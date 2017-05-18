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건강한 구강 발달*
필립스 아벤트 벤디 빨대컵은 인체공학적인 모양의 빨대컵으로 한창 자라나는 활동적인 아기에게 적합하며, 건강한 구강 발달에도 좋습니다. 전문가와 손잡고 만들었습니다.*모든 혜택 보기
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하단 빨대가 구부러져 있어 음료에 쉽게 닿기 때문에 자연스러운 자세로 수월하게 마실 수 있습니다.
빨대에 흘림 방지 밸브가 부착되어 있어 음료가 흘러 나오지 않게 막아주며 플립형 마개가 빨대를 보호하고 이동 중 음료의 흐르는 것을 방지해 줍니다.
필립스 아벤트 벤디 빨대컵은 분해와 조립이 용이합니다. 모든 부품은 식기세척기를 사용해서 간편하게 세척할 수 있습니다.
건강한 구강 발달에 좋은 필립스 아벤트 벤디 빨대컵은 구륜 근육을 움직이게 하여 구강의 힘을 길러줍니다.* 전문가와 손잡고 만들어 낸 당사 최고의 빨대컵입니다.*
혼자 마시는 방법을 익히는 것은 아동의 발달에 있어 매우 중요한 과정입니다. 아이들이 혼자서 마시는 단계별 과정을 지원함으로써 모유 또는 젖병에서 컵으로 수월하게 이동해 갈 수 있도록 도와줍니다. 의료 전문가들의 조언을 바탕으로 제작된 젖꼭지, 연질 및 경질 스파우트, 빨대, 360° 컵 등 다양한 솔루션이 아동의 발달 단계별로 구분되어 있으며 단계별로 아이가 새롭게 습득하는 운동 기능 및 마시는 능력을 자극시켜 줍니다. 우수한 품질을 자랑하는 필립스 아벤트의 모든 솔루션은 편리함과 위생을 고려하여 개발되었습니다.
300ml 컵은 아이가 하루 종일 활기차게 생활하는 동안 물을 충분히 섭취하기에 적합한 크기입니다. 빨대에는 플립형 마개가 부착되어 있어 항상 위생적으로 유지할 수 있습니다. 인체 공학적 모양과 미끄러지지 않는 디자인으로 아기의 작은 손으로도 컵을 쉽게 잡고 편안하게 혼자서 음료를 마실 수 있습니다
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