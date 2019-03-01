SH98/71
사용하던 면도기를 새 제품처럼
2년 동안 면도기는 900만 개의 수염을 면도합니다. 최고의 성능을 유지할 수 있도록 쉐이빙 헤드를 교체하세요. 시리즈 9000 Prestige와 호환됩니다.모든 혜택 보기
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SH98 교체용 헤드는 둥근 형태의 헤드(SP981X, SP982X 및 SP986X)가 있는 모든 S9000 Prestige 면도기와 호환됩니다. 이는 후속 제품인 SH91을 사용하는 각진 형태의 S9000 Prestige 면도기(SP983X, SP984X, SP987X 및 SP988X)와는 호환되지 않습니다. SH91 교체형 헤드는 모든 S9000 Prestige 면도기, 각진 형태 및 둥근 형태의 헤드와 호환됩니다.
1. 쉐이빙 유닛의 상판을 분리합니다. 2. 새로운 쉐이빙 헤드 브래킷 솔루션으로 교체합니다. 3. 전원 버튼을 5초 이상 길게 눌러 면도기를 재설정합니다.
업그레이드된 솔루션으로 필립스 면도기를 더욱 쉽게 관리할 수 있습니다. 두 단계만으로 새로운 쉐이빙 헤드를 설치할 수 있는 이 새로운 솔루션을 통해 면도기를 깨끗이 세척하고 날마다 최적화된 면도를 즐길 수 있습니다.
필립스 S9000 Prestige 전기 면도기로 피부에 최대한 밀착된 면도를 할 수 있습니다. 날카로움이 오래 지속되는 나노테크 프리시젼 면도날로 정밀하게 면도할 수 있어 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.
긴 수염에도 매우 효율적인 면도가 가능합니다. 필립스 면도기에는 더 넓고 둥근 수염망이 있어 한 번에 더 많은 수염을 면도하므로 같은 부위를 반복적으로 면도하지 않아도 됩니다.
S9000 Prestige의 마찰 방지 스킨 컴포트 링은 피부 위에서 탁월하게 부드러운 움직임을 선사합니다.
최신 필립스 면도기에는 쉐이빙 유닛 표시등 형태의 교체 알림 기능이 포함되어 있습니다. 쉐이빙 헤드의 교체 시기가 되면 이 표시등이 켜집니다.
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