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    Shaver series 9000 쉐이빙 헤드

    SH90/81

    사용하던 면도기를 새 제품처럼

    2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 쉐이빙 헤드를 교체하세요. 시리즈 9000 Shaver와 호환됩니다.

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    Shaver series 9000 쉐이빙 헤드

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    사용하던 면도기를 새 제품처럼

    최상의 면도 효과를 위해 2년에 한 번씩 쉐이빙 헤드 교체

    • V-Track 프리시젼 면도날
    • S9000(S9xxx) 호환
    • Star Wars Shaver SW97xx 호환
    • Star Wars Shaver SW67xx 호환
    면도기를 최상의 상태로 유지하는 가장 쉬운 방법

    면도기를 최상의 상태로 유지하는 가장 쉬운 방법

    업그레이드된 솔루션으로 필립스 면도기를 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다. 두 단계만으로 새로운 쉐이빙 헤드를 설치할 수 있는 이 새로운 솔루션을 통해 면도기를 깨끗이 세척하고 날마다 최적화된 면도를 즐길 수 있습니다.

    두 단계면 완료되는 쉐이빙 헤드 교체

    두 단계면 완료되는 쉐이빙 헤드 교체

    최신 필립스 면도기에는 쉐이빙 유닛 표시등 형태의 교체 알림 기능이 포함되어 있습니다. 쉐이빙 헤드의 교체 시기가 되면 이 표시등이 켜집니다.

    간편하게 쉐이빙 헤드 교체

    간편하게 쉐이빙 헤드 교체

    1. 쉐이빙 헤드 홀더를 당겨 빼냅니다. 2. 쉐이빙 헤드를 새 것으로 교체합니다. 3. 쉐이빙 헤드 홀더를 다시 끼웁니다. 4. 전원 버튼을 5초 이상 길게 눌러 면도기를 재설정합니다.

    쉐이빙 헤드 교체 후 면도기 재설정

    쉐이빙 헤드 교체 후 면도기 재설정

    쉐이빙 헤드를 교체한 후 전원 버튼을 7초 이상 길게 눌러 교체 알림 기능을 재설정할 수 있습니다. 재설정하지 않더라도 9회 면도 후에는 교체 트리거가 자동으로 꺼집니다.

    사용하던 면도기를 새 제품처럼

    사용하던 면도기를 새 제품처럼

    100%의 성능을 유지하려면 2년마다 쉐이빙 헤드를 교체하십시오.

    V-Track 면도날로 밀착 면도를 하기 위해 수염을 최적의 위치로 이동

    V-Track 면도날로 밀착 면도를 하기 위해 수염을 최적의 위치로 이동

    특허받은 V-Track 프리시젼 면도날이 누운 수염, 길이가 다른 수염 등 모든 종류의 수염을 최적의 면도 각도로 유도합니다. 이를 통해 더 적은 횟수의 움직임으로도 30% 더 밀착된 면도가 가능하여 피부를 최고의 상태로 유지해 줍니다.

    수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

    수염을 들어올려 편안하게 밀착 면도

    이중 면도날 수퍼 리프트 앤 컷 액션으로 밀착 면도가 가능합니다. 첫 번째 면도날이 수염을 들어 올려주고 두 번째 면도날이 피부 표면에 남지 않도록 깊숙이 면도해주므로 매끄러운 피부를 느낄 수 있습니다.

    기술 사양

    • 쉐이빙 헤드

      사용 가능한 제품 유형
      • Shaver 시리즈 9000(S9xxx)
      • Shaver 시리즈 8000(S8xxx)
      업그레이드된 쉐이빙 헤드
      SH90이 SH91로 대체됨

    • 액세서리

      팩에 포함
      쉐이빙 유닛
    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

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