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나만의 통화. 나만의 공간.
나만의 작업 공간을 만드세요. 이 On-ear 헤드폰은 선명한 사운드와 맑은 음성을 자랑합니다. 헤드밴드가 매우 가벼워 장착 사실을 잊어버릴 정도입니다. 플랫 케이블 덕에 선이 꼬일 염려도 없습니다. 이어컵은 부드러운 재질로 되어 있어 접었을 때 납작해지므로 휴대성이 뛰어납니다.모든 혜택 보기
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세련된 매트 색상의 on-ear 헤드폰에는 헤드폰을 끼고 있다는 사실조차 잊어버릴 만큼 가벼운 쿠션 헤드밴드가 장착되어 있습니다. 부드러운 이어컵에 왼쪽/오른쪽 귀 표시가 되어 있으며, 사용자에게 딱 맞게 각도를 조절할 수 있습니다.
스마트폰에 손을 대지 않고도 전화를 받고 음악을 일시 정지할 수 있습니다. 각도 조절 커넥터를 통해 헤드폰을 스마트 장치에 연결하면 휴대폰이 주머니에 있어도 작동할 수 있습니다.
진정한 안쪽 접이식 디자인으로 여행에 적합하며 어디서나 작업할 수 있습니다.
댄스 무대에 오른 것 같은 즐거움을 계속 유지하세요. 32mm 네오디뮴 드라이버가 크고 웅장한 저음과 선명한 사운드를 전달합니다. 폐쇄형 디자인이 소음 차단 기능을 선사하여 좋아하는 트랙을 마음껏 감상할 수 있습니다.
드라이버 펌웨어가 있는 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터 헤드셋의 강력하고 전문적인 기능을 사용할 수 있습니다.
사운드
연결
외부 상자
편의성
포장 크기
제품 규격
디자인
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