검색어

  • 음료를 오랫동안 신선하게 보관 음료를 오랫동안 신선하게 보관 음료를 오랫동안 신선하게 보관

    Philips Avent 쿨링 컵

    SCF670/01

    음료를 오랫동안 신선하게 보관

    필립스 아벤트 절연 컵은 외출용으로 이상적이며 동물을 주제로 한 이 귀여운 컵은 음료를 오랫동안 신선하게 보관합니다. 부식을 방지하는 스파우트 및 흘림 방지 밸브가 설계되어 있습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    Philips Avent 쿨링 컵

    유사 제품

    모두 보기 스파우트 컵

    음료를 오랫동안 신선하게 보관

    흘림 및 부식 방지 스파우트

    • 260ml
    • 12개월 이상
    외출용으로 적합하며 음료를 신선하게 보관

    외출용으로 적합하며 음료를 신선하게 보관

    오랫동안 외출시에도 아기가 신선한 우유를 마실 수 있는 귀여운 컵

    특허 받은 밸브가 있는 샘 방지 스파우트

    특허 받은 밸브가 있는 샘 방지 스파우트

    필립스 아벤트 매직컵의 특허 받은 샘 방지 밸브는 음료의 흐름을 조절해 주어, 거꾸로 흔들거나 넘어져도 내용물이 흘러나오지 않습니다.

    빠른 속도 및 부식 방지 스파우트

    빠른 속도 및 부식 방지 스파우트

    스파우트는 활동적인 아기를 위해 빠른 속도로 흘러 부식을 방지하고 용량을 확대하도록 설계되었습니다.

    분리되는 상단의 뚜껑이 휴대 중 누수를 방지하여 위생적

    분리되는 상단의 뚜껑이 휴대 중 누수를 방지하여 위생적

    분리되는 상단의 뚜껑이 스파우트를 청결하게 유지하고 휴대 중 누수 방지

    더욱 안정적인 부드러운 미끄럼 방지 고무 받침대

    더욱 안정적인 부드러운 미끄럼 방지 고무 받침대

    향상된 안정성을 위해 부드러운 미끄럼 방지 고무 받침대로 설계된 컵

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지 국가

      멕시코

    • 포함된 항목

      쿨링 컵 260ml/9oz
      1  개입
      분리되는 상단의 덮개
      1  개입
      스포츠 스파우트
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      12개월 이상

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    • 다른 필립스 아벤트 유아용 컵으로 교체 불가능

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.