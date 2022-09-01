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    스탠드형 스팀 다리미 3000 시리즈 틸팅 스타일 보드 포함

    STE3170/80

    매일 손쉽게 주름 제거

    필립스 스탠드형 스팀 다리미 3000 시리즈는 통합 보드와 뾰족한 대형 다리미를 이용해 주름을 펴는 시간을 줄여줍니다. MyEssence 프래그런스 인퓨저로 옷장의 세균*을 제거하고 상쾌한 향을 더하세요.

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    스탠드형 스팀 다리미 3000 시리즈 틸팅 스타일 보드 포함

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    매일 손쉽게 주름 제거

    스타일 보드를 기울이면 더 좋습니다

    • 틸팅 스타일 보드
    • 3가지 스팀 설정
    • 뾰족한 메탈 스팀 열판 모서리
    • 2,000W 파워
    더 좋은 결과를 가져오는 편리한 스타일 보드 틸팅 기능

    더 좋은 결과를 가져오는 편리한 스타일 보드 틸팅 기능

    틸팅 스타일 보드는 스팀 다림질 중 안정적인 지지대 역할을 해줍니다. 스팀 열판과 스타일 보드 사이에 옷감을 두고 눌러만 주면 위부터 아래까지 더욱 쉽고 빳빳하게 다릴 수 있습니다.

    단 60초 내 가열로 즉시 사용 가능

    단 60초 내 가열로 즉시 사용 가능

    스탠드형 스팀 다리미는 필요할 때마다 60초 이내에 사용할 수 있어 신속한 다림질에도 적합합니다.

    좋아하는 향으로 새 옷처럼 만들어 주는 MyEssence

    좋아하는 향으로 새 옷처럼 만들어 주는 MyEssence

    혁신적인 MyEssence 프래그런스 인퓨저를 사용하면 언제든지 좋아하는 향기로 옷을 상쾌하게 할 수 있습니다.

    높은 연속 스팀량 3단계 설정

    높은 연속 스팀량 3단계 설정

    다양한 옷감에 가장 알맞은 결과를 낼 수 있도록 선호하는 스팀을 설정할 수 있습니다. 얇은 옷감에는 약한 스팀, 두꺼운 옷감과 코트에는 강한 스팀을 설정해 보세요.

    뾰족한 대형 금속 다리미 헤드로 섬세한 다림질 가능

    뾰족한 대형 금속 다리미 헤드로 섬세한 다림질 가능

    매우 정밀한 다림질: 혁신적인 금속 다리미 헤드는 대형 열판과 장치의 칼라, 중간 버튼과 같이 닿기 힘든 부위를 손쉽게 다룰 수 있도록 설계된 정밀 팁이 특징입니다.

    박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새 제거 및 리프레시

    박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새 제거 및 리프레시

    3000 시리즈는 주름 제거 외에도 옷(및 부드러운 가구, 커튼, 장난감)을 리프레시하고 박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새를 제거합니다.

    2L 용량의 대형 물탱크로 한 번 보충하여 더 오래 사용 가능

    2L 용량의 대형 물탱크로 한 번 보충하여 더 오래 사용 가능

    많은 양의 다림질 가능: 분리형 투명 2L 물탱크는 다량의 다림질도 처리할 수 있을 만큼 큽니다.

    다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    다림질이 가능한 모든 옷감에 안전

    필립스 퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 옷감을 탈 위험 없이 안전하게 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.

    간편하게 보관할 수 있는 슬림한 디자인

    간편하게 보관할 수 있는 슬림한 디자인

    꼭 맞는 제품: 스마트한 디자인으로 스탠드형 스팀 다리미는 공간을 많이 차지하지 않으며 보관이 쉽습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      스탠드형 스팀 다리미
      예열 시간
      <1분
      열판 재질
      메탈
      석회질 관리
      석회질 제거 및 세척 - 간편 헹굼
      분리형 물탱크
      수돗물에 적합
      물탱크 용량
      2L
      대용량 주입구
      가변 스팀 레벨
      3단계 설정
      수직 스팀
      일체형 전원 플러그
      실리콘 스팀 호스
      품질 보증서/보증
      2년 무상 A/S

    • 기술 사양

      소비전력
      2,000W
      사용 가능
      <1분
      연속 스팀 분사/스팀 속도
      분당 40g
      전압
      220~240V

    • 안전

      자동 전원 차단
      다림질이 가능한 모든 옷감에 안전
      실크와 같은 섬세한 옷감도 해당

    • 크기 및 무게

      제품 규격(WxHxL)
      32 x 172 x 31cm
      전원 코드 길이
      1.8m
      호스 줄 길이
      1.33m
      봉 크기 확장됨
      101cm
      다림질 매트 크기
      32.7 x 60.8cm
      다리미판 크기(WxHxL)
      32 x 5 x 60cm
      덮개 크기(WxHxL)
      33 x 5 x 61cm
      다림질 표면
      60cm
      폼 레이어 두께
      5mm
      스티머 헤드 무게
      0.43kg
      다리미판 무게
      0.6781kg
      제품 중량
      4.23kg
      포장 포함 총 무게
      2.33kg

    • 디자인

      색상
      블랙

    • 액세서리/호환성

      스타일 보드
      수직 및 기울기
      다리미판 커버 - 상단 레이어
      면 100%
      간편한 스팀기 헤드 홀더
      조절식 봉
      MyEssence 향기 캡
      브러시
      장갑

    • 지속 가능성

      PVC 불포함 호스
      포장
      100% 재활용
      사용 설명서
      85% 재활용 종이

    Badge-D2C

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