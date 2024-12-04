분리형 물탱크: 흘리지 않고 손쉽게 물 보충

필립스 핸디형 다리미 5000에는 120ml 용량과 추가 200ml 용량의 분리형 물탱크가 포함되어 스팀을 장시간 사용하고 싶을 때 물을 쉽게 보충할 수 있습니다. 또한 사용 후에 제품을 보관하거나 여행에 휴대하려는 경우에도 물탱크를 쉽게 비울 수 있습니다. 물탱크에는 물의 흐름을 아름답게 표현한 세련된 물결 무늬가 있어 뛰어난 스타일이 더욱 돋보입니다.