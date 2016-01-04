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손쉽게 만드는 영양 만점 이유식
아기의 건강한 발달을 위하여는 영양가가 풍부한 음식이 중요하다는 사실을 잘 알고 있습니다. 필립스 아벤트 이유식 마스터로 아기의 발달단계에 따라 맛있는 음식을 쉽고 간편하게 직접 만들 수 있습니다.모든 혜택 보기
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찜은 건강한 요리 방법입니다. 우리의 독특한 스팀기술 덕분에 증기가 바닥에서 위쪽으로 순환하므로 끓이지 않고도 모든 재료를 골고루 익힐 수 있습니다. 블렌딩을 위한 영양분, 식감 및 식재료의 수분이 보존됩니다.
편리한 용기 하나로 영양이 풍부한 이유식을 만들 수 있습니다. 재료를 찐 후에 용기를 들어 올려 뒤집은 다음 제 자리에 놓아서 원하는 농도로 갈 수 있습니다.
아주 곱게 블렌딩한 과일과 채소로 만든 초기 이유식부터 고기와 생선, 콩류를 섞어서 만드는 후기 이유식까지 만들 수 있습니다. 4-in-1 이유식 마스터는 이러한 단계별 이유식을 도와줍니다.
4-in-1 이유식 마스터를 사용하여 영양이 풍부한 이유식을 직접 조리할 수 있습니다. 이유식을 바로 먹일 수도 있고 용기에 보관했다가 간편한 데우기 또는 해동 기능을 사용하여 나중에 먹일 수도 있습니다.
아동 영양학자인 Emma Williams 박사의 도움으로 아기가 생애를 건강하게 시작하고 평생의 좋은 식습관을 기르는 데 도움이 되는 맛있고 신선한 조리 레시피는 물론 음식에 대한 아이디어와 함께 이유식 조언을 제공합니다.
4-in-1 이유식 마스터는 세척이 용이합니다. 용기와 날이 분리형 디자인으로 제작되어 식기세척기 사용이 가능하며, 물 탱크 또한 세척 및 물 보충이 간편해 항상 깨끗한 스팀으로 조리할 수 있습니다.
아기 이유식에 관한 조언으로 가득한 앱을 다운로드 받아보세요. 아기의 성장 단계에 맞춰 준비하기 쉽고 영양도 풍부한 다양한 종류의 레시피가 제공됩니다. 단계별 조리 가이드와 재미있고 유용한 비디오는 물론 순조로운 젖떼기를 위한 비법 및 요령도 살펴보세요.
4-in-1 이유식 마스터를 사용하여 귀중한 시간을 절약하고 미리 계획을 세울 수 있습니다. 1000ml 용기로 한 번에 4회 분량의 이유식을 조리할 수 있어, 한 번 먹인 후 나머지를 냉장고나 냉동고에 보관할 수 있습니다.
이유식이 완성되면 신호음으로 알려주기 때문에 기다리거나 지켜볼 필요가 없습니다. 알림음이 울리면 용기를 뒤집어 블렌딩한 후 아기에게 바로 먹이거나 보관해뒀다가 나중에 먹일 수 있습니다.
액세서리 포함
기술 사양
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