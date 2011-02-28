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  • 빨대를 항상 위생적으로 유지시켜주는 트위스트 뚜껑 빨대를 항상 위생적으로 유지시켜주는 트위스트 뚜껑 빨대를 항상 위생적으로 유지시켜주는 트위스트 뚜껑

    Philips Avent 아벤트(AVENT) 빨대컵(18개월 이상, 12oz/300ml)

    SCF762/00

    빨대를 항상 위생적으로 유지시켜주는 트위스트 뚜껑

    필립스 아벤트 빨대컵(SCF762/00)은 자라나는 아이의 컵 사용 훈련에 가장 이상적인 컵입니다. 내용물이 새는 것을 방지하고 세척이 쉬우며 독특한 트위스트 뚜껑까지 달려 있습니다.

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    Philips Avent 아벤트(AVENT) 빨대컵(18개월 이상, 12oz/300ml)

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    빨대를 항상 위생적으로 유지시켜주는 트위스트 뚜껑

    내용물이 새지 않아 아이 혼자 손쉽게 사용 가능

    • 12oz
    • 빨대컵, 18개월 이상
    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

    모든 부품은 식기 세척기 사용이 가능하여 손쉽게 세척할 수 있습니다.

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    BPA free 제품

    BPA free 제품

    본 제품은 BPA free 제품입니다.

    필립스 아벤트 젖병 및 컵과 호환 가능

    유리 젖병과 처음 마시는 컵/첫 어린이용 대형 컵을 제외한 모든 필립스 아벤트 젖병은 처음 마시는 컵과 호환 가능합니다. 믹스 앤 매치로 아기의 발달 요구 사항에 알맞은 완벽한 컵을 만들어 볼 수 있습니다.

    기술 사양

    • 원산지 국가

      China
      가능*

    • 포함된 항목

      컵(340ml)
      1  개입
      회전 뚜껑
      1  개입
      실리콘 소재 빨대
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      18개월 이상

    • 제품 규격 및 무게

      깊이
      80  mm
      높이
      240  mm
      길이
      100  mm
      중량
      112  g

    Badge-D2C

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