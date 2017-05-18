아이의 발달 단계에 따라 사용할 수 있는 필립스 아벤트 컵

혼자 마시는 방법을 익히는 것은 아동의 발달에 있어 매우 중요한 과정입니다. 아이들이 혼자서 마시는 단계별 과정을 지원함으로써 모유 또는 젖병에서 컵으로 수월하게 이동해 갈 수 있도록 도와줍니다. 의료 전문가들의 조언을 바탕으로 제작된 젖꼭지, 연질 및 경질 스파우트, 빨대, 360° 컵 등 다양한 솔루션이 아동의 발달 단계별로 구분되어 있으며 단계별로 아이가 새롭게 습득하는 운동 기능 및 마시는 능력을 자극시켜 줍니다. 우수한 품질을 자랑하는 필립스 아벤트의 모든 솔루션은 편리함과 위생을 고려하여 개발되었습니다.