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    이어버드 헤드폰

    SHE1350/00

    중저음 벤트

    중저음 성능이 향상된 이어폰형 헤드폰은 귓가로 고품질의 음악을 편안하게 선사합니다.

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    이어버드 헤드폰

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    중저음 벤트

    향상된 음향

    • 14.8mm 드라이버/뒷면 오픈 구조
    • 이어버드

    더 나은 음질을 위해 공기 움직임을 가능하게 하는 중저음 비트 벤트

    중저음 비트 벤트는 공기 움직임을 가능하게 하여 더 깊고 풍부한 중저음으로 음질을 향상시킵니다.

    편안한 착용감을 위해 최적화된 14.8mm 스피커 드라이버

    최적의 착용감을 위한 작은 크기지만 왜곡 없는 강력한 음향을 내기에는 충분한 크기의 이 14.8mm 스피커 드라이버는 뛰어난 청취 경험을 즐기기에 이상적인 크기입니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      오픈형
      주파수 응답
      10 - 22 000  Hz
      스피커 직경
      14.8  mm
      감도
      100  dB
      최대 전원 입력
      50  mW
      임피던스
      32  ohm

    • 연결

      케이블 길이
      1  m

    • 외부 상자

      EAN
      87 12581 33604 2
      길이
      43  cm
      소비자 패키지 수
      96
      25  cm
      총 중량
      2.58  kg
      높이
      21  cm
      순 중량
      1.056  kg
      용기 중량
      1.524  kg

    • 내부 상자

      길이
      20.6  cm
      소비자 패키지 수
      24
      12  cm
      높이
      17.5  cm
      순 중량
      0.264  kg
      총 중량
      0.552  kg
      용기 중량
      0.288  kg
      EAN
      87 12581 33603 5

    • 포장 크기

      높이
      11.6  cm
      포장 유형
      블리스터
      선반 배치 유형
      양쪽
      8.4  cm
      깊이
      2.7  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      87 12581 33602 8
      총 중량
      0.02  kg
      순 중량
      0.011  kg
      용기 중량
      0.009  kg

    • 규격

      제품 규격(WxDxH)
      13.5cm*3.2cm*17.5cm
      중량
      0.011  kg

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