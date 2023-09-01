스탠드형 스팀 다리미 3000 시리즈 틸팅 스타일 보드 포함
매일 손쉽게 주름 제거
필립스 스탠드형 스팀 다리미 3000 시리즈는 주름을 펴는 시간은 줄이고 옷 입는 즐거움은 늘여줍니다. 견고한 통합형 스타일 보드와 뾰족한 대형 다리미 헤드로 구겨진 옷감의 주름을 쉽게 펼 수 있습니다. 모든 혜택 보기
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스탠드형 스팀 다리미 3000 시리즈 틸팅 스타일 보드 포함
매일 손쉽게 주름 제거
스타일 보드를 기울이면 더 좋습니다
- 틸팅 스타일 보드
- 3가지 스팀 설정
- 뾰족한 스팀 열판 모서리
- 2,000W 파워
스타일 보드를 기울이면 더 좋습니다
틸팅 스타일 보드는 스팀 다림질 중 안정적인 지지대 역할을 해줍니다. 스팀 열판과 스타일 보드 사이에 옷감을 두고 눌러만 주면 위부터 아래까지 더욱 쉽고 빳빳하게 다릴 수 있습니다.
단 60초 내 가열로 즉시 사용 가능
스탠드형 스팀 다리미는 필요할 때마다 60초 이내에 사용할 수 있어 신속한 다림질에도 적합합니다.
박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새 제거 및 리프레시
3000 시리즈는 주름 제거 외에도 옷(및 부드러운 가구, 커튼, 장난감)을 리프레시하고 박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새를 제거합니다.
높은 연속 스팀량 3단계 설정
다양한 옷감에 가장 알맞은 결과를 낼 수 있도록 선호하는 스팀을 설정할 수 있습니다. 얇은 옷감에는 약한 스팀, 두꺼운 옷감과 코트에는 강한 스팀을 설정해 보세요.
뾰족한 대형 다리미 헤드로 섬세한 다림질 가능
매우 정밀한 다림질: 혁신적인 다리미 헤드는 대형 열판과 장치의 칼라, 중간 버튼과 같이 닿기 힘든 부위를 손쉽게 다룰 수 있도록 설계된 정밀 팁이 특징입니다.
2L 용량의 대형 물탱크로 한 번 보충하여 더 오래 사용 가능
많은 양의 다림질 가능: 분리형 투명 2L 물탱크는 다량의 다림질도 처리할 수 있을 만큼 큽니다.
다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
필립스 퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 옷감을 탈 위험 없이 안전하게 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.
간편하게 보관할 수 있는 슬림한 디자인
꼭 맞는 제품: 스마트한 디자인으로 스탠드형 스팀 다리미는 공간을 많이 차지하지 않으며 보관이 쉽습니다.
기술 사양
-
석회질 관리
- 수돗물에 적합
-
예
- 석회질 세척 기능
-
간편한 세척
-
다림질 지지대
- 스타일 보드
-
예
-
액세서리
- 간편한 스팀기 헤드 홀더
-
예
- 보호 장갑
-
예
- 조절식 받침대
-
예
- 브러시
-
예
- 조정식 이중 받침대
-
예
-
디자인
- 색상
-
퍼플
-
편리한 사용
- 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
-
실크와 같은 섬세한 옷감도 해당
- 물 주입 및 비우기
-
대용량 주입구
- 예열 시간
-
<1
minute(s)
- 물통 크기
-
2,000
ml
- 열판 이름
-
플라스틱
- 분리형 물탱크
-
예
- 전원 코드 길이
-
1.8
m
- 호스 길이
-
1.33
m
- 일체형 전원 플러그
-
예
- 정밀 스팀 팁
-
예
- 실리콘 스팀 호스
-
예
- 특수 물 주입구
-
예
- PVC 불포함 호스
-
예
-
보증
- 2년 무상 A/S
-
예
-
빠르고 강력한 주름 제거
- 연속 스팀 분사
-
40
g/min
- 소비전력
-
2,000
W
- 수직 스팀
-
예
- 전압
-
220~240V
- 사용 가능
-
<1분
- 스팀량 조절 가능
-
3단계
-
환경 효율성
- 제품 포장
-
100% 재활용 가능
- 사용 설명서
-
83% 재활용 종이
-
크기 및 무게
- 다리미판 크기(WxHxL)
-
32*5*60
cm
- 다리미판 무게
-
0.6725
kg
- 제품 규격(WxHxL)
-
32*172*31
cm
- 덮개 크기(WxHxL)
-
33*5*61
cm
- 포장 포함 총 무게
-
2.04
kg
- 폼 레이어 두께
-
5
mm
- 다림질 표면
-
60
cm
- 봉 크기 확장됨
-
118.5
cm
- 스팀기 헤드 무게
-
0.38
kg
- 스팀기 헤드 + 받침대의 무게
-
4
kg
- 외부 시험기관에서 대장균, 황색포도구균, 칸디다 알비칸스에 대해 1분간 스팀 다림질하여 테스트한 결과입니다.
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