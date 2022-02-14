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    7000 시리즈 핸디형 다리미

    STH7020/28

    1 수상 내용

    옷장을 여세요

    이제 필립스 핸디형 다리미 7000 시리즈로 가지고 있는 모든 옷을 순식간에 착용할 수 있습니다. 조절 가능한 헤드와 뾰족한 스팀 열판 모서리는 자동 온도 설정으로 화상 위험 없이 어떤 각도에서도 빠르고 편안하게 주름을 제거할 수 있습니다.

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    7000 시리즈 핸디형 다리미

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    옷장을 여세요

    편리하고 빠르고 효과적인 스팀 다림질

    • 조절 가능한 다리미 헤드 포함
    조절 가능한 헤드로 쉽고 즐겁운 스팀 다림질

    조절 가능한 헤드로 쉽고 즐겁운 스팀 다림질

    혁신적인 조절식 헤드로 어떤 각도에서든 주름을 부드럽게 펼 수 있으며, 가로든 세로든 원하는 각도에서 스팀을 분사할 수 있습니다.

    옷의 어느 부위에나 효과적으로 닿는 뾰족한 모서리

    옷의 어느 부위에나 효과적으로 닿는 뾰족한 모서리

    뾰족한 모서리가 있는 스팀 열판으로 단추, 칼라, 플리츠와 같이 닿기 어려운 부분도 매우 정밀하고 손쉽게 주름을 펼 수 있습니다.

    30초 만에 스팀 다림질 시작

    30초 만에 스팀 다림질 시작

    필요할 때마다 30초 만에 다리미를 사용할 수 있습니다. 표시등이 켜지면 다림질을 시작할 준비가 된 것으로 다림질을 당장 끝낼 수 있습니다. 마지막 순간에 의상을 결정해도 충분합니다.

    다림질이 가능한 모든 의류를 태울 걱정 없이 사용 보장

    다림질이 가능한 모든 의류를 태울 걱정 없이 사용 보장

    자동 온도 설정 기술로 다림질이 가능한 모든 옷감이 타지 않아, 걱정 없이 스팀을 분사할 수 있습니다.

    연속 스팀으로 주름을 효과적으로 다림질

    연속 스팀으로 주름을 효과적으로 다림질

    분당 최고 28g의 강력한 연속 스팀으로 옷감의 섬유를 부드럽게 하여 주름이 빠르게 펴지고 옷감을 최상의 상태로 유지할 수 있습니다.

    100ml의 물탱크로 한 번에 멋진 의상 완성

    100ml의 물탱크로 한 번에 멋진 의상 완성

    100ml 분리형 물탱크로 물을 보충할 필요 없이 최대 의상 1개 전체를 스팀 다림질할 수 있습니다. 스팀 다림질을 하는 동안 필요할 때마다 물탱크를 쉽게 분리하여 물을 보충할 수 있습니다.

    박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새 제거 및 리프레시

    박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새 제거 및 리프레시

    7000 시리즈는 주름 제거 외에도 옷(및 부드러운 가구, 커튼, 장난감)을 리프레시하고 박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새를 제거합니다.

    2가지 스팀 설정: 다양한 요구 사항에 맞는 ECO 및 MAX 모드

    2가지 스팀 설정: 다양한 요구 사항에 맞는 ECO 및 MAX 모드

    2가지 스팀 설정: 스팀의 품질을 저해시키지 않고 물을 절약하려면 ECO 모드를, 더 많은 스팀을 분사하려면 MAX 모드를 사용합니다.

    언제 어디서나 다리미판 없이 스팀 다림질

    언제 어디서나 다리미판 없이 스팀 다림질

    7000 시리즈는 컴팩트한 디자인으로 언제 어디서나 옷을 스팀 다림질할 수 있는 완벽한 휴대용 솔루션입니다. 다리미판은 필요하지 않습니다.

    다리미를 안전하게 보관할 수 있는 내열 파우치

    다리미를 안전하게 보관할 수 있는 내열 파우치

    열이 남아 있는 다리미를 언제 치워야 하는지 궁금해한 적이 있으신가요? 더 이상 궁금해하지 마세요. 내열 보관 파우치로 다리미를 안전하게 보관할 수 있습니다.

    내구성, 최대 70% 더 오래 사용**

    내구성, 최대 70% 더 오래 사용**

    최대 70% 더 오래 사용**가능한 내구성

    기술 사양

    • 일반 사양

      제품 유형
      핸디형 다리미
      예열 시간
      30초
      스팀 열판
      메탈
      수돗물에 적합
      사용 중 언제든 충전
      가변 스팀 레벨
      2가지 설정: Eco 및 Max
      수직 스팀
      수평 스팀 다림질
      옷감 손상 없이 다림질
      옵티멀 템프 기술

    • 편의성

      코드 길이
      2.5m
      분리형 물탱크
      접이식
      조절식 헤드
      사용 가능
      표시등
      물탱크
      100ml
      스팀 표시등
      전원 스위치

    • 기술 사양

      소비전력
      1,500W
      스팀량
      분당 28g
      전압
      220-240V

    • 디자인

      색상
      블루

    • 액세서리/호환성

      장갑
      휴대용 파우치

    • 서비스

      2년 품질 보증

    • 석회질 관리

      석회 제거 기능

    • 원산지

      원산지
      중국

    • 지속 가능성

      포장
      100% 재활용 종이

    • 크기 및 무게

      제품 길이
      35.5cm
      제품 넓이
      13cm
      제품 높이
      14cm
      제품 중량
      895g
      박스 길이
      35.2cm
      박스 넓이
      15.1cm
      박스 높이
      15.6cm
      박스 무게
      1.17kg

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    수상 내용

    • 타 기관을 통해 박테리아 유형 대장균 8099, 황색포도상구균 ATCC 6538, 칸디다 알비칸스 ATCC 10231에 대해 10초간 스팀 다림질하여 테스트하였습니다.
    • *필립스 GC362와 비교 시, 필립스 내부 테스트 보고서 기준

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