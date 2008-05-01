필립스 아벤트 전 제품과 호환 사용 가능

유아용 컵, 스파우트 및 손잡이는 필립스 아벤트 전 제품과 호환 사용이 가능하므로 직접 유축기에 부착하거나 스파우트 대신 젖꼭지를 사용한 수유가 가능합니다. 또한 소프트 스파우트 및 손잡이를 젖병에 부착하여 젖병에서 컵으로의 손쉬운 전환을 가능하게 해줍니다.