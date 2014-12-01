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    Philips Avent AVENT 아벤트 프리미엄 스파우트 컵 (6m+, 200ml)

    SCF751/00

    흘리지 않고 마시기

    필립스 아벤트의 새로운 BPA 불포함 스파우트 컵은 특허 출원 중인 밸브가 장착되어 있어 흐르지 않습니다. 소프트 스파우트와 손잡이로 아기도 쉽게 마실 수 있습니다. 아이뿐만 아니라 엄마에게도 편리합니다.

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    Philips Avent AVENT 아벤트 프리미엄 스파우트 컵 (6m+, 200ml)

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    흘리지 않고 마시기

    젖병에서 컵으로 쉽게 전환

    • AVENT 아벤트 프리미엄 스파우트 컵
    • 200ml
    • 6개월 이상
    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

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    머리를 기울이지 않아도 되는 기울어진 스파우트

    머리를 기울이지 않아도 되는 기울어진 스파우트

    기울어진 스파우트 디자인 덕분에 아기가 머리를 뒤로 많이 젖히지 않아도 쉽게 혼자 마실 수 있습니다.

    BPA 불포함 소재로 만들어진 처음 마시는 컵

    BPA 불포함 소재로 만들어진 처음 마시는 컵

    필립스 아벤트의 처음 마시는 컵은 BPA free 소재로 만들어졌습니다.

    필립스 아벤트 젖병 및 컵과 호환 가능

    필립스 아벤트 젖병 및 컵과 호환 가능

    유리 젖병과 처음 마시는 컵/첫 어린이용 대형 컵을 제외한 모든 필립스 아벤트 젖병은 처음 마시는 컵과 호환 가능합니다. 믹스 앤 매치로 아기의 발달 요구 사항에 알맞은 완벽한 컵을 만들어 볼 수 있습니다.

    아기의 손에 꼭 맞는 부드러운 연습용 핸들

    아기의 손에 꼭 맞는 부드러운 연습용 핸들

    연습용 핸들이 있어 아기가 컵을 잡고 혼자 마실 수 있도록 도와줍니다. 이 핸들는 작은 아기 손에 잡기 쉬운 모양으로 되어 있고 미끄럼 방지를 위해 고무로 되어 있습니다.

    이동 중에도 컵을 깨끗하게 유지해 주는 위생적인 캡

    위생적인 캡으로 언제 어디서든 스파우트를 깨끗하게 보호할 수 있습니다.

    엄마들이 인정한 샘 방지 기능

    더 이상 아기가 흘리는 물을 치우지 않아도 됩니다! 특허 출원 중인 새로운 밸브 덕분에 아기가 마실 때만 스파우트에서 물이 나옵니다.

    기술 사양

    • 부속품

      교체 부품
      교체 스파우트 SCF252

    • 크기 및 무게

      제품 중량
      0.1  kg
      F-box 크기
      178 x 125 x 90  mm
      A-box 내 F-box 수
      6  개입

    • 원산지

      인도네시아
      가능*

    • 재질

      스파우트 컵
      • 폴리프로필렌
      • TPE

    • 포함된 항목

      소프트 스파우트
      1개  개입
      핸들
      1개  개입
      스냅형 위생 캡
      1개  개입
      밸브
      1개  개입
      컵(200ml/7oz)
      1개  개입

    • 발달 단계

      단계
      6개월 이상

    Badge-D2C

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