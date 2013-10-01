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  • 유아용 컵에서 성인용 컵으로의 쉬운 전환 유아용 컵에서 성인용 컵으로의 쉬운 전환 유아용 컵에서 성인용 컵으로의 쉬운 전환

    Philips Avent 아벤트(AVENT) 처음 마시는 컵 (18개월 이상, 12oz/340ml)

    SCF784/00

    유아용 컵에서 성인용 컵으로의 쉬운 전환

    혁신적인 필립스 아벤트 처음마시는컵(SCF784/00)은 아이가 흘리지 않고 컵 사용 훈련을 할 수 있도록 도와줍니다. 독특한 매직밸브는 입술이 닿으면 작동하고, 성인용 컵처럼 모든 가장자리에서 마실 수 있습니다.

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    Philips Avent 아벤트(AVENT) 처음 마시는 컵 (18개월 이상, 12oz/340ml)

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    유아용 컵에서 성인용 컵으로의 쉬운 전환

    자라나는 아이에게 이상적인 컵

    • 340ml
    • 12oz
    • 12개월 이상
    일반 컵처럼 360° 어느 가장자리로도 마실 수 있도록 디자인

    일반 컵처럼 360° 어느 가장자리로도 마실 수 있도록 디자인

    스파우트가 없는 이 컵은 성인용 컵처럼 360° 어느 가장자리로든 마실 수 있습니다.

    건강한 구강 발달*

    건강한 구강 발달*

    스파우트가 없는 이 컵의 디자인은 건강한 구강 발달에 좋습니다.

    립 액티베이트 기술

    립 액티베이트 기술

    스파우트가 없는 이 컵은 입술이 닿으면 작동하는 독보적인 립 액티베이트 밸브가 적용되어 있어 아이의 입술이 가장자리에 닿을 때만 컵에서 음료가 흘러나옵니다. 마시는 동안에는 밸브가 자동으로 닫히므로 음료를 쏟거나 흘릴 염려가 없습니다.

    아기가 잡거나 쥘 수 있도록 만들어진 손잡이

    아기가 잡거나 쥘 수 있도록 만들어진 손잡이

    컵에 손잡이가 통합되어 있어 아기가 용기를 잡거나 손잡이를 이용해 컵을 쥘 수 있습니다.

    컵을 항상 깨끗하게 유지해 주는 위생적인 보호 캡

    컵을 항상 깨끗하게 유지해 주는 위생적인 보호 캡

    집 안에서도, 집 밖에서도 항상 컵을 깨끗하게 사용할 수 있습니다.

    BPA 불포함 소재로 만들어진 처음 마시는 컵

    BPA 불포함 소재로 만들어진 처음 마시는 컵

    필립스 아벤트의 처음 마시는 컵은 BPA free 소재로 만들어졌습니다.

    식기세척기 사용 가능

    식기세척기 사용 가능

    이 컵의 구성품은 식기세척기를 사용해 편리하게 세척할 수 있습니다. 컵을 분리하여 식기세척기에 넣고 세척하거나 비눗물에 손으로 세척하십시오.

    아이의 발달 단계에 따라 사용할 수 있는 컵

    아이의 발달 단계에 따라 사용할 수 있는 컵

    필립스 아벤트는 아이들이 혼자서 마시는 단계별 과정을 지원함으로써 모유 또는 젖병에서 컵으로 수월하게 이동해 갈 수 있도록 도와줍니다. 의료 전문가들의 조언을 바탕으로 제작된 젖꼭지, 연질 및 경질 스파우트, 빨대, 360° 컵 등 다양한 솔루션이 아동의 발달 단계별로 구분되어 있으며 단계별로 아이가 새롭게 습득하는 운동 기능 및 마시는 능력을 자극시켜 줍니다.

    기술 사양

    • 원산지

      인도네시아
      가능*

    • 물류 데이터

      포장 크기 - 유럽 모델
      114mm(길이) x 85mm(너비) x 177mm(높이)  mm
      포장 크기 - 미국 모델
      114mm(길이) x 85mm(너비) x 162mm(높이)  mm

    • 포함된 항목

      용기
      1  개입
      나사 링 손잡이
      1  개입
      밸브 시스템(구성품 3개)
      1세트
      사용 설명서
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      12개월 이상

    Badge-D2C

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    • 설문에 참여한 소아치과 전문의 77%가 이 컵이 건강한 구강 발달에 도움이 된다는 데 동의했으며(미국 독립 온라인 연구 기관, 2016년 4월)
    • 설문에 참여한 소아치과 전문의 72%가 립 액티베이트 기술을 추천한다고 응답했습니다(독립 온라인 설문 조사, 2016년 4월 미국).

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