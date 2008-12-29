이어버드 헤드폰
중저음 벤트
중저음 성능이 향상된 이어폰형 헤드폰은 귓가로 고품질의 음악을 편안하게 선사합니다. 모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
중저음 벤트
향상된 음향
- 14.8mm 드라이버/뒷면 오픈 구조
- 이어버드
더 나은 음질을 위해 공기 움직임을 가능하게 하는 중저음 비트 벤트
중저음 비트 벤트는 공기 움직임을 가능하게 하여 더 깊고 풍부한 중저음으로 음질을 향상시킵니다.
편안한 착용감을 위해 최적화된 14.8mm 스피커 드라이버
최적의 착용감을 위한 작은 크기지만 왜곡 없는 강력한 음향을 내기에는 충분한 크기의 이 14.8mm 스피커 드라이버는 뛰어난 청취 경험을 즐기기에 이상적인 크기입니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
오픈형
- 주파수 응답
-
10 - 22 000
Hz
- 스피커 직경
-
14.8
mm
- 감도
-
100
dB
- 최대 전원 입력
-
50
mW
- 임피던스
-
32
ohm
-
연결
- 케이블 길이
-
1
m
-
외부 상자
- EAN
-
87 12581 33604 2
- 길이
-
43
cm
- 소비자 패키지 수
-
96
- 폭
-
25
cm
- 총 중량
-
2.58
kg
- 높이
-
21
cm
- 순 중량
-
1.056
kg
- 용기 중량
-
1.524
kg
-
내부 상자
- 길이
-
20.6
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
12
cm
- 높이
-
17.5
cm
- 순 중량
-
0.264
kg
- 총 중량
-
0.552
kg
- 용기 중량
-
0.288
kg
- EAN
-
87 12581 33603 5
-
포장 크기
- 높이
-
11.6
cm
- 포장 유형
-
블리스터
- 선반 배치 유형
-
양쪽
- 폭
-
8.4
cm
- 깊이
-
2.7
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
87 12581 33602 8
- 총 중량
-
0.02
kg
- 순 중량
-
0.011
kg
- 용기 중량
-
0.009
kg
-
규격
- 제품 규격(WxDxH)
-
13.5cm*3.2cm*17.5cm
- 중량
-
0.011
kg
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.