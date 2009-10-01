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    Avent 동물 모양 치아발육기

    SCF894/01

    아기의 입과 손 크기에 적합함

    아벤트 BPA free 동물 모양 치아발육기(SCF894/01)는 이가 나는 단계에 맞추어 아기의 연약한 잇몸을 부드럽게 마사지합니다. 다채로운 색상과 놀기 쉬운 디자인은 물론 아기의 작은 손과 입에도 잘 맞아 이가 나는 시기의 통증을 완화시켜 줍니다.

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    Avent 동물 모양 치아발육기

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    아기의 입과 손 크기에 적합함

    통증을 완화해주는 치아발육기

    • 3단계
    • 어금니용 치아발육기
    따뜻한 물로 간편한 세척

    따뜻한 물로 간편한 세척

    이 치아발육기의 둥근 모서리는 인체공학적으로 설계되어 아기가 쉽게 잡을 수 있습니다. 또한 세척하기 쉽고 모양 또한 쉽게 걸리지 않게 되어있습니다. 따뜻한 물로 닦아내기만 하면 다시 사용할 수 있습니다.

    어금니가 나기 시작할 때를 위해 잇몸을 시원하게 하고 마시지하는 복합 재질

    어금니가 나기 시작할 때를 위해 잇몸을 시원하게 하고 마시지하는 복합 재질

    이 젤 소재의 치아발육기는 냉장고에 보관하여 차갑게 할 수 있어 아기의 이가 날 때의 통증을 완화시켜 줍니다. 다양한 질감으로 제공되어 아기의 기호에 맞게 여러 단계의 압력이 가해집니다.

    BPA 및 탈산염이 전혀 포함되지 않은 필립스 아벤트 치아발육기

    BPA 및 탈산염이 전혀 포함되지 않은 필립스 아벤트 치아발육기

    BPA 불포함 – EU 규정 2011/8/EU 준수

    냉장고에 보관하여 치아발육기를 차갑게 할 수 있음

    냉장고에 보관하여 치아발육기를 차갑게 할 수 있음

    아기가 쉽게 가지고 놀 수 있도록 설계

    아기가 쉽게 가지고 놀 수 있도록 설계

    기술 사양

    • 기능

      이가 날 때의 통증 완화
      BPA free
      Yes
      위생적
      아기가 좋아할 만한 다채로운 색상
      잇몸을 시원하게 하고 마시지해 줌
      어금니용

    • 원산지 국가

      말레이시아
      가능*

    • 발달 단계

      단계
      • 0 - 6 months
      • 6 - 12 months

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