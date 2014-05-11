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    Philips Avent 스파우트 컵

    SCF553/00

    쉽게 마시기

    필립스 아벤트 스파우트 컵은 아기와 부모 모두에게 편리합니다. 부드러운 실리콘 스파우트로 쉽게 마실 수 있을 뿐만 아니라 최소화된 부품 덕분에 컵을 세척하기도 간편합니다.

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    Philips Avent 스파우트 컵

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    쉽게 마시기

    소프트 스파우트 컵으로 쉽게 마시기

    • 쉽게 마시기
    • (260ml/9oz)
    • 9개월 이상
    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

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    소프트 실리콘 스파우트로 쉽게 마시기

    소프트 실리콘 스파우트로 쉽게 마시기

    일체형 실리콘 스파우트로 쉽게 마시기: 스파우트에 압력이 가해지면 액체가 흐르기 시작합니다.

    일체형 실리콘 스파우트로 쉬운 조립

    스파우트 안에 밸브가 내장되어 있어 조립이 빠르고, 식기세척기에도 사용할 수 있습니다.

    안정적으로 잡을 수 있는 물결 무늬 용기

    스파우트 컵 용기는 작은 손으로도 쉽게 잡을 수 있도록 디자인되었습니다.

    필립스 아벤트 젖병 및 컵과 호환 가능

    유리 젖병을 제외한 모든 필립스 아벤트 젖병은 처음 마시는 컵과 호환 가능합니다. 믹스 앤 매치로 아기의 발달 요구 사항에 알맞은 완벽한 컵을 만들어 볼 수 있습니다.

    기술 사양

    • 부속품

      교체 부품
      교체형 스파우트 SCF246

    • 무게 및 규격

      액세서리를 제외한 제품 크기
      69x111x148  mm
      제품 중량
      0.05  kg

    • 원산지

      인도네시아
      가능*

    • 포함된 항목

      실리콘 스파우트
      1 개  개입
      스파우트 컵
      폴리프로필렌, 실리콘 고무
      위생적인 캡
      1  개입
      컵(200ml/7oz)
      1 개  개입

    Badge-D2C

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