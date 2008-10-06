TV 헤드폰
스테레오 TV 헤드폰
Hi-Fi 및 TV 엔터테인먼트 기능에 적합한 풀 사이즈 헤드폰으로 어쿠스틱 리플렉터가 탑재되어 중저음 성능이 강화되었습니다. 모든 혜택 보기
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귀 전체를 덮어 음질을 최적화하도록 디자인
필립스 헤드폰의 풀 사이즈 이어 쿠션은 뛰어난 음질을 위해 귀 전체를 덮는 것은 물론 향상된 성능을 이끌기 위한 공간을 제공합니다.
착용 시의 편안함과 중저음 반응을 향상시키는 헤드폰 덮개
특수한 형태에 고급 소재를 사용한 필립스 헤드폰 덮개가 밀착도를 높여 최적의 편안함을 제공합니다. 오디오 누출 현상을 막는 것은 물론 중저음 성능까지 강화합니다. 이 헤드폰 덮개는 귀 주변 부위에 완벽하게 들어맞도록 설계되었습니다.
멀리 떨어진 곳에서도 TV 시청이 가능한 이상적인 길이
매우 긴 6m 케이블로 헤드폰을 TV나 오디오 장비에 연결할 수 있습니다.
볼륨 조정을 단순화하는 내장 컨트롤
오디오 소스 장치로 이동할 필요 없이 볼륨을 원하는 레벨로 조정합니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
폐쇄형
- 주파수 응답
-
9 - 23,000
Hz
- 다이어프램
-
Mylar 돔
- 마그넷 유형
-
페라이트
- 음성 코일
-
구리
- 스피커 직경
-
40
mm
- 감도
-
95
dB
- 최대 전원 입력
-
50
mW
- 임피던스
-
32
ohm
-
연결
- 케이블 유형
-
OFC
- 케이블 연결
-
두 개의 병렬식 대칭 구조
- 커넥터 마감
-
크롬 도금
- 케이블 길이
-
6
m
- 커넥터
-
3.5 & 6.3
mm
-
외부 상자
- EAN
-
87 10895 95740 3
- 길이
-
69
cm
- 소비자 패키지 수
-
24
- 폭
-
41
cm
- 총 중량
-
13.2
kg
- 높이
-
49
cm
- 순 중량
-
6.792
kg
- 용기 중량
-
6.408
kg
-
편의성
- 볼륨 컨트롤
-
예
-
내부 상자
- 길이
-
39.8
cm
- 소비자 패키지 수
-
6
- 폭
-
32.9
cm
- 높이
-
22.3
cm
- 순 중량
-
1.698
kg
- 총 중량
-
2.94
kg
- 용기 중량
-
1.242
kg
- EAN
-
87 10895 95739 7
-
포장 크기
- 높이
-
24.5
cm
- 포장 유형
-
상자
- 선반 배치 유형
-
양쪽
- 폭
-
19.5
cm
- 깊이
-
10.7
cm
- 포함된 제품 수
-
1
- EAN
-
87 10895 94588 2
- 총 중량
-
0.404
kg
- 순 중량
-
0.283
kg
- 용기 중량
-
0.121
kg
-
제품 규격
- 높이
-
18.3
cm
- 폭
-
17.4
cm
- 깊이
-
9.7
cm
- 중량
-
0.283
kg
-
액세서리
- 어댑터 플러그
-
3.5 - 6.3
mm
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