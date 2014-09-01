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    Philips Avent AVENT 아벤트 프리미엄 스파우트 컵 (18m+,340ml)

    SCF755/00

    흘리지 않고 마시기

    필립스 아벤트의 새로운 BPA 불포함 스파우트 컵은 특허 출원 중인 밸브가 장착되어 있어 흐르지 않습니다. 부식 방지 스파우트와 손잡이로 아기도 쉽게 마실 수 있습니다. 아이 뿐만 아니라 엄마에게도 편리합니다.

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    Philips Avent AVENT 아벤트 프리미엄 스파우트 컵 (18m+,340ml)

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    흘리지 않고 마시기

    젖병에서 컵으로 쉽게 전환

    • AVENT 아벤트 프리미엄 스파우트 컵
    • 340ml
    • 18개월 이상
    머리를 기울이지 않아도 되는 기울어진 스파우트

    머리를 기울이지 않아도 되는 기울어진 스파우트

    기울어진 스파우트 디자인 덕분에 아기가 머리를 뒤로 많이 젖히지 않아도 쉽게 혼자 마실 수 있습니다.

    아기의 손에 꼭 맞는 부드러운 연습용 핸들

    아기의 손에 꼭 맞는 부드러운 연습용 핸들

    연습용 핸들이 있어 아기가 컵을 잡고 혼자 마실 수 있도록 도와줍니다. 이 핸들는 작은 아기 손에 잡기 쉬운 모양으로 되어 있고 미끄럼 방지를 위해 고무로 되어 있습니다.

    BPA 불포함 소재로 만들어진 처음 마시는 컵

    BPA 불포함 소재로 만들어진 처음 마시는 컵

    필립스 아벤트의 처음 마시는 컵은 BPA free 소재로 만들어졌습니다.

    필립스 아벤트 젖병 및 컵과 호환 가능

    필립스 아벤트 젖병 및 컵과 호환 가능

    유리 젖병과 처음 마시는 컵/첫 어린이용 대형 컵을 제외한 모든 필립스 아벤트 젖병은 처음 마시는 컵과 호환 가능합니다. 믹스 앤 매치로 아기의 발달 요구 사항에 알맞은 완벽한 컵을 만들어 볼 수 있습니다.

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

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    엄마들이 인정한 샘 방지 기능

    더 이상 아기가 흘리는 물을 치우지 않아도 됩니다! 특허 출원 중인 새로운 밸브 덕분에 아기가 마실 때만 스파우트에서 물이 나옵니다.

    프리플로우 컵으로 간단하게 전환

    밸브를 떼어내기만 하면 스파우트 컵이 프리플로우 컵으로 바뀝니다.

    이동 중에도 컵을 깨끗하게 유지해 주는 위생적인 캡

    위생적인 캡으로 언제 어디서든 스파우트를 깨끗하게 보호할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 크기 및 무게

      F-box 크기
      194 x 125 x 9  mm
      제품 중량
      0.106  kg
      A-box 내 F-box 수
      6  개입

    • 원산지

      인도네시아
      가능*

    • 재질

      스파우트 컵
      폴리프로필렌

    • 포함된 항목

      컵(340ml)
      1  개입
      스냅형 위생 캡
      1  개입
      스파우트가 포함된 손잡이
      1  개입
      밸브
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      18개월 이상

    Badge-D2C

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