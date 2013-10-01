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    Philips Avent 모유 저장팩

    SCF603/25

    안전한 모유 보관을 위한 최적의 저장팩

    필립스 아벤트 모유 저장팩은 소중한 모유를 안전하게 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 아벤트 모유 저장팩은 냉장고 또는 냉동고에 보관할 수 있으며, 구입 후 즉시 사용할 수 있도록 사전 멸균 처리 되어 있습니다.

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    Philips Avent 모유 저장팩

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    안전한 모유 보관을 위한 최적의 저장팩

    모유 저장팩 180ml/6oz

    • 보관
    • 사전 멸균 처리
    • 25개입
    안전한 샘 방지용 이중 지퍼 씰

    안전한 샘 방지용 이중 지퍼 씰

    샘 방지용 이중 지퍼와 밀폐된 구조로 모유가 새지 않아 안전한 보관이 가능

    밀봉 확인 씰이 있는 사전 멸균 처리된 저장팩

    밀봉 확인 씰이 있는 사전 멸균 처리된 저장팩

    밀봉 확인 씰은 사전 멸균 처리된 모유 저장팩의 사용 여부를 알려줌으로써 완벽한 위생관리가 가능하게 해줍니다.

    이음새를 강화한 이중 구조 팩으로 냉동고 보관 가능

    이음새를 강화한 이중 구조 팩으로 냉동고 보관 가능

    측면 이음새를 강화한 이중 구조의 재질을 사용하여 소중한 모유를 냉장고 또는 냉동고에서 더욱 안전하게 보관 가능

    쉽게 넣고 부을 수 있는 넓은 입구

    쉽게 넣고 부을 수 있는 넓은 입구

    넓고 튼튼한 입구를 통해 모유를 간편하게 넣어 보관하고, 보관된 모유는 손쉽게 부을 수 있도록 설계

    견고한 설계로 세워서 보관이 가능합니다.

    견고한 설계로 세워서 보관이 가능합니다.

    견고한 설계로 세워서 보관이 가능하며 넓은 입구를 통해 모유를 간편하게 넣어 보관하고, 보관된 모유는 손쉽게 부을 수 있습니다.

    간편하게 눕혀서 보관할 수 있는 팩

    냉장고 또는 냉동고에 간편하게 눕혀서 보관할 수 있는 팩

    BPA free 소재로 제작

    BPA free 소재로 제작

    기술 사양

    • 용량

      저장팩
      180ml/6oz

    • 규격

      높이
      25.6  cm
      9.9  cm

    • 디자인

      간단한 작동
      넓고 튼튼한 입구
      견고함
      밀봉 확인 씰
      내구성
      세워서 보관 가능한 형태
      최적의 모유 저장팩
      강화된 이음새

    • 기능

      샘 방지
      안전한 이중 지퍼
      재질
      내구성이 뛰어난 이중 구조 형태
      사전 멸균 처리

    • 원산지 국가

      China
      가능*

    • 재질

      BPA free*
      가능*
      PET/PE

    • 포함된 항목

      저장팩
      25  개입

    Badge-D2C

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