Emma Williams 박사의 맛있는 이유식 레시피

아동 영양학자인 Emma Williams 박사의 도움으로 아기가 생애를 건강하게 시작하고 평생의 좋은 식습관을 기르는 데 도움이 되는 맛있고 신선한 조리 레시피는 물론 음식에 대한 아이디어와 함께 이유식 조언을 제공합니다.