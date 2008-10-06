착용 시의 편안함과 중저음 반응을 향상시키는 헤드폰 덮개

특수한 형태에 고급 소재를 사용한 필립스 헤드폰 덮개가 밀착도를 높여 최적의 편안함을 제공합니다. 오디오 누출 현상을 막는 것은 물론 중저음 성능까지 강화합니다. 이 헤드폰 덮개는 귀 주변 부위에 완벽하게 들어맞도록 설계되었습니다.