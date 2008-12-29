편안한 착용감을 위해 최적화된 14.8mm 스피커 드라이버

최적의 착용감을 위한 작은 크기지만 왜곡 없는 강력한 음향을 내기에는 충분한 크기의 이 14.8mm 스피커 드라이버는 뛰어난 청취 경험을 즐기기에 이상적인 크기입니다.