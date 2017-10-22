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    무선 Bluetooth® 헤드폰

    SHB4385BK/00

    느껴보세요, BASS+

    필립스 BASS+ True Wireless 헤드폰은 완전한 자유 속에서 웅장하고도 강력한 저음을 선사합니다. 안정적인 연결과 더욱 길어진 배터리 수명, 컴팩트한 충전 케이스로 선 없이 사운드를 즐겨보세요. 안정적인 착용을 위해 안정 핀을 사용하도록 설계되었습니다.

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    무선 Bluetooth® 헤드폰

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    느껴보세요, BASS+

    • 8.2mm 드라이버/폐쇄형 뒷면
    • 이어폰형
    • 6+6시간의 재생 시간
    • 안정적인 착용감
    사용자에게 딱 맞는 착용감을 선사하는 3가지 크기의 캡

    사용자에게 딱 맞는 착용감을 선사하는 3가지 크기의 캡

    실리콘 이어 캡은 3가지 크기로 제공되므로 사용자에게 딱 맞는 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다.

    최대 6시간 재생 가능한 충전식 배터리

    최대 6시간 재생 가능한 충전식 배터리

    재생 시간이 6시간이므로 장시간 계속해서 음악 감상을 할 수 있습니다. 충전 케이스에 연결하면 추가로 6시간 더 재생할 수 있습니다.

    8.2mm 스피커 드라이버

    8.2mm 스피커 드라이버

    BASS+ 헤드폰에는 강력한 비트, 웅장한 중저음을 만들어 내는 8.2mm 스피커 드라이버가 장착되어 있습니다.

    직접 느끼는 크고 웅장한 저음

    직접 느끼는 크고 웅장한 저음

    크고 강력한 저음으로 진정한 비트를 느껴보세요. 세련된 디자인이 전부가 아닙니다. 특수하게 튜닝된 드라이버와 중저음 벤트가 만들어 내는 중저음 주파수로 BASS+만의 사운드 시그니처를 창조해냅니다.

    Bluetooth 무선 기술

    Bluetooth 무선 기술

    헤드폰을 블루투스 기기에 간단하게 페어링하면 무선으로 음악을 즐길 수 있습니다.

    전화, 음악 및 볼륨 컨트롤

    전화, 음악 및 볼륨 컨트롤

    클릭 한 번으로 컨트롤이 가능합니다. 한 번, 두 번, 세 번 누르면 각각 다른 모드의 다른 기능이 활성화되므로 음악을 듣거나 통화를 할 때도 간편하게 제어를 할 수 있습니다.

    끈이 달린 컴팩트한 충전 케이스

    끈이 달린 컴팩트한 충전 케이스

    가볍고 컴팩트한 충전 케이스 캡슐을 가방에 달 수 있도록 편리한 끈이 포함되어 있으므로 손을 자유롭게 사용할 수 있습니다.

    편리한 핸즈프리 통화

    편리한 핸즈프리 통화

    마이크와 Bluetooth® 4.1 지원으로 편리한 핸즈프리 통화

    탁월한 소음 차단

    탁월한 소음 차단

    폐쇄형 어쿠스틱 디자인이 채택된 BASS+ 헤드폰을 사용하면 주변 소음을 차단하고 뛰어난 사운드에 집중하며, 적정 수준의 소음 차단 효과를 높여 음악에 더욱 몰입할 수 있습니다.

    안정적인 착용감을 위한 안정판

    안정적인 착용감을 위한 안정판

    최적의 착용감을 위해 설계된 BASS+ True Wireless 헤드폰에는 안정판이 장착되어 있어, 안정적으로 착용할 수 있습니다.

    USB 충전 케이블

    USB 충전 케이블

    포함된 USB 충전 케이블로 필요 시 헤드폰 전원을 간편하게 충전할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      주파수 범위
      9 ~ 21,000Hz
      스피커 직경
      8.2mm
      다이어프램
      PET
      임피던스
      16Ω
      마그넷 유형
      네오디뮴
      감도
      107  dB

    • 연결

      Bluetooth 버전
      4.1
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      최대 범위
      최대 10  m

    • 외부 상자

      길이
      17  cm
      소비자 패키지 수
      3
      10.8  cm
      총 중량
      0.61  kg
      높이
      19  cm
      GTIN
      1 69 51613 98155 6
      순 중량
      0.333  kg
      용기 중량
      0.277  kg

    • 편의성

      볼륨 컨트롤
      통화 관리
      • 전화 받기/끊기
      • 수신 거부
      • 통화와 음악 간 전환 가능

    • 소비전력

      배터리 유형
      리튬 폴리머
      충전식
      음악 재생 시간
      6  시간
      대기 시간
      50시간
      통화 시간
      6시간

    • 포장 크기

      높이
      17.4  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      양쪽
      9.65  cm
      깊이
      5.25  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      69 51613 98155 9
      총 중량
      0.165  kg
      순 중량
      0.111  kg
      용기 중량
      0.054  kg

    • 제품 규격

      높이
      9.95  cm
      4.85  cm
      깊이
      4.85  cm
      중량
      0.091  kg

    • 액세서리

      USB 케이블
      충전 케이스
      가능*
      이어캡
      3가지 크기

    • 디자인

      색상
      블랙

    Badge-D2C

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