립 액티베이트 기술

스파우트가 없는 이 컵은 입술이 닿으면 작동하는 독보적인 립 액티베이트 밸브가 적용되어 있어 아이의 입술이 가장자리에 닿을 때만 컵에서 음료가 흘러나옵니다. 마시는 동안에는 밸브가 자동으로 닫히므로 음료를 쏟거나 흘릴 염려가 없습니다.