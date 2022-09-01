스탠드형 스팀 다리미 3000 시리즈 틸팅 스타일 보드 포함
매일 손쉽게 주름 제거
필립스 스탠드형 스팀 다리미 3000 시리즈는 통합 보드와 뾰족한 대형 다리미를 이용해 주름을 펴는 시간을 줄여줍니다. MyEssence 프래그런스 인퓨저로 옷장의 세균*을 제거하고 상쾌한 향을 더하세요. 모든 혜택 보기
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스탠드형 스팀 다리미 3000 시리즈 틸팅 스타일 보드 포함
매일 손쉽게 주름 제거
스타일 보드를 기울이면 더 좋습니다
- 틸팅 스타일 보드
- 3가지 스팀 설정
- 뾰족한 메탈 스팀 열판 모서리
- 2,000W 파워
더 좋은 결과를 가져오는 편리한 스타일 보드 틸팅 기능
틸팅 스타일 보드는 스팀 다림질 중 안정적인 지지대 역할을 해줍니다. 스팀 열판과 스타일 보드 사이에 옷감을 두고 눌러만 주면 위부터 아래까지 더욱 쉽고 빳빳하게 다릴 수 있습니다.
단 60초 내 가열로 즉시 사용 가능
스탠드형 스팀 다리미는 필요할 때마다 60초 이내에 사용할 수 있어 신속한 다림질에도 적합합니다.
좋아하는 향으로 새 옷처럼 만들어 주는 MyEssence
혁신적인 MyEssence 프래그런스 인퓨저를 사용하면 언제든지 좋아하는 향기로 옷을 상쾌하게 할 수 있습니다.
높은 연속 스팀량 3단계 설정
다양한 옷감에 가장 알맞은 결과를 낼 수 있도록 선호하는 스팀을 설정할 수 있습니다. 얇은 옷감에는 약한 스팀, 두꺼운 옷감과 코트에는 강한 스팀을 설정해 보세요.
뾰족한 대형 금속 다리미 헤드로 섬세한 다림질 가능
매우 정밀한 다림질: 혁신적인 금속 다리미 헤드는 대형 열판과 장치의 칼라, 중간 버튼과 같이 닿기 힘든 부위를 손쉽게 다룰 수 있도록 설계된 정밀 팁이 특징입니다.
박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새 제거 및 리프레시
3000 시리즈는 주름 제거 외에도 옷(및 부드러운 가구, 커튼, 장난감)을 리프레시하고 박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새를 제거합니다.
2L 용량의 대형 물탱크로 한 번 보충하여 더 오래 사용 가능
많은 양의 다림질 가능: 분리형 투명 2L 물탱크는 다량의 다림질도 처리할 수 있을 만큼 큽니다.
다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
필립스 퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 옷감을 탈 위험 없이 안전하게 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.
간편하게 보관할 수 있는 슬림한 디자인
꼭 맞는 제품: 스마트한 디자인으로 스탠드형 스팀 다리미는 공간을 많이 차지하지 않으며 보관이 쉽습니다.
기술 사양
-
일반 사양
- 제품 유형
-
스탠드형 스팀 다리미
- 예열 시간
-
<1분
- 열판 재질
-
메탈
- 석회질 관리
-
석회질 제거 및 세척 - 간편 헹굼
- 분리형 물탱크
-
예
- 수돗물에 적합
-
예
- 물탱크 용량
-
2L
- 대용량 주입구
-
예
- 가변 스팀 레벨
-
3단계 설정
- 수직 스팀
-
예
- 일체형 전원 플러그
-
예
- 실리콘 스팀 호스
-
예
- 품질 보증서/보증
-
2년 무상 A/S
-
기술 사양
- 소비전력
-
2,000W
- 사용 가능
-
<1분
- 연속 스팀 분사/스팀 속도
-
분당 40g
- 전압
-
220~240V
-
안전
- 자동 전원 차단
-
예
- 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
-
실크와 같은 섬세한 옷감도 해당
-
크기 및 무게
- 제품 규격(WxHxL)
-
32 x 172 x 31cm
- 전원 코드 길이
-
1.8m
- 호스 줄 길이
-
1.33m
- 봉 크기 확장됨
-
101cm
- 다림질 매트 크기
-
32.7 x 60.8cm
- 다리미판 크기(WxHxL)
-
32 x 5 x 60cm
- 덮개 크기(WxHxL)
-
33 x 5 x 61cm
- 다림질 표면
-
60cm
- 폼 레이어 두께
-
5mm
- 스티머 헤드 무게
-
0.43kg
- 다리미판 무게
-
0.6781kg
- 제품 중량
-
4.23kg
- 포장 포함 총 무게
-
2.33kg
-
디자인
- 색상
-
블랙
-
액세서리/호환성
- 스타일 보드
-
수직 및 기울기
- 다리미판 커버 - 상단 레이어
-
면 100%
- 간편한 스팀기 헤드 홀더
-
예
- 조절식 봉
-
예
- MyEssence 향기 캡
-
예
- 브러시
-
예
- 장갑
-
예
-
지속 가능성
- PVC 불포함 호스
-
예
- 포장
-
100% 재활용
- 사용 설명서
-
85% 재활용 종이
- 외부 시험기관에서 대장균, 황색포도구균, 칸디다 알비칸스에 대해 1분간 스팀 다림질하여 테스트한 결과입니다.
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