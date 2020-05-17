검색어

  • 나만의 비트를 나만의 스타일대로. 나만의 비트를 나만의 스타일대로. 나만의 비트를 나만의 스타일대로.

    3000 series On ear 헤드폰

    TAH4105BK/00

    나만의 비트를 나만의 스타일대로.

    댄스 무대에 오른 것 같은 즐거움을 느껴보세요. 선명한 사운드와 강력한 중저음의 on-ear 헤드폰으로 음악을 즐겨보세요. 쿠션 헤드밴드가 장시간 착용에도 편안함을 선사하고, 매트한 컬러의 디자인으로 음악에 스타일까지 더합니다.

    모든 혜택 보기

    이용 가능:

    이 제품은 더 이상 판매되지 않습니다.

    3000 series On ear 헤드폰

    유사 제품

    모두 보기 헤드밴드

    나만의 비트를 나만의 스타일대로.

    • 32mm 드라이버/밀폐형
    • 경량 헤드밴드
    • 컴팩트한 접이식
    밀폐형 디자인으로 탁월한 소음 차단

    밀폐형 디자인으로 탁월한 소음 차단

    풍성한 베이스, 깨끗한 사운드

    댄스 무대에 오른 것 같은 즐거움을 계속 유지하세요. 32mm 네오디뮴 드라이버가 크고 웅장한 저음과 선명한 사운드를 전달합니다. 폐쇄형 디자인이 소음 차단 기능을 선사하여 좋아하는 트랙을 마음껏 감상할 수 있습니다.

    조절 가능한 경량 쿠션 헤드밴드

    세련된 매트 색상의 on-ear 헤드폰에는 헤드폰을 끼고 있다는 사실조차 잊어버릴 만큼 가벼운 쿠션 헤드밴드가 장착되어 있습니다. 부드러운 이어컵에 왼쪽/오른쪽 귀 표시가 되어 있으며, 사용자에게 딱 맞게 각도를 조절할 수 있습니다.

    보관이 쉬운 평면 접이식 디자인

    웅장한 저음을 감상하세요. 이어컵을 납작하게 접어 넣어 주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있습니다. 어디든 접어서 가지고 다닐 수 있습니다.

    내장형 리모트. 손쉽게 제어하는 음악 재생과 통화

    스마트폰에 손을 대지 않고도 전화를 받고 음악을 일시 정지할 수 있습니다. 각도 조절 커넥터를 통해 헤드폰을 스마트 장치에 연결하면 휴대폰이 주머니에 있어도 작동할 수 있습니다.

    각도 조절 커넥터. 헤드폰의 연결 유지

    -

    컴팩트한 접이식 디자인으로 휴대 및 보관이 편리합니다.

    여행 시 매우 편리한 접이식 디자인으로 어디서든 음악을 감상할 수 있습니다.

    기술 사양

    • 사운드

      어쿠스틱 시스템
      밀폐형
      스피커 직경
      32mm
      다이어프램
      PET
      임피던스
      32Ω
      마그넷 유형
      네오디뮴
      주파수 응답
      20 - 20 000  Hz
      최대 전원 입력
      30mW
      감도
      106dB
      유형:
      다이나믹

    • 연결

      케이블 길이
      1.2m
      커넥터
      3.5mm
      마이크
      내장형 마이크

    • 외부 상자

      길이
      21.2  cm
      소비자 패키지 수
      3
      17  cm
      총 중량
      0.96  kg
      높이
      24  cm
      GTIN
      1 48 95229 10968 8
      순 중량
      0.459  kg
      용기 중량
      0.501  kg

    • 포장 크기

      높이
      22.5  cm
      19.5  cm
      깊이
      5  cm
      EAN
      48 95229 10968 1
      총 중량
      0.26  kg
      순 중량
      0.153  kg
      용기 중량
      0.107  kg

    • 제품 규격

      높이
      18.5  cm
      16.5  cm
      깊이
      4  cm
      중량
      0.153  kg

    • 디자인

      색상
      블랙

    • UPC

      UPC
      8 40063 20089 0

    Badge-D2C

    이 제품에 대해 지원 받기

    제품 관련 팁, FAQ, 사용 설명서 및 안전 & 규정 준수 정보를 확인하세요.

    추천 제품

    최근에 본 제품

    뉴스레터 구독

    * 이 입력란은 필수 항목입니다.

    목적: 필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 정보제공

    항목: 이름, 이메일 주소

    보유기간: 철회요청 후 7일

    상기 개인정보는 마케팅 활용 목적을 수집하는 것으로 필수 동의 사항은 아니나, 동의 거부 시 위 서비스가 제공되지 않습니다.

    *
    필립스 제품, 서비스, 이벤트, 프로모션에 관한 선호도와 행동 양식을 기반으로 한 홍보성 연락을 수신하겠습니다. 언제든 쉽게 구독을 취소할 수 있습니다.
    이는 무슨 의미입니까?
    *

    *

    MyPhilips에 가입하세요. 

    제품에 대한 보증과 지원 내용을 확인하실 수 있습니다

    지금 가입하세요
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 판권 소유.

    당사 사이트는 최신 버전의 Microsoft Edge, Google Chrome 또는 Firefox에서 가장 잘 볼 수 있습니다.