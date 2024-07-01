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    심플 스탠드 스팀 다리미 1000 시리즈 필립스 심플 스탠드 스팀다리미

    STE1040/20

    2 수상 내용

    어떤 옷이든 간편하게!

    필립스 퀵스팀 다리미 1000 시리즈로 매일 손쉽게 주름을 다려 새 옷처럼 만들어보세요. 다양한 스팀 설정, 대용량 물탱크로 모든 종류의 옷감을 매우 간편하고 빠르며 효과적으로 다릴 수 있습니다.

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    심플 스탠드 스팀 다리미 1000 시리즈 필립스 심플 스탠드 스팀다리미

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    어떤 옷이든 간편하게!

    1.8L 크기의 물탱크로 많은 양의 옷감을 한번에!

    • 1.8L 분리형 물탱크
    • 인체공학적인 스타일 보드
    • 3가지 스팀 설정
    • 분당 36g의 연속 스팀
    • 최대 99.9% 박테리아* 제거
    45초만에 예열되어 빠르게 다림질 가능

    45초만에 예열되어 빠르게 다림질 가능

    45초만에 예열되어 급할 때 빠르게 다릴 수 있습니다.

    분당 최대 36g의 연속 스팀

    분당 최대 36g의 연속 스팀

    분당 36g의 강력한 연속 스팀을 분사하는 스팀 엔진으로 다림질 몇 번 만으로 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.

    더 나은 결과를 보장하는 다양한 스팀 설정

    더 나은 결과를 보장하는 다양한 스팀 설정

    다양한 옷감에 가장 알맞은 결과를 낼 수 있도록 선호하는 스팀을 설정할 수 있습니다. 얇은 옷감에는 약한 스팀, 두꺼운 옷감과 코트에는 강한 스팀을 설정해 보세요.

    분리 가능한 대용량 물탱크

    분리 가능한 대용량 물탱크

    분리 가능한 1.8L의 대용량 물탱크가 있어 손쉽게 물을 보충하고 장시간 스팀을 사용할 수 있어 매우 편리합니다.

    통합형 스타일 보드로 더 안정적으로 지지

    통합형 스타일 보드로 더 안정적으로 지지

    스타일 보드는 다리미 사용 중 안정적인 지지대 역할을 해줍니다. 스팀 열판과 스타일 보드 사이에 놓인 옷감을 누르기만 하면 간편하게 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.

    다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 탈 위험 없이 안전하게 옷감을 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.

    박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게

    박테리아와 집먼지 진드기를 99.9% 사멸하여 옷을 항상 쾌적하게

    뜨거운 스팀을 더 오래 분사하여 박테리아와 집먼지 진드기*를 99.9% 사멸하고 냄새를 없애 항상 쾌적한 기분으로 옷을 입을 수 있습니다.

    다양한 높이 설정이 가능한 조절식 이중 봉

    다양한 높이 설정이 가능한 조절식 이중 봉

    이중 봉을 원하는 높이로 조절하여 옷을 걸어서 편리하게 스팀을 분사할 수 있습니다.

    더 만족스러운 다림질을 위한 통합형 액세서리

    더 만족스러운 다림질을 위한 통합형 액세서리

    스팀 다리미의 추가 액세서리로 더 즐겁게 다림질하세요. 손을 더 안전하게 보호해 주는 내열 장갑, 스팀이 깊숙이 들어갈 수 있게 해주는 패브릭 브러시, 편리하게 다릴 수 있는 상단 행거가 포함되어 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      예열 시간
      45초
      물탱크 용량
      1.8L

    • 석회질 관리

      석회질 관리
      간편한 세척

    • 기술 사양

      전압
      • 220~240V  V
      • 110V(대만)  V
      포장 크기
      35 x 34.7 x 42.7  cm
      스팀 열판 재질
      플라스틱
      이중 봉
      내장형 바퀴
      아니요
      소비전력
      • 1800W
      • 1600W(대만)
      생산 국가
      중국
      스팀 속도
      분당 36g
      순간 스팀
      아니요
      스팀 설정
      3
      스팀 버튼
      아니요
      물탱크
      1.8L(분리 가능)
      액세서리
      옷걸이, 장갑, 브러시

    • 디자인

      색상
      블루

    • 편리한 사용

      다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
      실크와 같은 섬세한 옷감도 해당
      전원 코드 길이
      1.5  m
      호스 길이
      1.33  m
      다리미 도킹 스테이션
      예, 전면, 상단
      자동 전원 차단
      아니요

    • 보증

      일반 보증
      2년

    • 크기 및 무게

      포장 크기(WxHxL)
      35 x 34.7 x 42.7  cm
      포장 포함 총 무게
      5  kg
      스팀 열판 크기
      55.67cm²
      다림판 크기(가로 x 높이 x 세로)
      32.7 x 60.8cm
      스팀기 헤드 무게
      270g
      제품 총 무게
      3.23kg
      보관 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
      해당 없음
      최대 연장 시 제품 크기(가로 x 높이 x 세로)
      30.3 x 168.2 x 43.4cm

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    수상 내용

    • *외부 기관에서 면에 10초간 스팀을 쏘이고 대장균, 황색포도상구균, 칸디다 알비칸스, 진드기의 존재 여부를 확인했습니다.

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