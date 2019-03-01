V-Track 면도날로 밀착 면도를 하기 위해 수염을 최적의 위치로 이동

특허받은 V-Track 프리시젼 면도날이 누운 수염, 길이가 다른 수염 등 모든 종류의 수염을 최적의 면도 각도로 유도합니다. 이를 통해 더 적은 횟수의 움직임으로도 30% 더 밀착된 면도가 가능하여 피부를 최고의 상태로 유지해 줍니다.