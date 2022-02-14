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옷장을 여세요
이제 필립스 핸디형 다리미 7000 시리즈로 가지고 있는 모든 옷을 순식간에 착용할 수 있습니다. 조절 가능한 헤드와 뾰족한 스팀 열판 모서리는 자동 온도 설정으로 화상 위험 없이 어떤 각도에서도 빠르고 편안하게 주름을 제거할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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혁신적인 조절식 헤드로 어떤 각도에서든 주름을 부드럽게 펼 수 있으며, 가로든 세로든 원하는 각도에서 스팀을 분사할 수 있습니다.
뾰족한 모서리가 있는 스팀 열판으로 단추, 칼라, 플리츠와 같이 닿기 어려운 부분도 매우 정밀하고 손쉽게 주름을 펼 수 있습니다.
필요할 때마다 30초 만에 다리미를 사용할 수 있습니다. 표시등이 켜지면 다림질을 시작할 준비가 된 것으로 다림질을 당장 끝낼 수 있습니다. 마지막 순간에 의상을 결정해도 충분합니다.
자동 온도 설정 기술로 다림질이 가능한 모든 옷감이 타지 않아, 걱정 없이 스팀을 분사할 수 있습니다.
분당 최고 28g의 강력한 연속 스팀으로 옷감의 섬유를 부드럽게 하여 주름이 빠르게 펴지고 옷감을 최상의 상태로 유지할 수 있습니다.
100ml 분리형 물탱크로 물을 보충할 필요 없이 최대 의상 1개 전체를 스팀 다림질할 수 있습니다. 스팀 다림질을 하는 동안 필요할 때마다 물탱크를 쉽게 분리하여 물을 보충할 수 있습니다.
7000 시리즈는 주름 제거 외에도 옷(및 부드러운 가구, 커튼, 장난감)을 리프레시하고 박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새를 제거합니다.
2가지 스팀 설정: 스팀의 품질을 저해시키지 않고 물을 절약하려면 ECO 모드를, 더 많은 스팀을 분사하려면 MAX 모드를 사용합니다.
7000 시리즈는 컴팩트한 디자인으로 언제 어디서나 옷을 스팀 다림질할 수 있는 완벽한 휴대용 솔루션입니다. 다리미판은 필요하지 않습니다.
열이 남아 있는 다리미를 언제 치워야 하는지 궁금해한 적이 있으신가요? 더 이상 궁금해하지 마세요. 내열 보관 파우치로 다리미를 안전하게 보관할 수 있습니다.
최대 70% 더 오래 사용**가능한 내구성
일반 사양
편의성
기술 사양
디자인
액세서리/호환성
서비스
석회질 관리
원산지
지속 가능성
크기 및 무게
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