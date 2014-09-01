아기의 손에 꼭 맞는 부드러운 연습용 핸들

연습용 핸들이 있어 아기가 컵을 잡고 혼자 마실 수 있도록 도와줍니다. 이 핸들는 작은 아기 손에 잡기 쉬운 모양으로 되어 있고 미끄럼 방지를 위해 고무로 되어 있습니다.