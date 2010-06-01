음료를 오랫동안 신선하게 보관

필립스 아벤트 절연 컵은 외출용으로 이상적이며 동물을 주제로 한 이 귀여운 컵은 음료를 오랫동안 신선하게 보관합니다. 부식을 방지하는 스파우트 및 흘림 방지 밸브가 설계되어 있습니다.