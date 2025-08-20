옷장을 여세요

이제 필립스 핸디형 다리미 7000 시리즈로 가지고 있는 모든 옷을 순식간에 착용할 수 있습니다. 조절 가능한 헤드와 뾰족한 스팀 열판 모서리는 자동 온도 설정으로 화상 위험 없이 어떤 각도에서도 빠르고 편안하게 주름을 제거할 수 있습니다.