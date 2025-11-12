모든 종류의 옷감을 손쉽게 다릴 수 있음
필립스 퀵스팀 다리미 1000 시리즈로 매일 손쉽게 주름을 다려 새 옷처럼 만들어보세요. 다양한 스팀 설정, 대용량 물탱크로 모든 종류의 옷감을 매우 간편하고 빠르며 효과적으로 다릴 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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모든 종류의 옷감을 손쉽게 다릴 수 있음
1.8L 크기의 물탱크로 장시간 스팀 사용 가능
- 1.8L의 분리형 물탱크
- 상단 일체형 옷걸이
- 2가지 스팀 설정
- 분당 32g의 연속 스팀
- 박테리아 99.9% 제거*
분리 가능한 대용량 물탱크
분리 가능한 1.8L의 대용량 물탱크가 있어 손쉽게 물을 보충하고 장시간 스팀을 사용할 수 있어 매우 편리합니다.
분당 최대 32g의 연속 스팀 분사
분당 32g의 강력한 연속 스팀을 분사하는 스팀 엔진으로 옷의 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.
더 나은 결과를 보장하는 다양한 스팀 설정
옷감의 종류에 따라 낮음과 높음 중에서 적절한 스팀 단계를 설정하여 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 탈 위험 없이 안전하게 옷감을 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.
박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게
뜨거운 스팀을 더 오래 분사하여 박테리아와 집먼지 진드기*를 99.9% 사멸하고 냄새를 없애 항상 쾌적한 기분으로 옷을 입을 수 있습니다.
보관이 쉬운 컴팩트한 설계
컴팩트하게 디자인된 받침대, 접이식 봉으로 사용 후에 간편하게 수납할 수 있습니다.
45초만에 예열되어 빠르게 다림질 가능
45초만에 예열되어 급할 때 빠르게 다릴 수 있습니다.
다양한 높이 설정이 가능한 조절식 단일 봉
단일 봉을 원하는 높이로 조절하여 옷을 걸어서 편리하게 스팀을 분사할 수 있습니다.
옷을 고정할 수 있는 일체형 옷걸이
스티머 상단에 옷걸이가 있어 더욱 편리
기술 사양
-
일반 사양
- 제품 유형
-
스탠드형 스팀 다리미
- 예열 시간
-
45초
- 열판 재질
-
플라스틱
- 석회질 관리
-
간편한 세척
- 분리형 물탱크
-
예
- 수돗물에 적합
-
예
- 물탱크 용량
-
1800ml
- 사용 중 언제든 충전
-
예
- 대용량 주입구
-
예
- 가변 스팀 레벨
-
2
- 수직 스팀
-
예
- 일체형 전원 플러그
-
예
- 실리콘 스팀 호스
-
예
- 품질 보증서/보증
-
2년
-
기술 사양
- 소비전력
-
1,600W
- 연속 스팀 분사/스팀 속도
-
분당 32g
- 맞춤형 스팀 분사
-
아니요
- 순간 스팀
-
아니요
- 전압
-
220-240V
-
안전
- 자동 전원 차단
-
아니요
- 안전한 이동용 고정장치
-
아니요
- 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
-
예
-
석회질 관리
- 석회질 관리
-
간편한 세척
-
크기 및 무게
- 열판 크기
-
55.67cm2
- 제품 규격(WxHxL)
-
30.3x167.3x31.2cm
- 포장 크기(가로x높이x세로)
-
35x34.7x42.7cm
- 전원 코드 길이
-
1.5m
- 호스 줄 길이
-
1.27m
- 스티머 헤드 무게
-
0.27kg
- 제품 중량
-
2.62kg
- 포장 포함 총 무게
-
4.40kg
-
디자인
- 내장형 바퀴
-
아니요
- 색상
-
데저트 그린
-
액세서리/호환성
- 옷걸이
-
예
- 스타일 보드
-
아니요
- 스타일매트
-
아니요
- 조절식 봉
-
예
- MyEssence 향기 캡
-
아니요
- 다리미 도킹 스테이션
-
예, 전면, 상단
- 브러시
-
아니요
- 장갑
-
예
-
지속 가능성
- 절전 모드(Eco 기능)
-
예
- 포장
-
지속 가능한 포장
- 사용 설명서
-
예
-
원산지
- 생산지
-
중국
-
기술 사양
- 전압
-
220
V
- 포장 크기
-
35 x 34.7 x 42.7
cm
- 스팀 열판 재질
-
플라스틱
- 봉
-
단일 봉
- 내장형 바퀴
-
아니요
- 소비전력
-
1,600W
- 생산 국가
-
중국
- 스팀 속도
-
분당 32g
- 순간 스팀
-
아니요
- 스팀 설정
-
2
- 스팀 버튼
-
아니요
- 물탱크
-
1.8L(분리 가능)
- 액세서리
-
장갑
-
디자인
- 색상
-
데저트 그린
-
편리한 사용
- 예열 시간
-
< 1
s
- 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
-
실크와 같은 섬세한 옷감도 해당
- 전원 코드 길이
-
1.5
m
- 호스 길이
-
1.33
m
- 다리미 도킹 스테이션
-
예, 전면, 상단
- 자동 전원 차단
-
아니요
-
보증
- 일반 보증
-
2년
-
크기 및 무게
- 포장 크기(WxHxL)
-
35 x 34.7 x 42.7
cm
- 포장 포함 총 무게
-
4.40
kg
- 스팀 열판 크기
-
55.67cm²
- 다림판 크기(가로 x 높이 x 세로)
-
해당 없음
- 스팀기 헤드 무게
-
270g
- 제품 총 무게
-
2.62kg
- 보관 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
-
30.3 x 117.1 x 31.2cm
- 최대 연장 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
-
30.3x167.3x31.2cm
- *외부 기관에서 면에 10초간 스팀을 쏘이고 대장균, 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 진드기의 존재 여부를 확인했습니다.
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