SP9821/12
SkinIQ 기술로
필립스 S9000 Prestige 면도기는 일주일 정도 자란 수염에도 놀라울 정도로 부드럽고 밀착되는 면도 경험을 선사합니다. SkinIQ 기술이 탑재된 면도기는 사용자가 원하는 면도 경험을 제공하기 위해 움직임을 감지하고 조정합니다.모든 혜택 보기
이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
분당 최대 150,000회의 커팅 성능을 자랑하는 나노 듀얼 스틸 정밀 블레이드는 피부에 매우 밀착된 면도를 선사합니다. 나노 입자로 더욱 강력해진 72개의 자가 연마 면도날은 강도와 내구성이 우수하여 언제나 최상의 밀착 면도를 가능하게 합니다.
필립스 S9000 Prestige에는 피부 당김과 불편함을 방지하는 정밀한 서스펜션 시스템이 장착되어 있어 완벽한 블레이드 위치를 통해 최상의 절단 정밀도를 보장합니다.
최고의 효율성과 최고의 회전을 자랑하는 필립스의 최첨단 디지털 모터는 얼굴 윤곽이나 체모 밀도에 상관없이 정밀한 면도를 보장합니다.
필립스 S9000 Prestige는 탁월한 스킨글라이드 코팅을 사용하여 부드럽게 면도할 수 있습니다. 금속 안료로 코팅된 링에는 마찰 방지 코팅이 되어 있어 뛰어난 활주력을 자랑합니다.
전기 면도기에 장착된 지능형 얼굴 헤어 센서가 초당 500회 체모 밀도를 판독합니다. 이 기술이 자동으로 절삭력을 조절하여 간편하고 부드럽게 면도할 수 있습니다.
면도기의 커팅 스피드를 조절하고 피부와 기호에 맞게 면도 방식을 맞춤화할 수 있습니다.
필립스 전기 면도기의 360-D+ 플렉스 헤드가 얼굴의 윤곽을 따라 움직이므로 면도하기 까다로운 수염도 부드럽게 면도할 수 있습니다.
습식 및 건식 면도를 선택할 수 있습니다. 간편한 건식 면도 혹은 마음에 드는 폼이나 젤을 이용하는 상쾌한 습식 면도 중 하나를 선택할 수 있습니다.
피부 자극이 적고 사용하기 쉬운 스마트클릭 프리시젼 트리머로 콧수염과 구레나룻을 더욱 정교하게 다듬을 수 있습니다.
S9000 Prestige 면도기는 프리미엄 파우치에 클릭온 액세서리와 함께 동봉되어 제공됩니다. 여행 중에나 사용하지 않을 때 안전하게 보관할 수 있습니다.
면도기를 빠르고 깨끗하게 세척하세요. 면도기 헤드를 열고 흐르는 물에 헹구기만 하면 됩니다.
Qi 충전 패드를 사용하여 1시간 만에 면도기를 완전히 충전하세요. 이 무선 면도기는 파워와 수명을 고려하여 설계된 강력한 리튬 이온 배터리로 작동합니다.
액세서리
소비전력
디자인
서비스
면도 성능
편리한 사용
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.