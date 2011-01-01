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    Philips Avent 아벤트(AVENT) 소형 이유식기(6개월 이상 유아용)

    SCF706/00

    음식을 먹는 방법을 즐겁게 학습

    아동의 발달 과정을 돕는 필립스 아벤트 소형 이유식기(SCF706/00)

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    Philips Avent 아벤트(AVENT) 소형 이유식기(6개월 이상 유아용)

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    음식을 먹는 방법을 즐겁게 학습

    유아용 소형 이유식기

    • 화이트
    저명한 아동 심리학자와 공동 개발

    저명한 아동 심리학자와 공동 개발

    음식이 쏟아지는 것을 방지해주는 미끄럼 방지 받침대

    음식이 쏟아지는 것을 방지해주는 미끄럼 방지 받침대

    기술 사양

    • 무게 및 규격

      액세서리를 제외한 제품 크기
      40 (D) X 140 (H) X 140 (W)  mm
      F-box 크기
      44 (D) X 170 (W) X 240 (H)  mm
      제품 중량
      0.090  kg
      A-box 내 F-box 수
      6

    • 원산지 국가

      원산지: 중국

    • 간편한 사용

      전자레인지 사용 가능

    • 포함된 항목

      레시피 북
      아니오
      소형 용기
      1  개입

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