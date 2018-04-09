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가볍고 통기성 좋은 노리개 젖꼭지
숨 쉴 수 있는 노리개 젖꼭지로 아이에게 편안함을 선사하세요. 필립스 아벤트 ultra air에는 피부를 뽀송하게 유지해 주는 큰 공기 구멍이 있습니다. 가벼운 날개로 공기가 잘 통하도록 설계된 ultra air는 다양한 색상과 디자인으로 선택하실 수 있습니다.모든 혜택 보기
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ultra air는 공기의 흐름이 최대화되도록 설계되어 있어 아기의 민감한 피부가 편안하게 숨쉴 수 있습니다.
공기 흐름이 최대화되어 편안하게 숨쉴 수 있는 이 노리개 젖꼭지의 디자인 덕분에 사용 중에도 아기의 피부가 뽀송하게 유지됩니다.
무게가 가볍고 테두리가 둥근 ultra air의 날개는 아기의 편안함을 고려하여 제작되었습니다.
아기들은 스스로가 무엇을 원하는지 잘 알고 있습니다. 엄마들에게 자사의 실리콘 재질 젖꼭지를 아기들이 어떻게 받아들이는지 물어본 결과 평균 98%의 아이가 필립스 아벤트 ultra soft 및 ultra air 노리개 젖꼭지를 쉽게 받아들인다고 응답했습니다.
이 부드러운 질감의 실리콘 젖꼭지는 아기를 편안하게 달래줍니다.
당사의 부드러운 실리콘 젖꼭지는 대칭형 모양으로 아기의 입천장, 치아, 잇몸이 성장 과정에 알맞게 디자인되어 있습니다.
ultra air 여행 케이스는 소독기로도 사용할 수 있습니다. 케이스 안에 약간의 물을 넣어 전자레인지에 돌리기만 하면 다음번에 사용할 수 있도록 깨끗하게 세척됩니다.
위생적인 사용
안전
포함된 액세서리
구성품
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