깃털 같은 가벼움, 웅장한 사운드.

필립스 Flite Ultrlite 무선 헤드폰의 무게는 깜짝 놀랄만큼 가볍지만 사운드는 상상 이상으로 강력합니다. 움직임을 제약하는 선이 없어진 평면 접이식 디자인으로 슬림하고 컴팩트해져, 어디든 함께할 수 있는 이상적인 동반자가 되어줍니다.