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흘리지 않고 마시기
새로운 필립스 아벤트 BPA 0% 스파우트 컵에는 특허 출원 중인 밸브가 있어 새지 않습니다. 부드러운 미끄럼 방지 손잡이 덕분에 작은 손으로도 쉽게 잡을 수 있으며 단단한 스파우트는 깨물어도 손상되지 않습니다. 아기와 엄마 모두에게 편리합니다.모든 혜택 보기
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기울어진 스파우트 디자인 덕분에 아기가 머리를 뒤로 많이 젖히지 않아도 쉽게 혼자 마실 수 있습니다.
연습용 핸들이 있어 아기가 컵을 잡고 혼자 마실 수 있도록 도와줍니다. 이 핸들는 작은 아기 손에 잡기 쉬운 모양으로 되어 있고 미끄럼 방지를 위해 고무로 되어 있습니다.
필립스 아벤트의 처음 마시는 컵은 BPA free 소재로 만들어졌습니다.
유리 젖병과 처음 마시는 컵/첫 어린이용 대형 컵을 제외한 모든 필립스 아벤트 젖병은 처음 마시는 컵과 호환 가능합니다. 믹스 앤 매치로 아기의 발달 요구 사항에 알맞은 완벽한 컵을 만들어 볼 수 있습니다.
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더 이상 아기가 흘리는 물을 치우지 않아도 됩니다! 특허 출원 중인 새로운 밸브 덕분에 아기가 마실 때만 스파우트에서 물이 나옵니다.
밸브를 떼어내기만 하면 스파우트 컵이 프리플로우 컵으로 바뀝니다.
위생적인 캡으로 언제 어디서든 스파우트를 깨끗하게 보호할 수 있습니다.
무게 및 규격
원산지
재질
포함된 항목
발달 단계
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