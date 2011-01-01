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    Philips Avent 아벤트(AVENT) 유아용 이유식기 세트(6개월 이상 유아용)

    SCF716/00

    음식을 먹는 방법을 즐겁게 학습

    아동의 발달 과정을 돕는 필립스 아벤트 유아용 이유식기 세트(SCF716/00)

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    Philips Avent 아벤트(AVENT) 유아용 이유식기 세트(6개월 이상 유아용)

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    음식을 먹는 방법을 즐겁게 학습

    유아용 이유식기 세트

    • BPA free
    저명한 아동 심리학자와 공동 개발

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    깊은 스푼과 포크

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    작은 손으로도 잡기 쉽게 디자인되어 스스로 먹기에 편리한 디자인

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    음식이 쏟아지는 것을 방지해주는 미끄럼 방지 받침대

    음식이 쏟아지는 것을 방지해주는 미끄럼 방지 받침대

    기술 사양

    • 무게 및 규격

      F-box 크기
      90 (D) X 306 (W) X 353 (H)  mm
      제품 중량
      0.523  kg
      A-box 내 F-box 수
      6

    • 원산지 국가

      원산지: 중국

    • 포함된 항목

      대형 용기
      1
      칸막이 접시
      1  개입
      소형 용기
      1  개입
      유아용 포크
      1
      유아용 스푼
      1

    Badge-D2C

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