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민감한 아기 피부를 위한 가장 부드러운 노리개
필립스 아벤트 ultra soft 노리개 젖꼭지로 아기의 민감한 피부를 지켜주세요. 부드럽고 유연한 날개가 아기의 볼 모양에 맞춰지기 때문에 자국과 피부 자극이 적어 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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민감한 피부에는 세심한 관리가 필요합니다. 필립스의 날개 기술로 젖꼭지의 날개가 아기의 둥근 얼굴에 밀착되어 편안하게 맞습니다. 덕분에 아기의 얼굴에 자국이 남지 않고 피부의 자극도 줄어듭니다.
아기의 볼에 부드럽게 닿는 둥근 날개가 피부 눌림을 최소화하여 편안한 착용감을 제공합니다.
엄마들에게 자사의 실리콘 재질 젖꼭지를 아기들이 어떻게 받아들이는지 물어본 결과 평균 98%의 아이가 필립스 아벤트 ultra soft 및 ultra air 노리개 젖꼭지를 쉽게 받아들인다고 응답했습니다.
이 부드러운 질감의 실리콘 젖꼭지는 아기를 편안하게 달래줍니다.
당사의 부드러운 실리콘 젖꼭지는 대칭형 모양으로 아기의 입천장, 치아, 잇몸이 성장 과정에 알맞게 디자인되어 있습니다.
ultra soft 여행 케이스는 소독기로도 사용할 수 있습니다. 케이스 안에 약간의 물을 넣어 전자레인지에 돌리기만 하면 다음번에 사용할 수 있도록 깨끗하게 세척됩니다.
위생적인 사용
안전
포함된 액세서리
구성품
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