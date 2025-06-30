분위기를 더하는 RGB LED 조명

스피커의 전면 가장자리에 있는 다채로운 색상의 조명으로 업무 또는 여가에 적합한 분위기를 연출할 수 있습니다. 5가지 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 음악이나 음향 효과에 맞춰 동기화되는 조명으로 에너지를 끌어올려 보세요. 또는 다채로운 색상의 정적인 빛을 비추는 주변 모드를 설정하고 업무에 집중하거나 휴식을 취할 수도 있습니다.