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건강한 이유식을 위한 간단한 단계
찌기, 갈기, 담아내기 이 3가지의 간단한 과정으로 영양가가 풍부한 이유식을 준비할 수 있습니다. 식재료의 영양분, 식감 및 수분을 유지하면서도 골고루 익힐 수 있는 순환 스팀기술로 찜요리 후 빠르고 간편하게 블렌딩을 할 수 있습니다. 스마트한 디자인 덕분에 쉽게 사용하고 세척도 쉬워졌습니다.모든 혜택 보기
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찜은 건강한 요리 방법입니다. 우리의 순환 스팀 기술은 증기가 바닥에서 위쪽으로 순환하므로 끓이지 않고도 모든 재료를 골고루 익힐 수 있습니다. 블렌딩을 위한 영양분, 식감 및 식재료의 수분이 보존됩니다.
이 이유식 메이커에는 찜과 블렌딩 기능이 결합되어 있어 이유식을 준비하고 담아내기가 편리합니다. 먼저 재료를 찐 다음 원하는 농도로 블렌딩하여 담아내기만 하면 됩니다.
매우 곱게 블렌딩한 과일 및 야채부터 고기, 생선 및 콩류와 같은 건더기 있는 식감의 요리에 이르기까지 이 이유식 메이커로 건강한 이유식을 모든 이유식 단계에 적합하도록 쉽고 간편하게 만들 수 있습니다.
스마트한 용기 뚜껑 디자인으로 모든 재료를 용기 안에 안심하고 담을 수 있으며 물탱크로 음식이 빠질 염려가 없습니다. 찌기부터 갈기까지의 단계가 줄어들어 이제 블렌딩이 더욱 쉬워졌습니다.
이유식 마스터의 초대형 물탱크 뚜껑은 세척과 물보충이 간편하여 언제든 깨끗한 증기로 요리할 수 있습니다. 또한, 식기세척기 사용이 가능합니다(용기, 용기 뚜껑 및 칼날).
기술 사양
무게 및 규격
원산지 국가
포함된 항목
발달 단계
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