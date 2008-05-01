SCF600/12
외출 시 위생적
필립스 아벤트 유아용 컵은 젖병에서 컵으로 쉽게 전환할 수 있도록 도와줍니다. 분리 가능한 상단의 뚜껑이 이동 시에도 스파우트를 항상 청결하게 유지시켜 줍니다. 컵을 흔들거나 공중에 던져도 흐르지 않아 편리하게 마실 수 있습니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
필립스 아벤트 매직컵의 특허 받은 샘 방지 밸브는 음료의 흐름을 조절해 주어, 거꾸로 흔들거나 넘어져도 내용물이 흘러나오지 않습니다.
말랑말랑한 소프트 스파우트는 모유 수유 또는 젖병 수유에서 컵으로 전환하는 시기에 이상적입니다.
손잡이는 아기의 작은 손으로도 잡기 편하도록 인체 공학적으로 디자인되었습니다. 손쉽게 탈부착도 가능하여 손잡이와 함께, 또는 손잡이 없이 컵을 사용할 수 있습니다.
컵에 측정된 눈금 표시는 손쉬운 음료준비를 도와줌
분리되는 상단의 뚜껑이 집에서도 외출중에도 스파우트를 청결하게 유지시켜 줍니다.
유아용 컵, 스파우트 및 손잡이는 필립스 아벤트 전 제품과 호환 사용이 가능하므로 직접 유축기에 부착하거나 스파우트 대신 젖꼭지를 사용한 수유가 가능합니다. 또한 소프트 스파우트 및 손잡이를 젖병에 부착하여 젖병에서 컵으로의 손쉬운 전환을 가능하게 해줍니다.
원산지 국가
포함된 항목
발달 단계
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.