TAE1205BK/00
선 꼬임 없는 음악 감상
음악을 가까이하세요. 방수 및 땀 방지 기능이 포함된 이 무선 헤드폰으로 뛰어난 사운드와 편안한 이어폰형 착용감, 최대 7시간의 재생 시간을 즐기실 수 있습니다. 음악을 좀 더 듣고 싶다면 급속 15분 충전으로 1시간 더 길게 음악을 재생할 수 있습니다.모든 혜택 보기
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IPX4 등급을 받은 이 진정한 무선 헤드폰은 전 방향 방수 처리 되어 있습니다. 땀을 조금 흘려도, 비를 잠깐 맞아도 걱정 없습니다.
유연한 윙팁이 귀에 딱 맞아 안정적으로 착용할 수 있으며, 소음을 적정 수준으로 차단해 줍니다. 타원형 어쿠스틱 튜브와 교체 가능한 이어버드 커버로 편안한 이어폰 착용감을 선사합니다. 이어버드를 착용할 때도, 착용하지 않을 때에도 플랫한 디자인의 헤드폰 케이블은 목 뒤로 편안하게 놓입니다.
헤드폰에는 서로 달라붙는 자석 이어버드와 꼬임을 방지하는 플랫한 헤드폰 케이블이 갖추어져 있습니다. 가방이나 주머니에서 꺼내어 음악을 재생하기 전에 꼬인 헤드폰을 풀 필요가 없습니다.
스마트폰을 만지지 않아도 전화를 받으면 재생 목록이 일시 중지됩니다. 스마트 Bluetooth 페어링으로 헤드폰이 페어링했던 마지막 기기를 기억합니다.
8mm 네오디뮴 드라이버는 뛰어난 사운드를 제공하며, USB-C를 이용한 2시간 충전으로 최대 7시간까지 재생할 수 있습니다. 배터리가 얼마 남지 않은 상태라면 급속 15분 충전으로 1시간 더 길게 음악을 재생할 수 있습니다.
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휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.
다기능 버튼을 길게 한 번만 누르면 무선 Bluetooth 헤드폰이 페어링됩니다. 페어링되면 헤드폰이 마지막으로 페어링된 장치를 기억합니다.
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사운드
연결
외부 상자
편의성
소비전력
포장 크기
제품 규격
액세서리
디자인
UPC
음성 지원
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