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    아벤트(AVENT) 이유식마스터기

    SCF870/20

    손쉽게 만드는 영양 만점 이유식

    찜기와 블렌더가 결합된 필립스 아벤트 이유식 마스터기(SCF870/20)는 가정에서 건강 이유식을 쉽게 만들 수 있습니다. 먼저 과일, 야채, 생선 또는 고기를 찐 다음, 용기를 뒤집어 갈기만 하면 별다른 과정이 필요 없이 맛있는 이유식이 완성됩니다.

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    아이의 발단 단계에 맞는 12가지 이유식 레시피

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    편리한 물 채우기, 직관적인 설정, 최소화된 세척 부품

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    주방 공간을 많이 차지하지 않은 작은 크기

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    이 이유식 마스터는 주방이나 조리대에서 사용하거나 찬장에 보관할 때도 차지하는 공간이 매우 작습니다.

    기술 사양

    • 기술 사양

      색상/마감
      화이트/그린
      코드 길이
      70  m
      소비전력
      400  W
      전압
      220-240  V
      용량
      800(고체) / 450(액체)  ml
      속도
      1
      진동수
      50 - 60  Hz
      안전 등급
      1등급
      안전
      뚜껑 및 용기 감지 안전 잠금 시스템
      물탱크 용량
      200ml

    • 무게 및 규격

      F-box 크기
      193 D x 243 W x 344 H  mm
      제품 규격
      16.50(원통 기준) x 30.8(높이)  cm
      제품 중량
      2  kg
      A-box 내 F-box 수
      2

    • 원산지 국가

      터키

    • 포함된 항목

      계량컵
      1
      레시피 북
      1
      주걱
      1
      찜기/블렌더
      1

    • 발달 단계

      단계
      • 6개월 이상
      • 12개월 이상
      • 6 - 12개월

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