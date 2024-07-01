STH3020/70
컴팩트한 접이식 스팀다리미
컴팩트한 접이식 디자인으로 사용과 보관이 간편하여 여행부터 일상까지 나의 스타일을 완성시킬 수 있습니다! 스팀 버튼을 누르고 옷감 위로 쓱쓱 문질러 옷주름을 한번에 지우세요.모든 혜택 보기
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빠른 30초 예열로 바쁜 아침에도 기다림과 번거로움 없이 사용할 수 있습니다.
필립스 핸디형 퀵스팀 다리미 3000 시리즈에는 여행 시 또는 집에서 쉽게 보관할 수 있는 유용한 파우치가 함께 제공됩니다.
필립스 핸디형 3000 시리즈는 물 보충 없이 최대 옷 한 벌을 스팀 다림질 할 수 있는 120ml 분리형 물탱크가 함께 제공됩니다. 스팀기의 물탱크를 쉽게 분리하여 싱크대에서 물을 채울 수 있습니다.
간편한 스팀 다림질. 바쁠 때 다리미판을 설치할 필요 없이 시간을 절약하세요.
필립스의 핸디형 퀵스팀 다리미 3000 시리즈는 가볍고 컴팩트한 접이식 디자인으로 사용과 보관이 간편해 언제 어디서나 스타일을 정돈하고 완성해줍니다. 집이든 이동 중이든 어디서나 쉽고 빠르게 다림질을 도와줍니다.
필립스 금속 스팀 열판 덕분에 스팀 다림질을 하는 동안 옷감이 탈 위험 없이 안전하게 옷감을 다릴 수 있어 결과가 한층 더 개선됩니다. 가장 섬세한 옷감에도 안전하게 사용할 수 있습니다.
필립스 핸디형 퀵스팀 다리미 3000 시리즈의 뜨거운 스팀으로 섬세한 옷의 냄새를 빠르게 제거할 수 있습니다. 세탁과 다림질을 줄여 에너지를 절약하고 옷의 수명을 늘리는 데 도움이 됩니다!
지난 몇 달간 필립스는 건강하고 위생적인 솔루션을 찾는 데 더 많은 노력을 기울이게 되었습니다. 필립스 핸디형 퀵스팀 다리미는 박테리아를 99.9%* 제거합니다. 커튼과 침대 시트까지 스팀 다림질할 수 있습니다.
1000W의 핸디형 퀵스팀 다리미는 빠르고 편리한 스팀 다림질을 위해 분당 최대 20g의 연속 스팀량을 제공합니다.
필립스 퀵스팀 다리미는 다림질이 가능한 모든 옷감에 안전하게 사용할 수 있습니다. 스팀 열판이 옷감을 탈 위험 없이 안전하게 다려주므로 실크와 같은 섬세한 옷감에도 적합합니다.
일반 사양
편의성
기술 사양
크기 및 무게
디자인
액세서리/호환성
서비스
원산지
지속 가능성
크기 및 무게
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