STH1000/10
간단한 사용, 간편한 보관
핸디형 다리미 1000 시리즈로 빠르고 간편하게 스팀을 분사할 수 있습니다. 가볍고 컴팩트한 디자인으로 그 어느 때보다 손쉽게 완벽한 스타일을 연출할 수 있어 최고의 스타일링 동반자가 될 것입니다. 플러그를 꽂기만 하면 바로 사용할 수 있습니다!모든 혜택 보기
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컴팩트한 디자인 덕분에 언제 어디서나 편리하게 스팀을 분사할 수 있습니다. 사용은 간편하며, 버튼을 누르기만 하면 됩니다!
분리형 85ml 물탱크로 옷감을 한 번에 스팀 다림질할 수 있습니다. 스팀 다림질을 하는 동안 필요할 때마다 물탱크를 쉽게 분리하여 물을 보충할 수 있습니다.
1000 시리즈는 컴팩트한 디자인으로 언제 어디서나 옷을 스팀 다림질할 수 있는 완벽한 휴대용 솔루션입니다. 다리미판은 필요하지 않습니다.
필요할 때마다 35초 만에 스팀기를 사용할 수 있습니다. 표시등이 켜지면 다림질을 시작할 준비가 된 것으로 다림질을 당장 끝낼 수 있습니다. 마지막 순간에 의상을 결정할 때 이상적입니다.
분당 최고 18g의 연속 스팀으로 옷감의 섬유를 부드럽게 만들어 실제로 주름을 펼 수 있습니다.
1000 시리즈는 주름 제거 외에도 옷(및 부드러운 가구, 커튼, 장난감)을 리프레시하고 박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새를 제거합니다.
다림질이 가능한 모든 옷감이 타지 않도록 안전하게 보장합니다.
편의성
결과의 품질
디자인
크기 및 무게
편리한 사용
보증
빠르고 강력한 주름 제거
석회질 관리
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