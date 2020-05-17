3000 series On ear 헤드폰
나만의 비트를 나만의 스타일대로.
댄스 무대에 오른 것 같은 즐거움을 느껴보세요. 선명한 사운드와 강력한 중저음의 on-ear 헤드폰으로 음악을 즐겨보세요. 쿠션 헤드밴드가 장시간 착용에도 편안함을 선사하고, 매트한 컬러의 디자인으로 음악에 스타일까지 더합니다. 모든 혜택 보기
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나만의 비트를 나만의 스타일대로.
- 32mm 드라이버/밀폐형
- 경량 헤드밴드
- 컴팩트한 접이식
풍성한 베이스, 깨끗한 사운드
댄스 무대에 오른 것 같은 즐거움을 계속 유지하세요. 32mm 네오디뮴 드라이버가 크고 웅장한 저음과 선명한 사운드를 전달합니다. 폐쇄형 디자인이 소음 차단 기능을 선사하여 좋아하는 트랙을 마음껏 감상할 수 있습니다.
조절 가능한 경량 쿠션 헤드밴드
세련된 매트 색상의 on-ear 헤드폰에는 헤드폰을 끼고 있다는 사실조차 잊어버릴 만큼 가벼운 쿠션 헤드밴드가 장착되어 있습니다. 부드러운 이어컵에 왼쪽/오른쪽 귀 표시가 되어 있으며, 사용자에게 딱 맞게 각도를 조절할 수 있습니다.
보관이 쉬운 평면 접이식 디자인
웅장한 저음을 감상하세요. 이어컵을 납작하게 접어 넣어 주머니나 가방에 간편하게 보관할 수 있습니다. 어디든 접어서 가지고 다닐 수 있습니다.
내장형 리모트. 손쉽게 제어하는 음악 재생과 통화
스마트폰에 손을 대지 않고도 전화를 받고 음악을 일시 정지할 수 있습니다. 각도 조절 커넥터를 통해 헤드폰을 스마트 장치에 연결하면 휴대폰이 주머니에 있어도 작동할 수 있습니다.
컴팩트한 접이식 디자인으로 휴대 및 보관이 편리합니다.
여행 시 매우 편리한 접이식 디자인으로 어디서든 음악을 감상할 수 있습니다.
기술 사양
-
사운드
- 어쿠스틱 시스템
-
밀폐형
- 스피커 직경
-
32mm
- 다이어프램
-
PET
- 임피던스
-
32Ω
- 마그넷 유형
-
네오디뮴
- 주파수 응답
-
20 - 20 000
Hz
- 최대 전원 입력
-
30mW
- 감도
-
106dB
- 유형:
-
다이나믹
-
연결
- 케이블 길이
-
1.2m
- 커넥터
-
3.5mm
- 마이크
-
내장형 마이크
-
외부 상자
- 길이
-
21.2
cm
- 소비자 패키지 수
-
3
- 폭
-
17
cm
- 총 중량
-
0.96
kg
- 높이
-
24
cm
- GTIN
-
1 48 95229 11026 4
- 순 중량
-
0.459
kg
- 용기 중량
-
0.501
kg
-
포장 크기
- 높이
-
22.5
cm
- 폭
-
19.5
cm
- 깊이
-
5
cm
- EAN
-
48 95229 11026 7
- 총 중량
-
0.26
kg
- 순 중량
-
0.153
kg
- 용기 중량
-
0.107
kg
-
제품 규격
- 높이
-
18.5
cm
- 폭
-
16.5
cm
- 깊이
-
4
cm
- 중량
-
0.153
kg
-
디자인
- 색상
-
레드
-
UPC
- UPC
-
8 40063 20108 8
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