직접 느끼는 크고 웅장한 저음

크고 강력한 저음으로 진정한 비트를 느껴보세요. 세련된 디자인이 전부가 아닙니다. 특수하게 튜닝된 드라이버와 중저음 벤트가 만들어 내는 중저음 주파수로 BASS+만의 사운드 시그니처를 창조해냅니다.