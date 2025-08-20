STH7060/80
옷장을 여세요
이제 필립스 핸디형 다리미 7000 시리즈로 가지고 있는 모든 옷을 순식간에 착용할 수 있습니다. 조절 가능한 헤드와 뾰족한 스팀 열판 모서리는 자동 온도 설정으로 화상 위험 없이 어떤 각도에서도 빠르고 편안하게 주름을 제거할 수 있습니다.모든 혜택 보기
의료 기기에 대한 VAT 감면 대상일 경우 해당 제품에 대해 경감을 요청할 수 있습니다. VAT 금액은 위에 표시되는 금액에서 공제됩니다. 장바구니에서 전체 세부 정보를 확인하십시오.
필요할 때마다 30초 만에 다리미를 사용할 수 있습니다. 표시등이 켜지면 다림질을 시작할 준비가 된 것으로 다림질을 당장 끝낼 수 있습니다. 마지막 순간에 의상을 결정할 때 이상적입니다.
7000 시리즈는 주름 제거 외에도 옷(및 부드러운 가구, 커튼, 장난감)을 리프레시하고 박테리아를 최대 99.9% 제거*하여 냄새를 제거합니다.
혁신적인 조절식 헤드로 어떤 각도에서든 주름을 부드럽게 펼 수 있으며, 가로든 세로든 원하는 각도에서 스팀을 분사할 수 있습니다.
뾰족한 모서리가 있는 스팀 열판으로 단추, 칼라, 플리츠와 같이 닿기 어려운 부분에서도 매우 정밀하게 주름을 손쉽게 펼 수 있습니다.
자동 온도 설정 기술로 다림질이 가능한 모든 옷감이 타지 않아 걱정 없이 스팀을 분사할 수 있습니다.
분당 최고 28g의 강력한 연속 스팀으로 옷감의 섬유를 부드럽게 하여 주름이 빠르게 펴지고 옷감을 최상의 상태로 유지할 수 있습니다.
주름 제거가 필요한 어떤 옷이든 가능합니다. 100mL 및 200mL의 교체형 물탱크로 옷 전체 주름을 한 번에 제거할 수 있습니다.
2가지 스팀 설정: 스팀의 품질을 저해시키지 않고 물을 절약하려면 ECO 모드를, 더 많은 스팀을 분사하려면 MAX 모드를 사용합니다.
7000 시리즈는 컴팩트한 디자인으로 언제 어디서나 옷을 스팀 다림질할 수 있는 완벽한 휴대용 솔루션입니다. 다리미판은 필요하지 않습니다.
다층 구조의 StyleMat가 부드러운 스팀 다림질을 지원하여 스팀은 통과시키면서 표면을 추가로 보호합니다.
옷과 환경을 부드럽게 보살피세요. 옷감의 냄새를 빠르게 제거하고 리프레시하여 옷을 더 많이 입을 수 있습니다. 아직 빨지 않아도 되는 옷을 스팀 다림질하고 리프레시하여 하루 더 입어보세요.
내구성, 최대 70% 더 오래 사용**
당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.