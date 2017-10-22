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느껴보세요, BASS+
필립스 BASS+ True Wireless 헤드폰은 완전한 자유 속에서 웅장하고도 강력한 저음을 선사합니다. 안정적인 연결과 더욱 길어진 배터리 수명, 컴팩트한 충전 케이스로 선 없이 사운드를 즐겨보세요. 안정적인 착용을 위해 안정 핀을 사용하도록 설계되었습니다.모든 혜택 보기
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실리콘 이어 캡은 3가지 크기로 제공되므로 사용자에게 딱 맞는 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다.
재생 시간이 6시간이므로 장시간 계속해서 음악 감상을 할 수 있습니다. 충전 케이스에 연결하면 추가로 6시간 더 재생할 수 있습니다.
BASS+ 헤드폰에는 강력한 비트, 웅장한 중저음을 만들어 내는 8.2mm 스피커 드라이버가 장착되어 있습니다.
크고 강력한 저음으로 진정한 비트를 느껴보세요. 세련된 디자인이 전부가 아닙니다. 특수하게 튜닝된 드라이버와 중저음 벤트가 만들어 내는 중저음 주파수로 BASS+만의 사운드 시그니처를 창조해냅니다.
헤드폰을 블루투스 기기에 간단하게 페어링하면 무선으로 음악을 즐길 수 있습니다.
클릭 한 번으로 컨트롤이 가능합니다. 한 번, 두 번, 세 번 누르면 각각 다른 모드의 다른 기능이 활성화되므로 음악을 듣거나 통화를 할 때도 간편하게 제어를 할 수 있습니다.
가볍고 컴팩트한 충전 케이스 캡슐을 가방에 달 수 있도록 편리한 끈이 포함되어 있으므로 손을 자유롭게 사용할 수 있습니다.
마이크와 Bluetooth® 4.1 지원으로 편리한 핸즈프리 통화
폐쇄형 어쿠스틱 디자인이 채택된 BASS+ 헤드폰을 사용하면 주변 소음을 차단하고 뛰어난 사운드에 집중하며, 적정 수준의 소음 차단 효과를 높여 음악에 더욱 몰입할 수 있습니다.
최적의 착용감을 위해 설계된 BASS+ True Wireless 헤드폰에는 안정판이 장착되어 있어, 안정적으로 착용할 수 있습니다.
포함된 USB 충전 케이블로 필요 시 헤드폰 전원을 간편하게 충전할 수 있습니다.
사운드
연결
외부 상자
편의성
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
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