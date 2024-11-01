SH90/51
사용하던 면도기를 새 제품처럼
2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 쉐이빙 헤드를 교체하세요. 시리즈 9000 Shaver와 호환됩니다.
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SH90 교체용 헤드는 Shaver 시리즈 9000(S9xxx), 8000(S8xxx), Star Wars 면도기 SW9700 및 SW6700과 호환됩니다.
특허받은 V-Track 프리시젼 면도날이 누운 수염, 길이가 다른 수염 등 모든 종류의 수염을 최적의 면도 각도로 유도합니다. 이를 통해 더 적은 횟수의 움직임으로도 30% 더 밀착된 면도가 가능하여 피부를 최고의 상태로 유지해 줍니다.
이중 면도날 수퍼 리프트 앤 컷 액션으로 밀착 면도가 가능합니다. 첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않도록 깊숙이 면도해주므로 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.
최신 필립스 면도기에는 쉐이빙 유닛 표시등 형태의 교체 알림 기능이 포함되어 있습니다. 쉐이빙 헤드의 교체 시기가 되면 이 표시등이 켜집니다.
1. 쉐이빙 헤드 홀더를 당겨 빼냅니다. 2. 쉐이빙 헤드를 새 것으로 교체합니다. 3. 쉐이빙 헤드 홀더를 다시 끼웁니다. 4. 전원 버튼을 5초 이상 길게 눌러 면도기를 재설정합니다.
쉐이빙 헤드를 교체한 후 전원 버튼을 7초 이상 길게 눌러 교체 알림 기능을 재설정할 수 있습니다. 재설정하지 않더라도 9회 면도 후에는 교체 트리거가 자동으로 꺼집니다.
100%의 성능을 유지하려면 2년마다 쉐이빙 헤드를 교체하십시오.
쉐이빙 헤드
액세서리
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