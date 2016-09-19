Flite 무선 Bluetooth® 헤드폰
깃털 같은 가벼움, 웅장한 사운드.
필립스 Flite Ultrlite 무선 헤드폰의 무게는 깜짝 놀랄만큼 가볍지만 사운드는 상상 이상으로 강력합니다. 움직임을 제약하는 선이 없어진 평면 접이식 디자인으로 슬림하고 컴팩트해져, 어디든 함께할 수 있는 이상적인 동반자가 되어줍니다. 모든 혜택 보기
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깃털 같은 가벼움, 웅장한 사운드.
초경량 헤드폰
- 32mm 드라이버/밀폐형
- On-ear
- 부드러운 이어 쿠션
- 평면 접이식
선명한 사운드를 위한 고성능 32mm 스피커 드라이버
고성능 32mm 경사진 드라이버가 또렷하고 선명한 사운드와 깊고 풍부한 중저음을 선사합니다.
리모콘으로 즐기는 핸즈프리 통화 및 음악 감상
간편하게 사용할 수 있는 리모컨으로 트랙을 재생/일시 중지할 수 있고 버튼만 누르면 전화도 받을 수 있습니다.
장시간 착용에도 편안한 소프트 이어 쿠션
부드러운 이어 쿠션과 경사진 드라이버로 장시간 착용에 적합합니다.
초경량 및 초슬림 디자인
초경량 및 초슬림 디자인으로, 이동 중에도 편안하게 착용할 수 있습니다.
평면 접이식의 간편한 휴대성
평면 접이식으로 휴대가 간편합니다.
Bluetooth 버전 4.1 및 HSP/HFP/A2DP/AVRCP 지원
Bluetooth로 스마트 기기에 헤드폰을 페어링하여 케이블이 엉키는 불편함 없이 또렷한 음악과 통화 품질을 자유롭게 즐겨보세요.
최대 9시간 재생 가능한 충전식 배터리
9시간 재생 시간으로 음악을 하루종일 들어도 충분합니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
밀폐형
- 주파수 범위
-
9 - 22,000Hz
- 스피커 직경
-
32mm
- 다이어프램
-
PET
- 임피던스
-
24Ohm
- 마그넷 유형
-
네오디뮴
- 최대 전원 입력
-
40mW
- 감도
-
103
dB
-
연결
- Bluetooth 버전
-
4.1
- Bluetooth 프로필
-
- 최대 범위
-
최대 10
m
-
외부 상자
- 길이
-
22.5
cm
- 소비자 패키지 수
-
6
- 폭
-
21
cm
- 총 중량
-
1.2
kg
- 높이
-
23.5
cm
- GTIN
-
1 69 51613 98156 3
- 순 중량
-
0.54
kg
- 용기 중량
-
0.66
kg
-
편의성
- 통화 관리
-
-
대기 중 통화
-
두 통화 간 전환
-
통화 응답/통화 종료
-
수신 거부
-
통화와 음악 간 전환 가능
- 볼륨 컨트롤
-
예
-
소비전력
- 배터리 유형
-
리튬 폴리머
- 충전식
-
예
- 음악 재생 시간
-
9*
시간
- 대기 시간
-
300*시간
- 통화 시간
-
9시간
-
포장 크기
- 높이
-
21
cm
- 포장 유형
-
블리스터
- 선반 배치 유형
-
양쪽
- 폭
-
19.5
cm
- 깊이
-
3.5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
69 51613 98156 6
- 총 중량
-
0.166
kg
- 순 중량
-
0.09
kg
- 용기 중량
-
0.076
kg
-
제품 규격
- 높이
-
17
cm
- 폭
-
14
cm
- 깊이
-
3
cm
- 중량
-
0.09
kg
-
액세서리
- USB 케이블
-
예
-
디자인
- 색상
-
블랙
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