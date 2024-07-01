컴팩트한 접이식 스팀기, 간편한 사용 및 보관

필립스의 핸디형 퀵스팀 다리미 3000 시리즈는 가볍고 컴팩트한 접이식 디자인으로 사용과 보관이 간편해 언제 어디서나 스타일을 정돈하고 완성해줍니다. 집이든 이동 중이든 어디서나 쉽고 빠르게 다림질을 도와줍니다.