SCF782/00
유아용 컵에서 성인용 컵으로의 쉬운 전환
혁신적인 필립스 아벤트 처음마시는컵(SCF782/00)은 아이가 흘리지 않고 컵 사용 훈련을 할 수 있도록 도와줍니다. 독특한 매직밸브는 입술이 닿으면 작동하고, 성인용 컵처럼 모든 가장자리에서 마실 수 있습니다.모든 혜택 보기
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스파우트가 없는 이 컵은 성인용 컵처럼 360° 어느 가장자리로든 마실 수 있습니다.
스파우트가 없는 이 컵의 디자인은 건강한 구강 발달에 좋습니다.
스파우트가 없는 이 컵은 입술이 닿으면 작동하는 독보적인 립 액티베이트 밸브가 적용되어 있어 아이의 입술이 가장자리에 닿을 때만 컵에서 음료가 흘러나옵니다. 마시는 동안에는 밸브가 자동으로 닫히므로 음료를 쏟거나 흘릴 염려가 없습니다.
컵에 손잡이가 통합되어 있어 아기가 용기를 잡거나 손잡이를 이용해 컵을 쥘 수 있습니다.
집 안에서도, 집 밖에서도 항상 컵을 깨끗하게 사용할 수 있습니다.
필립스 아벤트의 처음 마시는 컵은 BPA free 소재로 만들어졌습니다.
이 컵의 구성품은 식기세척기를 사용해 편리하게 세척할 수 있습니다. 컵을 분리하여 식기세척기에 넣고 세척하거나 비눗물에 손으로 세척하십시오.
필립스 아벤트는 아이들이 혼자서 마시는 단계별 과정을 지원함으로써 모유 또는 젖병에서 컵으로 수월하게 이동해 갈 수 있도록 도와줍니다. 의료 전문가들의 조언을 바탕으로 제작된 젖꼭지, 연질 및 경질 스파우트, 빨대, 360° 컵 등 다양한 솔루션이 아동의 발달 단계별로 구분되어 있으며 단계별로 아이가 새롭게 습득하는 운동 기능 및 마시는 능력을 자극시켜 줍니다.
원산지
물류 데이터
포함된 항목
발달 단계
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