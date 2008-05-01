검색어

  • 외출 시 위생적 외출 시 위생적 외출 시 위생적

    Philips Avent 유아용 컵

    SCF600/12

    외출 시 위생적

    필립스 아벤트 유아용 컵은 젖병에서 컵으로 쉽게 전환할 수 있도록 도와줍니다. 분리 가능한 상단의 뚜껑이 이동 시에도 스파우트를 항상 청결하게 유지시켜 줍니다. 컵을 흔들거나 공중에 던져도 흐르지 않아 편리하게 마실 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Philips Avent 유아용 컵

    유사 제품

    모두 보기 스파우트 컵

    외출 시 위생적

    흘림 방지, 쉽게 마시기

    • 200ml
    • 6개월 이상 유아용 소프트 스파우트
    • 손잡이 포함
    특허 받은 샘 방지 밸브가 있는 소프트 스파우트

    특허 받은 샘 방지 밸브가 있는 소프트 스파우트

    필립스 아벤트 매직컵의 특허 받은 샘 방지 밸브는 음료의 흐름을 조절해 주어, 거꾸로 흔들거나 넘어져도 내용물이 흘러나오지 않습니다.

    첫 단계에서는 말랑말랑한 소프트 스파우트로 쉽게

    첫 단계에서는 말랑말랑한 소프트 스파우트로 쉽게

    말랑말랑한 소프트 스파우트는 모유 수유 또는 젖병 수유에서 컵으로 전환하는 시기에 이상적입니다.

    작은 손으로도 잡기 편리한 인체 공학적 디자인의 손잡이

    작은 손으로도 잡기 편리한 인체 공학적 디자인의 손잡이

    손잡이는 아기의 작은 손으로도 잡기 편하도록 인체 공학적으로 디자인되었습니다. 손쉽게 탈부착도 가능하여 손잡이와 함께, 또는 손잡이 없이 컵을 사용할 수 있습니다.

    측정 눈금이 표시된 컵

    측정 눈금이 표시된 컵

    컵에 측정된 눈금 표시는 손쉬운 음료준비를 도와줌

    분리가능한 상단의 뚜껑이 스파우트를 청결하게 유지

    분리가능한 상단의 뚜껑이 스파우트를 청결하게 유지

    분리되는 상단의 뚜껑이 집에서도 외출중에도 스파우트를 청결하게 유지시켜 줍니다.

    필립스 아벤트 전 제품과 호환 사용 가능

    필립스 아벤트 전 제품과 호환 사용 가능

    유아용 컵, 스파우트 및 손잡이는 필립스 아벤트 전 제품과 호환 사용이 가능하므로 직접 유축기에 부착하거나 스파우트 대신 젖꼭지를 사용한 수유가 가능합니다. 또한 소프트 스파우트 및 손잡이를 젖병에 부착하여 젖병에서 컵으로의 손쉬운 전환을 가능하게 해줍니다.

    부품의 수가 적어 세척 및 조립이 용이

    부품의 수가 적어 세척 및 조립이 용이

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    컵의 모든 구성품이 스팀소독기 사용 가능

    컵의 모든 구성품이 스팀소독기 사용 가능

    기술 사양

    • 원산지 국가

      England
      가능*

    • 포함된 항목

      소프트 스파우트
      1  개입
      비 장식 컵 200ml/7oz
      1  개입
      분리되는 상단의 덮개
      1  개입
      매직 손잡이
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      6개월 이상

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.