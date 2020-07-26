안정적이고, 유연하며 편안함

유연한 윙팁이 귀에 딱 맞아 안정적으로 착용할 수 있으며, 소음을 적정 수준으로 차단해 줍니다. 타원형 어쿠스틱 튜브와 교체 가능한 이어버드 커버로 편안한 이어폰 착용감을 선사합니다. 이어버드를 착용할 때도, 착용하지 않을 때에도 플랫한 디자인의 헤드폰 케이블은 목 뒤로 편안하게 놓입니다.