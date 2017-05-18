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건강한 구강 발달*
필립스 아벤트 벤디 빨대컵은 인체공학적인 모양의 빨대컵으로 한창 자라나는 활동적인 아기에게 적합하며, 건강한 구강 발달에도 좋습니다. 전문가와 손잡고 만들었습니다.*모든 혜택 보기
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하단 빨대가 구부러져 있어 음료에 쉽게 닿기 때문에 자연스러운 자세로 수월하게 마실 수 있습니다.
빨대에 흘림 방지 밸브가 부착되어 있어 음료가 흘러 나오지 않게 막아주며 플립형 마개가 빨대를 보호하고 이동 중 음료의 흐르는 것을 방지해 줍니다.
필립스 아벤트 벤디 빨대컵은 분해와 조립이 용이합니다. 모든 부품은 식기세척기를 사용해서 간편하게 세척할 수 있습니다.
건강한 구강 발달에 좋은 필립스 아벤트 벤디 빨대컵은 구륜 근육을 움직이게 하여 구강의 힘을 길러줍니다.* 전문가와 손잡고 만들어 낸 당사 최고의 빨대컵입니다.*
혼자 마시는 방법을 익히는 것은 아동의 발달에 있어 매우 중요한 과정입니다. 아이들이 혼자서 마시는 단계별 과정을 지원함으로써 모유 또는 젖병에서 컵으로 수월하게 이동해 갈 수 있도록 도와줍니다. 의료 전문가들의 조언을 바탕으로 제작된 젖꼭지, 연질 및 경질 스파우트, 빨대, 360° 컵 등 다양한 솔루션이 아동의 발달 단계별로 구분되어 있으며 단계별로 아이가 새롭게 습득하는 운동 기능 및 마시는 능력을 자극시켜 줍니다. 우수한 품질을 자랑하는 필립스 아벤트의 모든 솔루션은 편리함과 위생을 고려하여 개발되었습니다.
컵에 통합된 핸들이 인체공학적으로 디자인되어 있어 작은 손으로도 컵을 쉽게 쥘 수 있습니다. 컵이 작고 가벼우면서 잇몸에 부드럽게 작용하는 연질 빨대를 사용해 빨대를 처음 사용하는 아이에게 적합합니다.
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