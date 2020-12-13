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    3000 Series On ear 헤드폰

    TAH3155BK/97

    나만의 통화. 나만의 공간.

    나만의 작업 공간을 만드세요. 이 On-ear 헤드폰은 선명한 사운드와 맑은 음성을 자랑합니다. 헤드밴드가 매우 가벼워 장착 사실을 잊어버릴 정도입니다. 플랫 케이블 덕에 선이 꼬일 염려도 없습니다. 이어컵은 부드러운 재질로 되어 있어 접었을 때 납작해지므로 휴대성이 뛰어납니다.

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    3000 Series On ear 헤드폰

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    나만의 통화. 나만의 공간.

    • 40mm 드라이버/밀폐형
    • On-ear
    밀폐형 디자인으로 탁월한 소음 차단

    밀폐형 디자인으로 탁월한 소음 차단

    조절 가능한 경량 쿠션 헤드밴드

    세련된 매트 색상의 on-ear 헤드폰에는 헤드폰을 끼고 있다는 사실조차 잊어버릴 만큼 가벼운 쿠션 헤드밴드가 장착되어 있습니다. 부드러운 이어컵에 왼쪽/오른쪽 귀 표시가 되어 있으며, 사용자에게 딱 맞게 각도를 조절할 수 있습니다.

    내장형 리모트. 손쉽게 제어하는 음악 재생과 통화

    스마트폰에 손을 대지 않고도 전화를 받고 음악을 일시 정지할 수 있습니다. 각도 조절 커넥터를 통해 헤드폰을 스마트 장치에 연결하면 휴대폰이 주머니에 있어도 작동할 수 있습니다.

    안쪽 접이식 디자인의 간편한 휴대성

    진정한 안쪽 접이식 디자인으로 여행에 적합하며 어디서나 작업할 수 있습니다.

    풍성한 베이스, 깨끗한 사운드

    댄스 무대에 오른 것 같은 즐거움을 계속 유지하세요. 32mm 네오디뮴 드라이버가 크고 웅장한 저음과 선명한 사운드를 전달합니다. 폐쇄형 디자인이 소음 차단 기능을 선사하여 좋아하는 트랙을 마음껏 감상할 수 있습니다.

    전문가용 헤드셋으로서 컴퓨터 펌웨어가 포함된 USB 케이블

    드라이버 펌웨어가 있는 USB 케이블을 사용하여 컴퓨터 헤드셋의 강력하고 전문적인 기능을 사용할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      스피커 직경
      40mm
      다이어프램
      PET
      임피던스
      32Ω
      마그넷 유형
      네오디뮴
      주파수 응답
      20 - 20 000  Hz
      감도
      97dB
      유형:
      다이나믹

    • 연결

      마이크
      내장형 마이크
      케이블 유형
      구리
      케이블 연결
      단면 케이블
      커넥터 마감
      니켈 도금
      케이블 길이
      1.5  m
      커넥터
      USB  mm

    • 외부 상자

      길이
      42  cm
      소비자 패키지 수
      10
      40.5  cm
      총 중량
      3.703  kg
      높이
      27  cm
      GTIN
      1 48 95229 11736 2
      순 중량
      1.63  kg
      용기 중량
      2.073  kg

    • 편의성

      통화 관리
      마이크 음소거
      볼륨 컨트롤

    • 포장 크기

      높이
      22.1  cm
      19  cm
      깊이
      8  cm
      포함된 제품 수
      1
      EAN
      48 95229 11736 5
      총 중량
      0.328  kg
      순 중량
      0.163  kg
      용기 중량
      0.165  kg

    • 제품 규격

      높이
      16.7  cm
      14.4  cm
      깊이
      6.9  cm
      중량
      0.163  kg

    • 디자인

      색상
      블랙

    Badge-D2C

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