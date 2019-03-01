S9000 Prestige 교체용 헤드

SH98 교체용 헤드는 둥근 형태의 헤드(SP981X, SP982X 및 SP986X)가 있는 모든 S9000 Prestige 면도기와 호환됩니다. 이는 후속 제품인 SH91을 사용하는 각진 형태의 S9000 Prestige 면도기(SP983X, SP984X, SP987X 및 SP988X)와는 호환되지 않습니다. SH91 교체형 헤드는 모든 S9000 Prestige 면도기, 각진 형태 및 둥근 형태의 헤드와 호환됩니다.