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  • 가볍고 통기성 좋은 노리개 젖꼭지 가볍고 통기성 좋은 노리개 젖꼭지 가볍고 통기성 좋은 노리개 젖꼭지

    Philips Avent ultra air 노리개 젖꼭지

    SCF545/10

    가볍고 통기성 좋은 노리개 젖꼭지

    숨 쉴 수 있는 노리개 젖꼭지로 아이에게 편안함을 선사하세요. 필립스 아벤트 ultra air에는 피부를 뽀송하게 유지해 주는 큰 공기 구멍이 있습니다. 가벼운 날개로 공기가 잘 통하도록 설계된 ultra air는 다양한 색상과 디자인으로 선택하실 수 있습니다.

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    Philips Avent ultra air 노리개 젖꼭지

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    가볍고 통기성 좋은 노리개 젖꼭지

    아기 피부가 숨 쉴 수 있도록 더 커진 공기 구멍

    • 민감한 아기 피부용
    • 0~6개월
    • 치아 교정형 및 BPA 불포함
    • 1개입 팩
    4개의 더 커진 공기 구멍

    4개의 더 커진 공기 구멍

    ultra air는 공기의 흐름이 최대화되도록 설계되어 있어 아기의 민감한 피부가 편안하게 숨쉴 수 있습니다.

    사용 중에도 뽀송하게 유지되는 피부

    사용 중에도 뽀송하게 유지되는 피부

    공기 흐름이 최대화되어 편안하게 숨쉴 수 있는 이 노리개 젖꼭지의 디자인 덕분에 사용 중에도 아기의 피부가 뽀송하게 유지됩니다.

    편안한 사용을 위한 둥근 모양의 테두리

    편안한 사용을 위한 둥근 모양의 테두리

    무게가 가볍고 테두리가 둥근 ultra air의 날개는 아기의 편안함을 고려하여 제작되었습니다.

    98%의 아기가 쉽게 받아들이는 ultra air 노리개 젖꼭지*

    98%의 아기가 쉽게 받아들이는 ultra air 노리개 젖꼭지*

    아기들은 스스로가 무엇을 원하는지 잘 알고 있습니다. 엄마들에게 자사의 실리콘 재질 젖꼭지를 아기들이 어떻게 받아들이는지 물어본 결과 평균 98%의 아이가 필립스 아벤트 ultra soft 및 ultra air 노리개 젖꼭지를 쉽게 받아들인다고 응답했습니다.

    편안하게 달래주는 부드러운 질감의 젖꼭지

    편안하게 달래주는 부드러운 질감의 젖꼭지

    이 부드러운 질감의 실리콘 젖꼭지는 아기를 편안하게 달래줍니다.

    자연스러운 구강 발달에 알맞은 디자인

    자연스러운 구강 발달에 알맞은 디자인

    당사의 부드러운 실리콘 젖꼭지는 대칭형 모양으로 아기의 입천장, 치아, 잇몸이 성장 과정에 알맞게 디자인되어 있습니다.

    편리한 케이스 하나로 소독과 보관 가능

    편리한 케이스 하나로 소독과 보관 가능

    ultra air 여행 케이스는 소독기로도 사용할 수 있습니다. 케이스 안에 약간의 물을 넣어 전자레인지에 돌리기만 하면 다음번에 사용할 수 있도록 깨끗하게 세척됩니다.

    기술 사양

    • 위생적인 사용

      소독 가능
      식기세척기 사용 가능
      손쉬운 세척

    • 안전

      BPA 프리
      안전 핸들 링

    • 포함된 액세서리

      소독기/휴대용 케이스

    • 구성품

      ultra air 노리개 젖꼭지
      1  개입

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    • 2016~2017 US 소비자 테스트에서 평균 98%의 아기가 0~6개월 및 6~18개월용 ultra air와 ultra soft에 사용된 질감의 필립스 아벤트 젖꼭지를 잘 받아들이는 것으로 나타났습니다.
    • 위생상 4주 사용 후 젖꼭지를 교체하는 것을 권장 드립니다.
    • 전 세계 No. 1 노리개 젖꼭지 브랜드

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