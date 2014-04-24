쉽게 마시기

필립스 아벤트 스파우트 컵은 아기와 부모 모두에게 편리합니다. 부드러운 실리콘 스파우트로 쉽게 마실 수 있을 뿐만 아니라 최소화된 부품 덕분에 컵을 세척하기도 간편합니다.