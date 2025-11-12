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  • 모든 종류의 옷감을 손쉽게 다릴 수 있음 모든 종류의 옷감을 손쉽게 다릴 수 있음 모든 종류의 옷감을 손쉽게 다릴 수 있음

    1000 시리즈 퀵스팀 다리미

    STE1011/70

    모든 종류의 옷감을 손쉽게 다릴 수 있음

    필립스 퀵스팀 다리미 1000 시리즈로 매일 손쉽게 주름을 다려 새 옷처럼 만들어보세요. 다양한 스팀 설정, 대용량 물탱크로 모든 종류의 옷감을 매우 간편하고 빠르며 효과적으로 다릴 수 있습니다.

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    1000 시리즈 퀵스팀 다리미

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    모두 보기 퀵스팀 다리미

    모든 종류의 옷감을 손쉽게 다릴 수 있음

    1.8L 크기의 물탱크로 장시간 스팀 사용 가능

    • 1.8L의 분리형 물탱크
    • 상단 일체형 옷걸이
    • 2가지 스팀 설정
    • 분당 32g의 연속 스팀
    • 박테리아 99.9% 제거*
    분리 가능한 대용량 물탱크

    분리 가능한 대용량 물탱크

    분리 가능한 1.8L의 대용량 물탱크가 있어 손쉽게 물을 보충하고 장시간 스팀을 사용할 수 있어 매우 편리합니다.

    분당 최대 32g의 연속 스팀 분사

    분당 최대 32g의 연속 스팀 분사

    분당 32g의 강력한 연속 스팀을 분사하는 스팀 엔진으로 옷의 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.

    더 나은 결과를 보장하는 다양한 스팀 설정

    더 나은 결과를 보장하는 다양한 스팀 설정

    옷감의 종류에 따라 낮음과 높음 중에서 적절한 스팀 단계를 설정하여 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.

    다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 탈 위험 없이 안전하게 옷감을 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.

    박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게

    박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게

    뜨거운 스팀을 더 오래 분사하여 박테리아와 집먼지 진드기*를 99.9% 사멸하고 냄새를 없애 항상 쾌적한 기분으로 옷을 입을 수 있습니다.

    보관이 쉬운 컴팩트한 설계

    보관이 쉬운 컴팩트한 설계

    컴팩트하게 디자인된 받침대, 접이식 봉으로 사용 후에 간편하게 수납할 수 있습니다.

    45초만에 예열되어 빠르게 다림질 가능

    45초만에 예열되어 빠르게 다림질 가능

    45초만에 예열되어 급할 때 빠르게 다릴 수 있습니다.

    다양한 높이 설정이 가능한 조절식 단일 봉

    다양한 높이 설정이 가능한 조절식 단일 봉

    단일 봉을 원하는 높이로 조절하여 옷을 걸어서 편리하게 스팀을 분사할 수 있습니다.

    옷을 고정할 수 있는 일체형 옷걸이

    옷을 고정할 수 있는 일체형 옷걸이

    스티머 상단에 옷걸이가 있어 더욱 편리

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      스탠드형 스팀 다리미
      예열 시간
      45초
      열판 재질
      플라스틱
      석회질 관리
      간편한 세척
      분리형 물탱크
      수돗물에 적합
      물탱크 용량
      1800ml
      사용 중 언제든 충전
      대용량 주입구
      가변 스팀 레벨
      2
      수직 스팀
      일체형 전원 플러그
      실리콘 스팀 호스
      품질 보증서/보증
      2년

    • 기술 사양

      소비전력
      1,600W
      연속 스팀 분사/스팀 속도
      분당 32g
      맞춤형 스팀 분사
      아니요
      순간 스팀
      아니요
      전압
      220-240V

    • 안전

      자동 전원 차단
      아니요
      안전한 이동용 고정장치
      아니요
      다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    • 석회질 관리

      석회질 관리
      간편한 세척

    • 크기 및 무게

      열판 크기
      55.67cm2
      제품 규격(WxHxL)
      30.3x167.3x31.2cm
      포장 크기(가로x높이x세로)
      35x34.7x42.7cm
      전원 코드 길이
      1.5m
      호스 줄 길이
      1.27m
      스티머 헤드 무게
      0.27kg
      제품 중량
      2.62kg
      포장 포함 총 무게
      4.40kg

    • 디자인

      내장형 바퀴
      아니요
      색상
      데저트 그린

    • 액세서리/호환성

      옷걸이
      스타일 보드
      아니요
      스타일매트
      아니요
      조절식 봉
      MyEssence 향기 캡
      아니요
      다리미 도킹 스테이션
      예, 전면, 상단
      브러시
      아니요
      장갑

    • 지속 가능성

      절전 모드(Eco 기능)
      포장
      지속 가능한 포장
      사용 설명서

    • 원산지

      생산지
      중국

    • 기술 사양

      전압
      220  V
      포장 크기
      35 x 34.7 x 42.7  cm
      스팀 열판 재질
      플라스틱
      단일 봉
      내장형 바퀴
      아니요
      소비전력
      1,600W
      생산 국가
      중국
      스팀 속도
      분당 32g
      순간 스팀
      아니요
      스팀 설정
      2
      스팀 버튼
      아니요
      물탱크
      1.8L(분리 가능)
      액세서리
      장갑

    • 디자인

      색상
      데저트 그린

    • 편리한 사용

      예열 시간
      < 1  s
      다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
      실크와 같은 섬세한 옷감도 해당
      전원 코드 길이
      1.5  m
      호스 길이
      1.33  m
      다리미 도킹 스테이션
      예, 전면, 상단
      자동 전원 차단
      아니요

    • 보증

      일반 보증
      2년

    • 크기 및 무게

      포장 크기(WxHxL)
      35 x 34.7 x 42.7  cm
      포장 포함 총 무게
      4.40  kg
      스팀 열판 크기
      55.67cm²
      다림판 크기(가로 x 높이 x 세로)
      해당 없음
      스팀기 헤드 무게
      270g
      제품 총 무게
      2.62kg
      보관 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
      30.3 x 117.1 x 31.2cm
      최대 연장 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
      30.3x167.3x31.2cm

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