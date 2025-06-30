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    멀티미디어 스피커

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    일과 휴식에 필수적인 아이템

    세련된 무선 데스크탑 스피커로 일의 집중력과 휴식의 질을 높여보세요. Bluetooth® 연결로 간편하게 음악 스트리밍과 뛰어난 사운드, 지연 없는 오디오를 즐길 수 있습니다. 화려한 LED 조명이 분위기를 더해줍니다.

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    일과 휴식에 필수적인 아이템

    • Bluetooth® 데스크탑 스피커
    • 최대 14W(7W RMS)
    • RGB LED 스트립 조명
    • 최대 12시간의 재생 시간.

    어떤 작업을 하든 탁월한 사운드

    최대 14W(7W RMS)의 놀랍도록 강력한 사운드를 자랑하는 이 세련된 데스크탑 스피커는 컴퓨터에 내장된 스피커보다 훨씬 뛰어난 기술로 음악과 게임 사운드트랙을 재생하고, 비디오 및 업무 통화 음량을 향상시킬 수 있습니다. 또한 핸즈프리 통화를 위한 마이크가 내장되어 있습니다.

    재생할 준비가 되었습니다. Bluetooth® 연결 및 USB 재생

    고급 Bluetooth® 연결로 음악 스트리밍 시 눈에 띄게 향상된 사운드를 제공하며, 부드럽고 지연 시간이 짧아 비디오를 시청하거나 게임을 할 때 오디오를 동기화할 수 있습니다. USB-C 케이블로 휴대용 음악 플레이어를 스피커에 연결할 수도 있습니다.

    분위기를 더하는 RGB LED 조명

    스피커의 전면 가장자리에 있는 다채로운 색상의 조명으로 업무 또는 여가에 적합한 분위기를 연출할 수 있습니다. 5가지 모드 중에서 선택할 수 있습니다. 음악이나 음향 효과에 맞춰 동기화되는 조명으로 에너지를 끌어올려 보세요. 또는 다채로운 색상의 정적인 빛을 비추는 주변 모드를 설정하고 업무에 집중하거나 휴식을 취할 수도 있습니다.

    최대 12시간 재생(조명 사용 시 6시간)

    스피커의 LED 조명을 끄면 최대 12시간, LED 조명을 켜면 최대 6시간 동안 재생할 수 있습니다(조명 모드와 상관없음). USB-C로 배터리를 충전할 수 있습니다.

    세련된 폼 팩터로 선을 숨길 필요 없음

    깔끔한 책상을 꿈꾸십니까? 이 세련된 무선 스피커는 대부분의 데스크탑 컴퓨터 하단이나 랩탑 스탠드 앞에 놓을 수 있습니다. 선을 연결할 걱정 없이 원하는 곳에 쉽게 배치할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      출력 파워(RMS)
      7W
      주파수 응답
      20Hz - 20kHz
      출력 파워(MAX)
      14W
      스피커 임피던스
      4ohm

    • 확성기

      전역 드라이버 직경
      2"
      전역 드라이버 수
      2
      드라이버 구성
      전대역
      사운드 채널 수
      2.0

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      USB
      Type-C
      Bluetooth 버전
      5.4
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • 스트리밍 형식: SBC
      Bluetooth 범위
      30m 또는 100ft(개방된 공간)
      DLNA 표준
      아니요
      스마트 홈
      해당 없음

    • 편의성

      편리한 설치
      자동 페어링
      통화 관리
      통화 응답/통화 종료
      버튼 및 컨트롤
      • 전원 켜기/끄기(On/Off)
      • 조명 스위치
      • 본체 볼륨
      내장형 마이크
      조명 효과
      예, RGB LED
      핸즈프리 통화

    • 소비전력

      배터리 용량
      2200mAh, 3.7V
      배터리 유형
      리튬 이온(내장)
      입력
      3.7V, 2A
      배터리 작동 시간
      12  시간
      충전 시간
      4  시간

    • 포장 크기

      높이
      9.4  cm
      선반 배치 유형
      적재
      44.2  cm
      깊이
      9.2  cm
      총 중량
      0.953  kg
      순 중량
      0.77  kg
      용기 중량
      0.183  kg

    • 액세서리

      기본 제공 액세서리
      • USB 케이블
      • 퀵 스타트 가이드
      • 안전 설명서 및 보증서

    • 규격

      본체(W x H x D)
      411x56.3x71.8  mm
      본체 중량
      0.71  kg

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