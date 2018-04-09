가볍고 통기성 좋은 노리개 젖꼭지

숨 쉴 수 있는 노리개 젖꼭지로 아이에게 편안함을 선사하세요. 필립스 아벤트 ultra air에는 피부를 뽀송하게 유지해 주는 큰 공기 구멍이 있습니다. 가벼운 날개로 공기가 잘 통하도록 설계된 ultra air는 다양한 색상과 디자인으로 선택하실 수 있습니다.