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쉽게 마시기
필립스 아벤트 스파우트 컵은 아기와 부모 모두에게 편리합니다. 부드러운 실리콘 스파우트로 쉽게 마실 수 있을 뿐만 아니라 최소화된 부품 덕분에 컵을 세척하기도 간편합니다.모든 혜택 보기
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일체형 실리콘 스파우트로 쉽게 마시기: 스파우트에 압력이 가해지면 액체가 흐르기 시작합니다.
스파우트 안에 밸브가 내장되어 있어 조립이 빠르고, 식기세척기에도 사용할 수 있습니다.
스파우트 컵 용기는 작은 손으로도 쉽게 잡을 수 있도록 디자인되었습니다.
유리 젖병을 제외한 모든 필립스 아벤트 젖병은 처음 마시는 컵과 호환 가능합니다. 믹스 앤 매치로 아기의 발달 요구 사항에 알맞은 완벽한 컵을 만들어 볼 수 있습니다.
부속품
크기 및 무게
원산지 국가
포함된 항목
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