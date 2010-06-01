SCF670/01
음료를 오랫동안 신선하게 보관
필립스 아벤트 절연 컵은 외출용으로 이상적이며 동물을 주제로 한 이 귀여운 컵은 음료를 오랫동안 신선하게 보관합니다. 부식을 방지하는 스파우트 및 흘림 방지 밸브가 설계되어 있습니다.모든 혜택 보기
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오랫동안 외출시에도 아기가 신선한 우유를 마실 수 있는 귀여운 컵
필립스 아벤트 매직컵의 특허 받은 샘 방지 밸브는 음료의 흐름을 조절해 주어, 거꾸로 흔들거나 넘어져도 내용물이 흘러나오지 않습니다.
스파우트는 활동적인 아기를 위해 빠른 속도로 흘러 부식을 방지하고 용량을 확대하도록 설계되었습니다.
분리되는 상단의 뚜껑이 스파우트를 청결하게 유지하고 휴대 중 누수 방지
향상된 안정성을 위해 부드러운 미끄럼 방지 고무 받침대로 설계된 컵
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