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    아동용 헤드폰

    SHK2000BL/00

    어린이를 위한 최고의 동반자

    어린 음악 애호가에게 온 세상의 음악을 소개하기에 딱 알맞은 헤드폰입니다. 깨끗한 중저음과 경쾌한 디자인은 성장하는 어린이에게 알맞게 설계되어 있으며 어떤 상황에서도 사용할 수 있도록 튼튼하게 만들어졌습니다. 85dB의 최대 볼륨 제한이 적용되어 있어, 음악을 더욱 안전하게 즐길 수 있습니다.

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    아동용 헤드폰

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    어린이를 위한 최고의 동반자

    어린이를 위한 크기, 최대 음량 제한

    • 32mm 드라이버/밀폐형
    • On-ear
    • 블루/그린
    • 85dB로 제한된 볼륨
    아이의 성장에 맞게 조절 가능한 인체공학적인 조절식 헤드밴드

    아이의 성장에 맞게 조절 가능한 인체공학적인 조절식 헤드밴드

    심플하고 인체공학적인 헤드밴드로 아이의 머리 크기에 꼭 맞게 조절하고 성장에 맞춰 늘릴 수 있습니다.

    균형 잡힌 순수한 사운드를 제공하는 32mm 네오디뮴 스피커 드라이버

    균형 잡힌 순수한 사운드를 제공하는 32mm 네오디뮴 스피커 드라이버

    네오디뮴은 음성 코일의 민감도, 중저음 응답 및 균형 잡힌 음질을 위해 필요한 강력한 자기장을 만들어 내는 최상의 소재입니다.

    많은 움직임에도 견고한 내구성의 나사 없는 디자인

    많은 움직임에도 견고한 내구성의 나사 없는 디자인

    견고한 내구성의 나사 없는 디자인의 헤드폰은 간편하게 펴고 접을 수 있습니다.

    편안하고 안전한 착용감을 주는 부드러운 이어 쿠션

    편안하고 안전한 착용감을 주는 부드러운 이어 쿠션

    이어셸을 부드러운 폼으로 완전히 감싸 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다.

    초경량 헤드밴드로 더욱 편안해진 착용감

    초경량 헤드밴드로 더욱 편안해진 착용감

    매우 가볍고 편안한 슬림형 헤드밴드로 장시간 즐겁게 음악을 감상해도 답답한 느낌이 없습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      12~22,000Hz
      스피커 직경
      32mm
      임피던스
      32Ohm
      최대 전원 입력
      40mW
      감도
      99dB(1kHz)
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      케이블 길이
      1.2m
      커넥터
      3.5mm

    • 외부 상자

      길이
      24  cm
      소비자 패키지 수
      3
      21.5  cm
      총 중량
      0.71  kg
      높이
      26.2  cm
      GTIN
      1 69 23410 73064 4
      순 중량
      0.3006  kg
      용기 중량
      0.4094  kg

    • 편의성

      볼륨 제한(최대 85dB)

    • 포장 크기

      높이
      22.1  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      19.8  cm
      깊이
      7.5  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      69 23410 73064 7
      총 중량
      0.154  kg
      순 중량
      0.1002  kg
      용기 중량
      0.0538  kg

    • 디자인

      색상
      블루
      착용 스타일
      헤드밴드
      이어 커플링 소재
      발포 고무
      이어 피팅
      On-ear
      이어컵 유형
      밀폐형

    • 규격

      제품 규격(WxDxH)
      13 x 7 x 15.5cm
      제품 중량
      0.1002  kg
      헤드밴드 아크 길이
      320 - 360  mm

    • UPC

      UPC
      8 89446 00085 6

    Badge-D2C

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