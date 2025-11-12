모든 종류의 옷감을 손쉽게 다릴 수 있음

필립스 퀵스팀 다리미 1000 시리즈로 매일 손쉽게 주름을 다려 새 옷처럼 만들어보세요. 다양한 스팀 설정, 대용량 물탱크로 모든 종류의 옷감을 매우 간편하고 빠르며 효과적으로 다릴 수 있습니다.