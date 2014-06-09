아동용 헤드폰
어린이를 위한 최고의 동반자
어린 음악 애호가에게 온 세상의 음악을 소개하기에 딱 알맞은 헤드폰입니다. 깨끗한 중저음과 경쾌한 디자인은 성장하는 어린이에게 알맞게 설계되어 있으며 어떤 상황에서도 사용할 수 있도록 튼튼하게 만들어졌습니다. 85dB의 최대 볼륨 제한이 적용되어 있어, 음악을 더욱 안전하게 즐길 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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어린이를 위한 최고의 동반자
어린이를 위한 크기, 최대 음량 제한
- 30mm 드라이버/밀폐형
- On-ear
- 핑크/퍼플
- 85dB로 제한된 볼륨
아이의 성장에 맞게 조절 가능한 인체공학적인 조절식 헤드밴드
심플하고 인체공학적인 헤드밴드로 아이의 머리 크기에 꼭 맞게 조절하고 성장에 맞춰 늘릴 수 있습니다.
균형 잡힌 순수한 사운드를 제공하는 32mm 네오디뮴 스피커 드라이버
네오디뮴은 음성 코일의 민감도, 중저음 응답 및 균형 잡힌 음질을 위해 필요한 강력한 자기장을 만들어 내는 최상의 소재입니다.
많은 움직임에도 견고한 내구성의 나사 없는 디자인
견고한 내구성의 나사 없는 디자인의 헤드폰은 간편하게 펴고 접을 수 있습니다.
편안하고 안전한 착용감을 주는 부드러운 이어 쿠션
이어셸을 부드러운 폼으로 완전히 감싸 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다.
초경량 헤드밴드로 더욱 편안해진 착용감
매우 가볍고 편안한 슬림형 헤드밴드로 장시간 즐겁게 음악을 감상해도 답답한 느낌이 없습니다.
기술 사양
-
사운드
- 주파수 범위
-
12~22,000Hz
- 스피커 직경
-
32mm
- 임피던스
-
32Ohm
- 최대 전원 입력
-
40mW
- 감도
-
99dB(1kHz)
- 드라이버 유형:
-
다이나믹
-
연결
- 케이블 길이
-
1.2m
- 커넥터
-
3.5mm
-
외부 상자
- 길이
-
24
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
21.5
cm
- 총 중량
-
0.71
kg
- 높이
-
26.2
cm
- GTIN
-
1 69 23410 73063 7
- 순 중량
-
0.3006
kg
- 용기 중량
-
0.4094
kg
-
편의성
- 볼륨 제한(최대 85dB)
-
예
-
포장 크기
- 높이
-
22.1
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
걸이
- 폭
-
19.8
cm
- 깊이
-
7.5
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
69 23410 73063 0
- 총 중량
-
0.154
kg
- 순 중량
-
0.1002
kg
- 용기 중량
-
0.0538
kg
-
디자인
- 색상
-
핑크 퍼플
- 착용 스타일
-
헤드밴드
- 이어 커플링 소재
-
발포 고무
- 이어 피팅
-
On-ear
- 이어컵 유형
-
밀폐형
-
규격
- 제품 규격(WxDxH)
-
13 x 7 x 15.5cm
- 제품 중량
-
0.1002
kg
- 헤드밴드 아크 길이
-
320 - 360
mm
-
UPC
- UPC
-
8 89446 00084 9
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