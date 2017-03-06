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    Philips Avent 이유식 마스터 에센셜

    SCF862/02

    2 수상 내용

    건강한 이유식을 위한 간단한 단계

    찌기, 갈기, 담아내기 이 3가지의 간단한 과정으로 영양가가 풍부한 이유식을 준비할 수 있습니다. 식재료의 영양분, 식감 및 수분을 유지하면서도 골고루 익힐 수 있는 순환 스팀기술로 찜요리 후 빠르고 간편하게 블렌딩을 할 수 있습니다. 스마트한 디자인 덕분에 쉽게 사용하고 세척도 쉬워졌습니다.

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    Philips Avent 이유식 마스터 에센셜

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    건강한 이유식을 위한 간단한 단계

    • 찌고 갈기만 하면 이유식 준비 끝
    • 건강식 찜 요리
    • 더욱 간단해지는 식사 시간
    건강한 조리를 위한 고유의 찜 방식

    건강한 조리를 위한 고유의 찜 방식

    찜은 건강한 요리 방법입니다. 우리의 순환 스팀 기술은 증기가 바닥에서 위쪽으로 순환하므로 끓이지 않고도 모든 재료를 골고루 익힐 수 있습니다. 블렌딩을 위한 영양분, 식감 및 식재료의 수분이 보존됩니다.

    찌고 갈기만 하면 건강한 이유식 완성

    찌고 갈기만 하면 건강한 이유식 완성

    이 이유식 메이커에는 찜과 블렌딩 기능이 결합되어 있어 이유식을 준비하고 담아내기가 편리합니다. 먼저 재료를 찐 다음 원하는 농도로 블렌딩하여 담아내기만 하면 됩니다.

    퓨레에서 건더기 있는 요리에 이르기까지 모든 이유식 단계에 적합

    퓨레에서 건더기 있는 요리에 이르기까지 모든 이유식 단계에 적합

    매우 곱게 블렌딩한 과일 및 야채부터 고기, 생선 및 콩류와 같은 건더기 있는 식감의 요리에 이르기까지 이 이유식 메이커로 건강한 이유식을 모든 이유식 단계에 적합하도록 쉽고 간편하게 만들 수 있습니다.

    더 적은 단계로 간편한 블렌딩

    더 적은 단계로 간편한 블렌딩

    스마트한 용기 뚜껑 디자인으로 모든 재료를 용기 안에 안심하고 담을 수 있으며 물탱크로 음식이 빠질 염려가 없습니다. 찌기부터 갈기까지의 단계가 줄어들어 이제 블렌딩이 더욱 쉬워졌습니다.

    손쉬운 세척을 위한 대형 물탱크 뚜껑

    손쉬운 세척을 위한 대형 물탱크 뚜껑

    이유식 마스터의 초대형 물탱크 뚜껑은 세척과 물보충이 간편하여 언제든 깨끗한 증기로 요리할 수 있습니다. 또한, 식기세척기 사용이 가능합니다(용기, 용기 뚜껑 및 칼날).

    기술 사양

    • 기술 사양

      전압
      220-240  V
      코드 길이
      80  m
      소비전력
      330  W
      진동수
      50-60  Hz
      안전 등급
      1등급
      물탱크 용량
      180ml
      블렌더 용기 용량
      1050ml, 400ml(음식 블렌딩용)
      색상
      덴탈 화이트/페퍼민트
      음식 바구니 용량
      720ml
      안전
      안전한 사용을 위한 용기 잠금 스위치

    • 무게 및 규격

      제품 규격
      280 W x 204 H x 148 D  mm
      F-box 크기
      300 W x 260 H x 210 D  mm
      제품 중량
      1.44  kg

    • 원산지 국가

      China
      가능*

    • 포함된 항목

      주걱
      1개
      찜기/블렌더
      1개
      음식 바구니
      1  개입

    • 발달 단계

      단계
      • 12개월 이상
      • 6 - 12개월
      • 6개월 이상

    Badge-D2C

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