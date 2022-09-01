높은 연속 스팀량 3단계 설정

다양한 옷감에 가장 알맞은 결과를 낼 수 있도록 선호하는 스팀을 설정할 수 있습니다. 얇은 옷감에는 약한 스팀, 두꺼운 옷감과 코트에는 강한 스팀을 설정해 보세요.