검색어

  • 선 꼬임 없는 음악 감상 선 꼬임 없는 음악 감상 선 꼬임 없는 음악 감상

    마이크 장착 이어폰형 무선 헤드폰

    TAE1205BK/00

    선 꼬임 없는 음악 감상

    음악을 가까이하세요. 방수 및 땀 방지 기능이 포함된 이 무선 헤드폰으로 뛰어난 사운드와 편안한 이어폰형 착용감, 최대 7시간의 재생 시간을 즐기실 수 있습니다. 음악을 좀 더 듣고 싶다면 급속 15분 충전으로 1시간 더 길게 음악을 재생할 수 있습니다.

    모든 혜택 보기

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    마이크 장착 이어폰형 무선 헤드폰

    유사 제품

    모두 보기 이어폰 - 이어버드 헤드폰

    선 꼬임 없는 음악 감상

    • 8mm 드라이버/밀폐형
    • 편안한 착용감
    • IPX4 방수/방한
    • 탁월한 소음 차단

    IPX4 방수 및 방한

    IPX4 등급을 받은 이 진정한 무선 헤드폰은 전 방향 방수 처리 되어 있습니다. 땀을 조금 흘려도, 비를 잠깐 맞아도 걱정 없습니다.

    안정적이고, 유연하며 편안함

    유연한 윙팁이 귀에 딱 맞아 안정적으로 착용할 수 있으며, 소음을 적정 수준으로 차단해 줍니다. 타원형 어쿠스틱 튜브와 교체 가능한 이어버드 커버로 편안한 이어폰 착용감을 선사합니다. 이어버드를 착용할 때도, 착용하지 않을 때에도 플랫한 디자인의 헤드폰 케이블은 목 뒤로 편안하게 놓입니다.

    자석 이어버드. 꼬임을 방지하는 플랫 케이블

    헤드폰에는 서로 달라붙는 자석 이어버드와 꼬임을 방지하는 플랫한 헤드폰 케이블이 갖추어져 있습니다. 가방이나 주머니에서 꺼내어 음악을 재생하기 전에 꼬인 헤드폰을 풀 필요가 없습니다.

    내장형 리모트. 음악을 감상하다가 쉽게 통화로 전환하세요

    스마트폰을 만지지 않아도 전화를 받으면 재생 목록이 일시 중지됩니다. 스마트 Bluetooth 페어링으로 헤드폰이 페어링했던 마지막 기기를 기억합니다.

    7시간의 재생 시간. USB-C 충전

    8mm 네오디뮴 드라이버는 뛰어난 사운드를 제공하며, USB-C를 이용한 2시간 충전으로 최대 7시간까지 재생할 수 있습니다. 배터리가 얼마 남지 않은 상태라면 급속 15분 충전으로 1시간 더 길게 음악을 재생할 수 있습니다.

    3개의 교체형 고무 이어버드 커버

    -

    8mm 네오디뮴 드라이버. 뛰어난 사운드

    -

    선명한 음질을 위해 되울림 현상 제거 기능이 장착된 내장형 마이크

    휴대폰으로 통화할 때 더 이상 불편한 되울림 현상이 생기지 않습니다. 어쿠스틱 되울림 현상 제거 기능으로 방해받지 않고 선명하게 통화할 수 있습니다.

    스마트 페어링. Bluetooth 장치 자동 검색

    다기능 버튼을 길게 한 번만 누르면 무선 Bluetooth 헤드폰이 페어링됩니다. 페어링되면 헤드폰이 마지막으로 페어링된 장치를 기억합니다.

    윙팁으로 안정적인 착용감. 적정 수준의 소음 차단

    -

    15분 충전으로 1시간 재생

    -

    기술 사양

    • 사운드

      주파수 범위
      20 - 20,000Hz
      스피커 직경
      8mm
      임피던스
      32Ohm
      최대 전원 입력
      5mW
      감도
      108.5dB(1kHz)
      왜곡(THD)
      < 3% THD
      드라이버 유형:
      다이나믹

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      Bluetooth 버전
      5.1
      무선
      Bluetooth 프로필
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      최대 범위
      최대 10  m
      무선 전송 유형
      Bluetooth

    • 외부 상자

      길이
      19  cm
      소비자 패키지 수
      3
      11.2  cm
      총 중량
      0.339  kg
      높이
      12.8  cm
      GTIN
      1 48 95229 11031 8
      순 중량
      0.132  kg
      용기 중량
      0.207  kg

    • 편의성

      볼륨 컨트롤
      방수
      IPX4
      자석 이어버드
      컨트롤 유형
      버튼

    • 소비전력

      충전식
      배터리 개수
      1개
      음악 재생 시간
      7  시간
      통화 시간
      5시간
      충전 시간
      2  시간
      고속 충전 시간
      15mins for 1 hr
      배터리 중량(총)
      2.2  g
      배터리 용량(헤드폰)
      100  mAh
      배터리 수명 대기 시간
      60 hr
      배터리 유형(헤드폰)
      리튬 폴리머(내장형)

    • 포장 크기

      높이
      17.2  cm
      포장 유형
      상자
      선반 배치 유형
      걸이
      9.5  cm
      깊이
      3  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 11031 1
      총 중량
      0.081  kg
      순 중량
      0.044  kg
      용기 중량
      0.037  kg

    • 제품 규격

      케이블 길이
      64  cm
      높이
      1.5  cm
      2.5  cm
      깊이
      0  cm
      중량
      0.015  kg

    • 액세서리

      퀵 스타트 가이드
      이어 팁
      3쌍(S, M, L)
      충전 케이블
      USB-C 케이블

    • 디자인

      색상
      블랙
      착용 스타일
      이어폰형
      이어 커플링 소재
      실리콘
      이어 피팅
      이어폰형
      이어폰형 피팅 유형
      실리콘 이어 팁

    • UPC

      UPC
      8 40063 20150 7

    • 음성 지원

      음성 지원 호환
      음성 지원 활성화
      매뉴얼
      음성 지원 도움

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.