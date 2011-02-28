빨대를 항상 위생적으로 유지시켜주는 트위스트 뚜껑

필립스 아벤트 빨대컵(SCF762/00)은 자라나는 아이의 컵 사용 훈련에 가장 이상적인 컵입니다. 내용물이 새는 것을 방지하고 세척이 쉬우며 독특한 트위스트 뚜껑까지 달려 있습니다.