편리한 물 채우기, 직관적인 설정, 최소화된 세척 부품

2-in-1 이유식 마스터는 편리함과 실용성을 고려하여 만들어졌습니다. 설정은 직관적이며 물을 채우기에 편리하고 소량의 부품으로 구성되어 쉽게 세척이 가능하고 보관이 용이합니다.