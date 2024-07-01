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어떤 옷이든 간편하게!
필립스 퀵스팀 다리미 1000 시리즈로 매일 손쉽게 주름을 다려 새 옷처럼 만들어보세요. 다양한 스팀 설정, 대용량 물탱크로 모든 종류의 옷감을 매우 간편하고 빠르며 효과적으로 다릴 수 있습니다.모든 혜택 보기
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45초만에 예열되어 급할 때 빠르게 다릴 수 있습니다.
분당 36g의 강력한 연속 스팀을 분사하는 스팀 엔진으로 다림질 몇 번 만으로 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.
다양한 옷감에 가장 알맞은 결과를 낼 수 있도록 선호하는 스팀을 설정할 수 있습니다. 얇은 옷감에는 약한 스팀, 두꺼운 옷감과 코트에는 강한 스팀을 설정해 보세요.
분리 가능한 1.8L의 대용량 물탱크가 있어 손쉽게 물을 보충하고 장시간 스팀을 사용할 수 있어 매우 편리합니다.
스타일 보드는 다리미 사용 중 안정적인 지지대 역할을 해줍니다. 스팀 열판과 스타일 보드 사이에 놓인 옷감을 누르기만 하면 간편하게 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 탈 위험 없이 안전하게 옷감을 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.
뜨거운 스팀을 더 오래 분사하여 박테리아와 집먼지 진드기*를 99.9% 사멸하고 냄새를 없애 항상 쾌적한 기분으로 옷을 입을 수 있습니다.
이중 봉을 원하는 높이로 조절하여 옷을 걸어서 편리하게 스팀을 분사할 수 있습니다.
스팀 다리미의 추가 액세서리로 더 즐겁게 다림질하세요. 손을 더 안전하게 보호해 주는 내열 장갑, 스팀이 깊숙이 들어갈 수 있게 해주는 패브릭 브러시, 편리하게 다릴 수 있는 상단 행거가 포함되어 있습니다.
일반 사양
석회질 관리
기술 사양
디자인
편리한 사용
보증
크기 및 무게
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