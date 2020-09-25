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    3000 시리즈 핸디형 다리미

    STH3010/70

    컴팩트한 접이식 솔루션

    필립스의 핸디형 퀵스팀 다리미 3000 시리즈는 가볍고 컴팩트한 접이식 디자인으로 사용과 보관이 간편해 언제 어디서나 스타일을 정돈하고 완성해줍니다. 집이든 이동 중이든 어디서나 쉽고 빠르게 다림질을 도와줍니다.

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    3000 시리즈 핸디형 다리미

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    컴팩트한 접이식 솔루션

    집에서나 이동 중에도 손쉬운 주름 제거

    • 컴팩트한 접이식
    • 30초 만에 사용 준비 완료
    • 1000W, 분당 최대 20g 스팀
    • 다리미판 불필요
    컴팩트한 접이식 스팀기, 간편한 사용 및 보관

    컴팩트한 접이식 스팀기, 간편한 사용 및 보관

    필립스의 핸디형 퀵스팀 다리미 3000 시리즈는 가볍고 컴팩트한 접이식 디자인으로 사용과 보관이 간편해 언제 어디서나 스타일을 정돈하고 완성해줍니다. 집이든 이동 중이든 어디서나 쉽고 빠르게 다림질을 도와줍니다.

    단 30초면 사용 준비 완료

    단 30초면 사용 준비 완료

    30초 만에 스팀 다림질을 시작할 수 있습니다. 시작할 준비가 되면 표시등이 켜지므로 빠르게 다림질을 완료할 수 있습니다. 기다림과 번거로움이 없습니다.

    1000W의 분당 최대 20g의 연속 스팀량

    1000W의 분당 최대 20g의 연속 스팀량

    1000W의 핸디형 퀵스팀 다리미는 빠르고 편리한 스팀 다림질을 위해 분당 최대 20g의 연속 스팀량을 제공합니다.

    다리미판이 필요 없습니다! 시간을 절약하고 번거로움을 줄이세요!

    다리미판이 필요 없습니다! 시간을 절약하고 번거로움을 줄이세요!

    간편한 스팀 다림질. 바쁠 때 다리미판을 설치할 필요 없이 시간을 절약하세요.

    손쉬운 물 보충을 위한 100ml 용량의 분리형 대형 물탱크

    손쉬운 물 보충을 위한 100ml 용량의 분리형 대형 물탱크

    필립스 핸디형 3000 시리즈는 물 보충 없이도 옷 한 벌 전체를 스팀 다림질할 수 있는 100ml 용량의 분리형 물탱크가 함께 제공됩니다. 스팀기의 물탱크를 쉽게 분리하여 싱크대에서 물을 채울 수 있습니다.

    스팀으로 박테리아 99.9% 제거*

    스팀으로 박테리아 99.9% 제거*

    지난 몇 달간 필립스는 건강하고 위생적인 솔루션을 찾는 데 더 많은 노력을 기울이게 되었습니다. 필립스 핸디형 퀵스팀 다리미는 박테리아를 99.9%* 제거합니다. 커튼과 침대 시트까지 스팀 다림질할 수 있습니다.

    냄새를 제거하고 새 옷처럼 만들어 세탁을 줄이세요.

    냄새를 제거하고 새 옷처럼 만들어 세탁을 줄이세요.

    필립스 핸디형 퀵스팀 다리미 3000 시리즈의 뜨거운 스팀으로 섬세한 옷의 냄새를 빠르게 제거할 수 있습니다. 세탁과 다림질을 줄여 에너지를 절약하고 옷의 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다!

    다림질이 가능한 모든 옷감이 타지 않도록 안전하게 보장

    다림질이 가능한 모든 옷감이 타지 않도록 안전하게 보장

    필립스 퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 옷감을 탈 위험 없이 안전하게 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.

    간편한 휴대를 위한 파우치 포함

    간편한 휴대를 위한 파우치 포함

    필립스 핸디형 퀵스팀 다리미 3000 시리즈에는 여행 시 또는 집에서 쉽게 보관할 수 있는 유용한 파우치가 함께 제공됩니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      핸디형 다리미
      예열 시간
      30초
      스팀 열판
      플라스틱
      가변 스팀 레벨
      1가지 설정
      수직 스팀
      옷감 손상 없이 다림질

    • 편의성

      코드 길이
      2m
      분리형 물탱크
      접이식
      물탱크
      100ml
      스팀 표시등
      전원 스위치

    • 기술 사양

      소비전력
      1000W
      스팀량
      분당 20g
      전압
      220V

    • 디자인

      색상
      데저트 그린

    • 액세서리/호환성

      휴대용 파우치

    • 서비스

      2년 품질 보증

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 지속 가능성

      포장
      100% 재활용 종이

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      20.5cm
      제품 넓이
      9.5cm
      제품 높이
      17cm
      제품 중량
      630g
      박스 길이
      22cm
      박스 넓이
      10cm
      박스 높이
      12cm
      박스 무게
      790g

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    • 박테리아 유형 대장균 8099, 황색포도상구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231에 대해 고정 상태로 체외에서 10초간 스팀 다림질하여 테스트하였습니다.

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