흘리지 않고 마시기

새로운 필립스 아벤트 BPA 0% 스파우트 컵에는 특허 출원 중인 밸브가 있어 새지 않습니다. 부드러운 미끄럼 방지 손잡이 덕분에 작은 손으로도 쉽게 잡을 수 있으며 단단한 스파우트는 깨물어도 손상되지 않습니다. 아기와 엄마 모두에게 편리합니다.