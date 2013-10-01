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안전한 모유 보관을 위한 최적의 저장팩
필립스 아벤트 모유 저장팩은 소중한 모유를 안전하게 보관할 수 있도록 설계되었습니다. 아벤트 모유 저장팩은 냉장고 또는 냉동고에 보관할 수 있으며, 구입 후 즉시 사용할 수 있도록 사전 멸균 처리 되어 있습니다.모든 혜택 보기
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샘 방지용 이중 지퍼와 밀폐된 구조로 모유가 새지 않아 안전한 보관이 가능
밀봉 확인 씰은 사전 멸균 처리된 모유 저장팩의 사용 여부를 알려줌으로써 완벽한 위생관리가 가능하게 해줍니다.
측면 이음새를 강화한 이중 구조의 재질을 사용하여 소중한 모유를 냉장고 또는 냉동고에서 더욱 안전하게 보관 가능
넓고 튼튼한 입구를 통해 모유를 간편하게 넣어 보관하고, 보관된 모유는 손쉽게 부을 수 있도록 설계
견고한 설계로 세워서 보관이 가능하며 넓은 입구를 통해 모유를 간편하게 넣어 보관하고, 보관된 모유는 손쉽게 부을 수 있습니다.
냉장고 또는 냉동고에 간편하게 눕혀서 보관할 수 있는 팩
BPA free 소재로 제작
용량
규격
디자인
기능
원산지 국가
재질
포함된 항목
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