어린이를 위한 최고의 동반자

어린 음악 애호가에게 온 세상의 음악을 소개하기에 딱 알맞은 헤드폰입니다. 깨끗한 중저음과 경쾌한 디자인은 성장하는 어린이에게 알맞게 설계되어 있으며 어떤 상황에서도 사용할 수 있도록 튼튼하게 만들어졌습니다. 85dB의 최대 볼륨 제한이 적용되어 있어, 음악을 더욱 안전하게 즐길 수 있습니다.