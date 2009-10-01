아기의 입과 손 크기에 적합함

아벤트 BPA free 동물 모양 치아발육기(SCF894/01)는 이가 나는 단계에 맞추어 아기의 연약한 잇몸을 부드럽게 마사지합니다. 다채로운 색상과 놀기 쉬운 디자인은 물론 아기의 작은 손과 입에도 잘 맞아 이가 나는 시기의 통증을 완화시켜 줍니다.