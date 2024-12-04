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    5000 시리즈 핸디형 다리미

    STH5020/20

    패션의 미래: 스팀과 스타일의 만남

    옷을 고르긴 했지만 다림질할 시간이 없으신가요? 걱정하지 마세요! 필립스가 해결해 드립니다. 무겁고 번거로운 다리미는 이제 잊으세요. 필립스 핸디형 다리미 5000으로 손쉽게 다림질하세요. 35초 만에 다림질 준비가 완료되어 매우 간편하게 사용할 수 있습니다. 탈 걱정 없이 스타일리시한 다림질을 즐기세요!

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    5000 시리즈 핸디형 다리미

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    패션의 미래: 스팀과 스타일의 만남

    필립스로 패션의 수준을 높여보세요

    • 섬세한 의류와 까다로운 주름에 매우 적합
    • 스타일리시하고 세련된 디자인으로 사용 편리
    • 휴대가 간편하고 편리하며 보관 용이
    세련된 디자인과 조정 가능한 헤드: 사용 및 보관 용이

    세련된 디자인과 조정 가능한 헤드: 사용 및 보관 용이

    필립스 핸디형 다리미 5000은 사용자가 원하는 순간에 바로 스팀을 사용할 수 있습니다. 의류를 옷걸이에 걸거나 평평한 표면에 놓고 스팀 다림질만 하면 됩니다. 기울기 조절이 가능한 헤드는 여행 시 휴대가 용이하고, 집에서도 빠르고 간편하게 보관할 수 있습니다.

    전원 연결 후 바로 사용 가능: 몇 초 만에 준비 완료, 판 없이 사용 가능

    전원 연결 후 바로 사용 가능: 몇 초 만에 준비 완료, 판 없이 사용 가능

    필립스 핸디형 다리미 5000은 35초 만에 예열되어 사용이 매우 간편합니다. 더 이상 크고 무거운 다리미판을 설치할 필요 없이, 의류를 옷걸이나 평평한 표면에 두고 간편하게 주름을 제거하세요. 다림질이 금방 끝납니다!

    Eco & Max 설정: 의류에 맞는 설정 선택 가능

    Eco & Max 설정: 의류에 맞는 설정 선택 가능

    필립스 핸디형 다리미 5000은 다림질 가능한 의류의 모든 주름을 제거할 수 있습니다. Eco 모드는 에너지 절약을 위한 이상적인 기본 설정이고, 강력한 스팀을 제공하는 Max 모드는 면처럼 두꺼운 원단의 주름을 효과적으로 제거할 수 있습니다.

    활성 가열 스팀 플레이트가 민감한 옷 보호

    활성 가열 스팀 플레이트가 민감한 옷 보호

    필립스 핸디형 다리미 5000의 액티브 예열 스팀 열판을 사용하면, 매우 섬세한 의류도 안전하게 다림질할 수 있습니다. 다리미가 의류에 직접 닿아도 손상 우려가 없어, 고급 실크부터 두꺼운 데님까지 모두 다림질할 수 있습니다. 필립스 핸디형 다리미 5000은 의류가 타지 않도록 보장하므로 걱정 없이 세심하게 다림질할 수 있습니다. 가장 아끼는 섬세한 의류도 안전하게 지켜드립니다.

    뾰족한 팁: 다림질이 어려운 부위에 적합

    뾰족한 팁: 다림질이 어려운 부위에 적합

    필립스 핸디형 다리미 5000에는 뾰족한 팁이 있어, 다림질하기 어려운 부분과 복잡한 주름, 프릴, 커프스를 쉽게 다림질할 수 있습니다. 따라서 디자인이 섬세하고 복잡한 의상도 언제든지 바로 다릴 수 있으며, 다림질 가능한 의류에 제약이 없습니다.

    강력한 스팀: 간편한 다림질로 주름 완벽 제거

    강력한 스팀: 간편한 다림질로 주름 완벽 제거

    최고 출력인 Max 레벨에서 필립스 핸디형 다리미 5000은 핸디형 다리미 중에서도 매우 높은 스팀 출력을 제공합니다(최대 1400W, 분당 최대 24g 연속 스팀). 따라서 손상에 대한 걱정 없이 좋아하는 의류의 주름을 빠르고 효과적으로 다림질할 수 있습니다.

    분리형 물탱크: 흘리지 않고 손쉽게 물 보충

    분리형 물탱크: 흘리지 않고 손쉽게 물 보충

    필립스 핸디형 다리미 5000에는 120ml 용량의 분리형 물탱크가 포함되어 스팀을 장시간 사용하고 싶을 때 물을 쉽게 보충할 수 있습니다. 또한 사용 후에 제품을 보관하거나 여행에 휴대하려는 경우에도 물탱크를 쉽게 비울 수 있습니다. 물탱크에는 물의 흐름을 아름답게 표현한 세련된 물결 무늬가 있어 뛰어난 스타일이 더욱 돋보입니다.

    플라스틱 재활용 비율 45%: 멋진 디자인과 환경을 고려한 제품

    플라스틱 재활용 비율 45%: 멋진 디자인과 환경을 고려한 제품

    필립스 핸디형 다리미 5000 제품을 1,000대 판매할 때마다 플라스틱 빨대 295,000개에 해당하는 플라스틱 사용량을 줄일 수 있습니다. 옷을 입은 후에는 물론, 스팀을 사용하는 동안에도 뿌듯함을 느낄 수 있습니다.

    스팀으로 박테리아 99.9% 제거*

    스팀으로 박테리아 99.9% 제거*

    필립스 핸디형 다리미 5000은 99.99%의 박테리아를 제거하여 의상을 최대한 청결하게 유지합니다. 세탁 여부와 관계없이 의류를 더욱 깨끗하고 산뜻하게 유지할 수 있습니다.

    2-in-1 글러브파우치: 여행 시 사용 및 화상 보호

    2-in-1 글러브파우치: 여행 시 사용 및 화상 보호

    필립스 핸드헬드 스팀기 5000에는 2-in-1 여행용 액세서리가 함께 제공되어, 어디를 가든 깔끔하게 보관하고 충격으로부터 안전하게 보호할 수 있습니다. 그리고 가지고 다니는 어떤 옷이라도 몇 분 안에 안전하게 스팀 다림질할 수 있습니다. 안전 장갑으로도 사용할 수 있어 집에서나 여행 중 스팀으로 인해 손에 화상을 입는 것을 방지할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      핸디형 다리미
      예열 시간
      35초
      접이식
      기울어지는 헤드
      열판 재질
      메탈
      스팀 열판
      메탈
      석회질 관리
      아니요
      분리형 물탱크
      물탱크 용량
      120ml
      가변 스팀 레벨
      2가지 설정: Eco 및 Max
      수직 스팀
      수평 스팀 다림질
      옷감 손상 없이 다림질

    • 편의성

      코드 길이
      2m
      분리형 물탱크
      접이식
      기울어지는 헤드
      물탱크
      120ml
      스팀 표시등
      전원 스위치

    • 기술 사양

      소비전력
      1400W
      스팀량
      분당 24g
      전압
      220-240V

    • 디자인

      색상
      라이트 블루

    • 액세서리/호환성

      2-in-1 장갑 & 파우치

    • 서비스

      2년 품질 보증

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 지속 가능성

      포장
      100% 재활용 종이
      제품
      50% 재활용 플라스틱으로 제작

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      31.7cm
      제품 넓이
      9.7cm
      제품 높이
      8.6cm
      제품 중량
      800g
      박스 길이
      33.2cm
      박스 넓이
      11cm
      박스 높이
      9.5cm
      박스 무게
      909g

    Badge-D2C

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    • *테스트에 사용된 세균/효모 균주: 대장균(8099), 황색포도상구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231 ^테스트에 사용된 진드기 종: 피부진드기(Dermatophagoides farinae)(성체 및 유충 포함)
    • **1400W의 전력 정격은 해당 기기가 240V 전원 공급 장치에 연결된 것을 기준으로 합니다. 실제 전력 정격은 전압에 따라 달라질 수 있습니다.

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