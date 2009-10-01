SCF894/01
아기의 입과 손 크기에 적합함
아벤트 BPA free 동물 모양 치아발육기(SCF894/01)는 이가 나는 단계에 맞추어 아기의 연약한 잇몸을 부드럽게 마사지합니다. 다채로운 색상과 놀기 쉬운 디자인은 물론 아기의 작은 손과 입에도 잘 맞아 이가 나는 시기의 통증을 완화시켜 줍니다.모든 혜택 보기
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이 치아발육기의 둥근 모서리는 인체공학적으로 설계되어 아기가 쉽게 잡을 수 있습니다. 또한 세척하기 쉽고 모양 또한 쉽게 걸리지 않게 되어있습니다. 따뜻한 물로 닦아내기만 하면 다시 사용할 수 있습니다.
이 젤 소재의 치아발육기는 냉장고에 보관하여 차갑게 할 수 있어 아기의 이가 날 때의 통증을 완화시켜 줍니다. 다양한 질감으로 제공되어 아기의 기호에 맞게 여러 단계의 압력이 가해집니다.
BPA 불포함 – EU 규정 2011/8/EU 준수
기능
원산지 국가
발달 단계
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