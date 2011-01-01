Philips Avent 아벤트(AVENT) 소형 이유식기(6개월 이상 유아용)
음식을 먹는 방법을 즐겁게 학습
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Philips Avent 아벤트(AVENT) 소형 이유식기(6개월 이상 유아용)
음식을 먹는 방법을 즐겁게 학습
유아용 소형 이유식기
음식이 쏟아지는 것을 방지해주는 미끄럼 방지 받침대
기술 사양
-
무게 및 규격
- 액세서리를 제외한 제품 크기
-
40 (D) X 140 (H) X 140 (W)
mm
- F-box 크기
-
44 (D) X 170 (W) X 240 (H)
mm
- 제품 중량
-
0.090
kg
- A-box 내 F-box 수
-
6
-
원산지 국가
- 원산지: 중국
-
예
-
간편한 사용
- 전자레인지 사용 가능
-
예
-
포함된 항목
- 레시피 북
-
아니오
- 소형 용기
-
1
개입
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