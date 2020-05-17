나만의 비트를 나만의 스타일대로.

댄스 무대에 오른 것 같은 즐거움을 느껴보세요. 선명한 사운드와 강력한 중저음의 on-ear 헤드폰으로 음악을 즐겨보세요. 쿠션 헤드밴드가 장시간 착용에도 편안함을 선사하고, 매트한 컬러의 디자인으로 음악에 스타일까지 더합니다.