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흘리지 않고 마시기
필립스 아벤트의 새로운 BPA 불포함 스파우트 컵은 특허 출원 중인 밸브가 장착되어 있어 흐르지 않습니다. 소프트 스파우트와 손잡이로 아기도 쉽게 마실 수 있습니다. 아이뿐만 아니라 엄마에게도 편리합니다.모든 혜택 보기
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기울어진 스파우트 디자인 덕분에 아기가 머리를 뒤로 많이 젖히지 않아도 쉽게 혼자 마실 수 있습니다.
필립스 아벤트의 처음 마시는 컵은 BPA free 소재로 만들어졌습니다.
유리 젖병과 처음 마시는 컵/첫 어린이용 대형 컵을 제외한 모든 필립스 아벤트 젖병은 처음 마시는 컵과 호환 가능합니다. 믹스 앤 매치로 아기의 발달 요구 사항에 알맞은 완벽한 컵을 만들어 볼 수 있습니다.
연습용 핸들이 있어 아기가 컵을 잡고 혼자 마실 수 있도록 도와줍니다. 이 핸들는 작은 아기 손에 잡기 쉬운 모양으로 되어 있고 미끄럼 방지를 위해 고무로 되어 있습니다.
위생적인 캡으로 언제 어디서든 스파우트를 깨끗하게 보호할 수 있습니다.
더 이상 아기가 흘리는 물을 치우지 않아도 됩니다! 특허 출원 중인 새로운 밸브 덕분에 아기가 마실 때만 스파우트에서 물이 나옵니다.
부속품
크기 및 무게
원산지
재질
포함된 항목
발달 단계
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