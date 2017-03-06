건강한 이유식을 위한 간단한 단계

찌기, 갈기, 담아내기 이 3가지의 간단한 과정으로 영양가가 풍부한 이유식을 준비할 수 있습니다. 식재료의 영양분, 식감 및 수분을 유지하면서도 골고루 익힐 수 있는 순환 스팀기술로 찜요리 후 빠르고 간편하게 블렌딩을 할 수 있습니다. 스마트한 디자인 덕분에 쉽게 사용하고 세척도 쉬워졌습니다.