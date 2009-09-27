SCF870/20
손쉽게 만드는 영양 만점 이유식
찜기와 블렌더가 결합된 필립스 아벤트 이유식 마스터기(SCF870/20)는 가정에서 건강 이유식을 쉽게 만들 수 있습니다. 먼저 과일, 야채, 생선 또는 고기를 찐 다음, 용기를 뒤집어 갈기만 하면 별다른 과정이 필요 없이 맛있는 이유식이 완성됩니다.모든 혜택 보기
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아주 곱게 블렌딩한 과일과 채소를 활용하는 초기 이유식부터 고기와 생선, 콩류를 섞는 후기 이유식까지 만들 수 있습니다. 2-in-1 이유식 마스터가 다양한 음식으로 이러한 단계별 이유식을 마련할 수 있도록 도와줍니다.
소아 전문 영양사 및 아동 심리학자와 함께 아이의 발단 단계에 맞게 개발한 12가지 레시피와 이유식 조언 덕분에 아기가 생애를 건강하게 시작하고 평생의 좋은 식습관을 기를 수 있습니다.
2-in-1 이유식 마스터는 편리함과 실용성을 고려하여 만들어졌습니다. 설정은 직관적이며 물을 채우기에 편리하고 소량의 부품으로 구성되어 쉽게 세척이 가능하고 보관이 용이합니다.
이 이유식 마스터는 주방이나 조리대에서 사용하거나 찬장에 보관할 때도 차지하는 공간이 매우 작습니다.
기술 사양
무게 및 규격
원산지 국가
포함된 항목
발달 단계
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