Philips Avent 아벤트(AVENT) 빨대컵(12개월 이상, 9oz/200ml)
빨대를 항상 위생적으로 유지시켜주는 트위스트 뚜껑
필립스 아벤트 빨대컵(SCF760/00)은 자라나는 아이의 컵 사용 훈련에 가장 이상적인 컵입니다. 내용물이 새는 것을 방지하고 세척이 쉬우며 독특한 트위스트 뚜껑까지 달려 있습니다. 모든 혜택 보기
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Philips Avent 아벤트(AVENT) 빨대컵(12개월 이상, 9oz/200ml)
빨대를 항상 위생적으로 유지시켜주는 트위스트 뚜껑
내용물이 새지 않아 아이 혼자 손쉽게 사용 가능
모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.
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BPA free 제품
본 제품은 BPA free 제품입니다.
필립스 아벤트 젖병 및 컵과 호환 가능
유리 젖병과 처음 마시는 컵/첫 어린이용 대형 컵을 제외한 모든 필립스 아벤트 젖병은 처음 마시는 컵과 호환 가능합니다. 믹스 앤 매치로 아기의 발달 요구 사항에 알맞은 완벽한 컵을 만들어 볼 수 있습니다.
기술 사양
-
원산지 국가
- China
-
가능*
-
포함된 항목
- 컵(260ml/9oz)
-
1
개입
- 회전 뚜껑
-
1
개입
- 실리콘 소재 빨대
-
1
개입
-
발달 단계
- 단계
-
12개월 이상
-
제품 규격 및 무게
- 깊이
-
80
mm
- 높이
-
210
mm
- 길이
-
100
mm
- 중량
-
107
g
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