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일과 휴식에 필수적인 아이템
세련된 무선 데스크탑 스피커로 일의 집중력과 휴식의 질을 높여보세요. Bluetooth® 연결로 간편하게 음악 스트리밍과 뛰어난 사운드, 지연 없는 오디오를 즐길 수 있습니다. 화려한 LED 조명이 분위기를 더해줍니다.모든 혜택 보기
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최대 14W(7W RMS)의 놀랍도록 강력한 사운드를 자랑하는 이 세련된 데스크탑 스피커는 컴퓨터에 내장된 스피커보다 훨씬 뛰어난 기술로 음악과 게임 사운드트랙을 재생하고, 비디오 및 업무 통화 음량을 향상시킬 수 있습니다. 또한 핸즈프리 통화를 위한 마이크가 내장되어 있습니다.
고급 Bluetooth® 연결로 음악 스트리밍 시 눈에 띄게 향상된 사운드를 제공하며, 부드럽고 지연 시간이 짧아 비디오를 시청하거나 게임을 할 때 오디오를 동기화할 수 있습니다. USB-C 케이블로 휴대용 음악 플레이어를 스피커에 연결할 수도 있습니다.
스피커의 전면 가장자리에 있는 다채로운 색상의 조명으로 업무 또는 여가에 적합한 분위기를 연출할 수 있습니다. 5가지 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 음악이나 음향 효과에 맞춰 동기화되는 조명으로 에너지를 끌어올려 보세요. 또는 다채로운 색상의 정적인 빛을 비추는 주변 모드를 설정하고 업무에 집중하거나 휴식을 취할 수도 있습니다.
스피커의 LED 조명을 끄면 최대 12시간, LED 조명을 켜면 최대 6시간 동안 재생할 수 있습니다(조명 모드와 상관없음). USB-C로 배터리를 충전할 수 있습니다.
깔끔한 책상을 꿈꾸십니까? 이 세련된 무선 스피커는 대부분의 데스크탑 컴퓨터 하단이나 랩탑 스탠드 앞에 놓을 수 있습니다. 선을 연결할 걱정 없이 원하는 곳에 쉽게 배치할 수 있습니다.
사운드
확성기
연결
편의성
소비전력
포장 크기
액세서리
규격
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